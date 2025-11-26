חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

סיכום יום עיון קרקע ומים לסיכום שנת הבצורת

בשבוע שעבר, התקיים ב"מכון שמיר למחקר" יום עיון רב-משתתפים שעסק במצב הקרקע והמים, לאחר אחת השנים היבשות שנרשמו באזור

את היום פתח מנהל היחידה לחדשנות גולן, נועם אופנהיים, שברך את המשתתפים והדגיש את חשיבות השיח המקצועי דווקא בתקופה מאתגרת זו.

מנהל "מי גולן", איתן שדה, הציג את התמודדות משק המים האזורי עם מחסור המשקעים והראה כיצד עמד האזור ביעדי האספקה, למרות האתגרים.

ד"ר נתיב רוטברט, מ"מכון שמיר למחקר", סקר את איכות המים השנה והבליט את הפערים המשמעותיים ביחס לשנים קודמות.

ד"ר לויה כץ שמחאי, מ"מכון שמיר למחקר", הציגה כלים מתקדמים לחישה מרחוק במטעים, כולל פרויקט חדשני שיהפוך את הסמארטפון לכלי ניטור חקלאי.

ד"ר תמיר קמאי, מ"מכון גילת", שיתף ממצאים עדכניים ממחקריו, על שינוי שיטות ההשקיה בשקד ועל תרומת ניהול המים בקרקע לתפוקה מיטבית.

רם שדמון, מאגף שימור קרקע, במשרד החקלאות, הציג את מסלולי התמיכה ממשרד החקלאות לביצוע פעולות לשימור קרקע.

ד"ר לירון ישראלי, מ"אדמה חיה", הזכיר שבשנים גשומות, בעיות של שימור קרקע עלולות לקרות והציג פתרונות אגרו-טכניים אפשריים בעיקר בגידולי שירות.

את יום העיון חתם ד"ר אייל זיגל, מרשות המים, שסקר את מצבו ההידרולוגי של אגן הכנרת, לאחר שנת הבצורת החמורה ביותר שנמדדה.

תודה גדולה למרצים שהגיעו, לחברות "חיפה כימיקלים" ו"אדמה חיה", על החסות ולחקלאים ולמדריכים, שהשתתפו ולקחו חלק ביום מקצועי, עשיר ומעמיק.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Events for 1st נובמבר
No Events
Events for 2nd נובמבר
No Events
Events for 3rd נובמבר
No Events
Events for 4th נובמבר
No Events
Events for 5th נובמבר
No Events
Events for 6th נובמבר
No Events
Events for 7th נובמבר
No Events
Events for 8th נובמבר
No Events
Events for 9th נובמבר
No Events
Events for 10th נובמבר
No Events
Events for 11th נובמבר
No Events
Events for 12th נובמבר
No Events
Events for 13th נובמבר
No Events
Events for 14th נובמבר
No Events
Events for 15th נובמבר
No Events
Events for 16th נובמבר
No Events
Events for 17th נובמבר
No Events
Events for 18th נובמבר
No Events
Events for 19th נובמבר
No Events
Events for 20th נובמבר
No Events
Events for 21st נובמבר
No Events
Events for 22nd נובמבר
No Events
Events for 23rd נובמבר
No Events
Events for 24th נובמבר
No Events
Events for 25th נובמבר
No Events
Events for 26th נובמבר
No Events
Events for 27th נובמבר
No Events
Events for 28th נובמבר
No Events
Events for 29th נובמבר
No Events
Events for 30th נובמבר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!