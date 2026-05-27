נס בתחפושת

נזילה בבית ורצפה רטובה הובילו את ציפי בת ה-68, ממבוא חמה, לחדר המיון עם כאבי גב. היא לא דמיינה שדווקא המכה היבשה היא שתחשוף "פצצה מתקתקת" בראשה. ערנותם של הרופאים במרכז רפואי "צפון" (פוריה), הפכו נפילה כואבת לסיפור על הצלת חיים

בתמונה: ציפי רפפורט עם ד"ר מאירוביץ'. צילום: המרכז הרפואי "צפון"

לפעמים, צירוף מקרים מצער הוא למעשה נס בתחפושת. עבור ציפי רפפורט (68) ממבוא חמה, נזילה שגרתית בבית, שהפכה את הרצפה לחלקה, הסתיימה בנפילה חזקה. עם כאבים בראש ובגב, היא הגיעה למלר"ד (מרכז לרפואה דחופה) של המרכז הרפואי "צפון". במסגרת הבירור, ציפי עברה סדרת בדיקות, כולל סי-טי של המוח, בה התגלתה באופן מקרי מפרצת מוחית גדולה, שאינה קשורה לחבלה.

"הרגשתי שאני בידיים טובות"

כבר למחרת, נבדקה וטופלה על ידי נוירוכירורג במרכז הרפואי.

"חשבתי שהכול בסדר, אבל כשאמרו שמצאו במפרצת, לקחתי את זה ברצינות תהומית", היא מספרת. הזיכרון הכואב של שכנתה, שנפטרה בפתאומיות בגיל 61 בלבד ממפרצת באמצע שיחת טלפון, עמד לנגד עיניה.

המפגש עם ד"ר מאירוביץ', מנהל המחלק לצנתורי מוח, הפיג את החששות: "הוא איש מיוחד, מעורר אמון. צריכים יותר רופאים כאלה שאכפת להם, שיוזמים ופועלים בלבביות. הרגשתי מיד שאני בידיים טובות, וגם הבת שלי שליוותה אותי חשה כך. כולם מסביב שאלו למה לא הלכתי להתייעץ בבתי חולים גדולים במרכז, אבל אני ידעתי שאני במקום הנכון".

מהאבחון לצנתור מציל חיים

לאחר צנתור אַבחנתי, שאישש את חומרת המצב, הוחלט על צנתור אלקטיבי לתיקון המפרצת. ד"ר ערן מאירוביץ' מסביר: "מפרצת מוחית היא לרוב 'שקטה', עד לרגע ההתפרצות, שעלול להיות קטלני. במקרה של ציפי, הערנות של המערכת בבחינת תוצאות ה-CT אפשרה לנו לזהות את הבעיה בזמן. הצנתור האלקטיבי שביצענו אִפשר לנו לאטום את המפרצת בצורה בטוחה ומבוקרת ולמנוע דימום מוחי עתידי. זהו הסיפוק הגדול ביותר בעבודה שלנו – למנוע את האסון לפני שהוא קורה".

הסכנה השקטה: למה אסור להזניח?

הנתונים הרפואיים מאחורי מפרצת מוחית מטלטלים ומסבירים מדוע האבחון המקרי של ציפי היה קריטי כל כך.

"במקרה של דימום מוחי, כתוצאה ממפרצת שהתפוצצה, הסטטיסטיקה היא חסרת רחמים," מוסיף ד"ר מאירוביץ'. "למעלה מ-70 אחוז מהמקרים מסתיימים בתמותה, או בנכות צמיתה קשה. למעשה, פחות מרבע מהמטופלים יצליחו לשוב לתפקוד עצמאי לאחר אירוע כזה. לכן, צנתור מתוכנן המבוצע לפני שהמפרצת מדממת, משנה לחלוטין את התמונה ואת סיכויי ההחלמה".

בשל הסיכון הגבוה, בצוות הרפואי של המרכז הרפואי "צפון" מדגישים כי ערנות היא המפתח. במקרים של כאבי ראש עזים שאינם אופייניים, או בקרב אנשים עם היסטוריה משפחתית של מפרצות, מומלץ להיוועץ ברופא לגבי ביצוע בדיקות סקר לא פולשניות כמו CTA (סי-טי של כלי הדם) או MRA (אם-אר-איי של כלי הדם). בדיקות אלו יכולות לאתר מפרצות בשלב מוקדם ולאפשר טיפול מונע מציל חיים, בדיוק כפי שקרה במקרה של ציפי.

עוגן רפואי לצפון-מזרח המדינה

היחידה לצנתורי מוח, במרכז הרפואי "צפון", מהווה חלק ממערך מציל חיים המשרת את כל תושבי האזור. מנהל המרכז הרפואי, פרופ' נועם יהודאי, מדגיש את חשיבות השירות: "הסיפור של ציפי הוא עדות לחשיבות העצומה של קיום שירותים רפואיים מתקדמים ומצילי חיים כאן אצלנו. המרכז הרפואי 'צפון' נותן מענה לכל המרחב הצפון-מזרחי של מדינת ישראל ואנו מחויבים להעניק לתושבי הגליל המזרחי, הגולן והעמקים את הטיפול הרפואי האיכותי ביותר, קרוב לבית. היכולת לבצע צנתורי מוח מורכבים בזמינות גבוהה היא לא פחות ממהפכה עבור תושבי האזור".

ציפי, אימא לשלושה וסבתא לחמישה, מסכמת את החוויה בחיוך של הקלה, רגע לפני שהיא חוגגת את יום הולדתה ה-69, בסוף השבוע הקרוב: "ד"ר מאירוביץ' אינו רק רופא מקצועי ומומחה בתחום, אלא אדם אמפתי, לבבי, סבלני, מקרין ביטחון ואמון, עונה על כל שאלה ומשרה על המטופל ביטחון ורוגע בכל רגע, חשוב לי להודות לו.

"אני צריכה להגיד תודה שנפלתי. למרות הכאבים מהנפילה, זה היה מזל גדול. הנפילה הזו היא מה שהצילה את החיים שלי".