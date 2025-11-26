סיכום יום עיון קרקע ומים לסיכום שנת הבצורת

בשבוע שעבר, התקיים ב"מכון שמיר למחקר" יום עיון רב-משתתפים שעסק במצב הקרקע והמים, לאחר אחת השנים היבשות שנרשמו באזור

את היום פתח מנהל היחידה לחדשנות גולן, נועם אופנהיים, שברך את המשתתפים והדגיש את חשיבות השיח המקצועי דווקא בתקופה מאתגרת זו.

מנהל "מי גולן", איתן שדה, הציג את התמודדות משק המים האזורי עם מחסור המשקעים והראה כיצד עמד האזור ביעדי האספקה, למרות האתגרים.

ד"ר נתיב רוטברט, מ"מכון שמיר למחקר", סקר את איכות המים השנה והבליט את הפערים המשמעותיים ביחס לשנים קודמות.

ד"ר לויה כץ שמחאי, מ"מכון שמיר למחקר", הציגה כלים מתקדמים לחישה מרחוק במטעים, כולל פרויקט חדשני שיהפוך את הסמארטפון לכלי ניטור חקלאי.

ד"ר תמיר קמאי, מ"מכון גילת", שיתף ממצאים עדכניים ממחקריו, על שינוי שיטות ההשקיה בשקד ועל תרומת ניהול המים בקרקע לתפוקה מיטבית.

רם שדמון, מאגף שימור קרקע, במשרד החקלאות, הציג את מסלולי התמיכה ממשרד החקלאות לביצוע פעולות לשימור קרקע.

ד"ר לירון ישראלי, מ"אדמה חיה", הזכיר שבשנים גשומות, בעיות של שימור קרקע עלולות לקרות והציג פתרונות אגרו-טכניים אפשריים בעיקר בגידולי שירות.

את יום העיון חתם ד"ר אייל זיגל, מרשות המים, שסקר את מצבו ההידרולוגי של אגן הכנרת, לאחר שנת הבצורת החמורה ביותר שנמדדה.

תודה גדולה למרצים שהגיעו, לחברות "חיפה כימיקלים" ו"אדמה חיה", על החסות ולחקלאים ולמדריכים, שהשתתפו ולקחו חלק ביום מקצועי, עשיר ומעמיק.