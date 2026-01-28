"עטופה" – מְיילדוּת כדרך חיים בגולן

יש נשים שפוגשות מיילדת רק ברגע הלידה ויש נשים שמלוות על ידי מיילדת לאורך חיים שלמים

קליניקת "עטופה", בנטור, מבקשת להחזיר למרכז הבמה תפיסה עתיקה-חדשה: מיילדת כאשת רפואה קהילתית מלווה, כזו שמכירה את האישה לא רק ברגע הלידה, אלא גם ברגעים השקטים, הכואבים והמשמעותיים שביניהם.

מאחורי הקליניקה עומדת אלה שירי אזבנד, מיילדת מוסמכת, אחות בעלת תואר שני במִנהל ומדיניות בסיעוד, יועצת רפואה והלכה, בודקת טהרה ומדריכת כלות, עם 23 שנות ניסיון כאחות ו-11 שנות ניסיון כמיילדת.

תחילתו של חזון

את דרכה המקצועית, החלה בלימודי אחיות ב"הדסה" עין כרם, מתוך סיפור אישי עמוק: אביה חלה בסרטן, במשך שבע שנים. במהלך השנים הללו, הייתה לצדו, וביום שבו נפטר, החזיקה את ידו. שם ראתה בעיניה את המסירות יוצאת הדופן של האחיות, לא רק בטיפול, אלא בנוכחות.

"לידה ומוות אינם עולמות נפרדים", אומרת אלה. "אלו שני קצוות של אותו מעגל חיים ובשניהם, מישהו צריך להיות שם, להחזיק יד".

זמן קצר לאחר פטירת אביה, כשהייתה בת 18, עלתה לבדה מארצות הברית לישראל. ללא עורף משפחתי קרוב, ללא רשת ביטחון, כשהיא לומדת על בשרה מהי תלות במערכת ומהי המשמעות של ליווי אנושי בתוך מציאות זרה. החוויה הזו נצרבה בה והפכה למצפן מקצועי.

דרך מקצועית ארוכה

לאורך השנים, עבדה אלה בחדרי לידה בנצרת, ב"ביקור חולים" וב"שערי צדק", וכן במרכז הרפואי "פוריה" (היום – "צפון") במחלקות פנימיות, שיקום קרדיולוגי ויולדות. בתקופת הקורונה, ליוותה יולדת בלידתה הראשונה בבידוד מלא.

"שם הבנתי כמה נוכחות אחת יכולה לשנות חוויה שלמה".

הבחירה בגולן

דווקא לאחר שנים במרכזים רפואיים גדולים, בחרה להגיע לגולן ולהקים כאן את ביתה ואת שליחותה. היא אם לחמישה ילדים, אחד מהם הוא חייל משוחרר טרי ואחד נוסף התגייס, לאחרונה. הלידה האחרונה שלה עצמה הייתה לפני יותר מעשר שנים.

"אני עדיין זוכרת את הנסיעות הארוכות לסקירות ולבדיקות", היא אומרת, "ואני עדיין שומעת מנשים כאן את אותן שאלות: למה אנחנו צריכות לנסוע כל כך רחוק? למה אין בגולן מרכז רפואי לנשים? בפריפריה, יש צורך עצום בליווי רציף. נשים נוסעות עשרות קילומטרים לבדיקות, ואין מישהי אחת שמכירה אותן לאורך כל הדרך".

מיילדת כפר

"עטופה" מבוססת על מודל של "מיילדת כפר" – ליווי רציף לנשים בהיריון, בלידה ולאחריה, אך גם לאחר הפלות, ניתוחים גינקולוגיים ולעתים, שנים רבות אחר כך. בלידה עצמה, ליווי של מיילדת פרטית מביא רצף, ביטחון ויד מכוונת.

"ככל שיש פחות התערבויות ופחות אנשים בחדר, כך הגוף יודע לעשות את מה שהוא נועד לעשות. לפעמים, התפקיד שלי הוא פשוט לשמור על המרחב".

מבט קדימה – מרכז נשים הוליסטי בגולן

החזון מתרחב להקמת מרכז נשים הוליסטי קהילתי, שיאגד תחת קורת גג אחת מיילדת, יועצת הנקה, פיזיותרפיסטית לרצפת האגן, מטפלות גוף-נפש, שיתופי פעולה עם גינקולוגים, טכנאית אולטרסאונד לבדיקות וסקירות וכירורג פה ולסת לניתוק לשון קשורה. מענה שלם ורציף לאם ולתינוק, קרוב לבית.

מבט למערכת הבריאות

אלה מדגישה כי לצד החזון הקהילתי, יש צורך גם בהכרה מערכתית רחבה יותר בשילוב מיילדות קהילתיות, כחלק מהמענה הרפואי לנשים. "כמו שקופות החולים משתפות פעולה עם רופאים פרטיים ומאפשרות החזרים במסגרת סל הבריאות", היא אומרת, "כך גם ליווי של מיילדת פרטית לא אמור להיות שירות ששמור רק לנשים שיכולות להרשות לעצמן. ליווי מיילדותי רציף הוא מניעה, הוא בריאות והוא חוסך למערכת סיבוכים, אשפוזים ופניות מיותרות".

לדבריה, הכרה ממסדית והחזרי סל בריאות, על ליווי מיילדותי בקהילה, יאפשרו לנשים רבות יותר בפריפריה לקבל את הרצף הטיפולי שהן זקוקות לו ויהפכו את המודל של "מיילדת כפר" לחלק טבעי ממערכות הבריאות בישראל.

"מאחורי המסע המקצועי שלי עומד בעלי, בתמיכה, באמונה ובעידוד מתמיד. דווקא הוא זה שדחף אותי ללמוד סיעוד מלכתחילה. בלעדיו זה לא היה קורה".

"עטופה" מבקשת להיות עבור נשים בגולן המקום הזה: ליווי. הקשבה. נוכחות מקצועית. בכל שלב בחיים.

לפרטים: אלה אזבנד 050-2288528 אתר אינטרנט atoofah.com מייל aylashiri@gmail.com