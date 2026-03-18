עוגנים בלב הסערה

המתח המצטבר מהסבבים החוזרים יוצר תחושת אי-יציבות עמוקה והשאלה "מתי זה ייגמר" מהדהדת אצל כולנו

שוב מלחמה ושוב שגרה בצל התראות ואזעקות. המתח המצטבר מהסבבים החוזרים יוצר תחושת אי-יציבות עמוקה והשאלה "מתי זה ייגמר" מהדהדת אצל כולנו. לשמור על שגרה זה בהחלט פחות אפשרי כעת, כשהמציאות מסביב כל כך שבירה ולא יציבה, אך דווקא בגלל זה, נרצה לתת לעצמנו כמה הרגלים קבועים, על מנת לתת לגוף ולנפש יציבות כלשהי, בתוך כל הבלגן. הרגלים קטנים וגמישים, שייתנו לגוף ולנפש תחושת קרקוע בתוך הכאוס. מובן שקשה מאוד להחזיק סדר יום קבוע בתקופה הזו וחשוב שהכול יהיה במסגרת גמישה ומאפשרת ולא בנוקשות. הכי חשוב בעת הזו להיות עדינים עם עצמנו.

על אילו עוגנים נרצה לשמור?

תזונה

כאשר נמצאים הרבה שעות בבית, נוטים לנשנש מדי פעם ולא לאכול ארוחה מסודרת. זה טבעי וברור, במיוחד בשעת לחץ. אכילה רגשית היא אחת ההתמודדויות הנפוצות ובעיקר אכילת פחמימות או בלשון העם – נחמימות… יחד עם זאת, הקפידו לפחות על ארוחה מסודרת אחת ביום. פעם אחת ביום, שאתם מתיישבים לאכול ארוחה של ממש, בלי טלפון ביד ובלי טלוויזיה. מכל המזונות, אני ממליצה במיוחד על מזונות המחזקים את אלמנט האדמה. ברפואה הסינית, אלמנט האדמה הוא המרכז שלנו, העוגן שמאפשר לנו להישאר יציבים, גם כשהרוחות מסביב סוערות. אלו יהיו בעיקר מזונות מבושלים כגון מרקים, בטטות אפויות, או דלעת, דגנים מבושלים היטב כגון דייסות אורז, או שבולת שועל, תבשיל גריסי פנינה וכדומה.

שינה

כדי שלא להיסחף עם המסכים לתוך הלילה, הגדירו "שעון מרדים". בדיוק כמו שעון מעורר, רק עם צליל רגוע יותר, שמזכיר לכם לכבות מכשירים וללכת לישון.

מיינדפולנס

גם אם לא תרגלתם קודם, כדאי להתחיל. הרשת מלאה בהדרכות חינמיות של מיינדפולנס וגם תרגול של חמש דקות בלבד עוזר מאוד להרפות. ממליצה לחפש ביוטיוב "מדיטציה בחמש דקות", של שחר כהן ובכלל, הערוץ שלו שופע תרגולים קצרים וטובים.

לקראת השינה, השמיעו מוזיקה נעימה במקום להאזין לוויכוחים בערוצי הטלוויזיה. מוזיקה של פכפוך מים, או כל מוזיקה נעימה ואטית שעושה לכם טוב. לא תאמינו איך זה משנה ברגע את התדר בבית. אם תכתבו ביוטיוב "מוזיקה לטיפולים", עולם של צלילים מיוחדים ייפתח בפניכם.

פרגנו לעצמכם טיפול. אל תחכו שהמתח יכריע אתכם. גם טיפול אחד של דיקור או מגע יכול להוריד את מפלס הלחץ ולתת כוח להמשך.

מתכון מחזק למרק עדשים ושורשים

השרו 1 כוס עדשים כתומות ו-1 כוס עדשים ירוקות במים פושרים, למשך כשעה. סננו.

בסיר גדול טגנו בשמן זית בצל עד לשקיפות, הוסיפו קוביות גזר, בטטה, תפוח אדמה וסלרי וטגנו 3-4 דקות. הוסיפו את העדשים המסוננות ותבלו בפלפל שחור וכמון. הוסיפו כליטר וחצי מים והביאו לרתיחה. בשלו כחצי שעה על להבה נמוכה, עד לריכוך הירקות והעדשים. את המלח מוסיפים לקראת סוף הבישול.

הרבה בריאות ורוגע, קרן מיכאלי