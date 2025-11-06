חיפוש

משקי הגולן מצמיחים את דור העתיד

נבחרו מלגאי תכנית קרן מלגות גולן ללימודי חקלאות ע"ש חיים יוגב לשנת תשפ"ו

קרן מלגות גולן, ללימודי חקלאות על שם חיים יוגב, ממשיכה להצמיח את דור המצוינות החקלאי של האזור ומודיעה על המלגאים החדשים לשנת הלימודים הנוכחית. הקרן פועלת במסגרת היחידה לחקלאות וחדשנות גולן ב"מכון שמיר למחקר" ונוסדה מתוך חזון לחזק את הדור הצעיר שיישא את החקלאות המקומית קדימה.

הקרן נושאת את שמו של חיים יוגב, אגרונום ומדריך גד"ש שפעל בגולן מראשית ההתיישבות והניח יסודות של מצוינות, חדשנות ותרבות עבודה חקלאית, שממשיכים להנחות את העוסקים במלאכה עד היום.

ייחודיות הקרן טמונה בחיבור הישיר בין האקדמיה לשטח: לצד תרומתה של משפחת יוגב, משקי הגולן מהווים שותפים מרכזיים ותורמים לקרן מתוך מחויבות עמוקה להמשך צמיחת החקלאות המקומית. השנה, לקחו חלק בתרומה לקרן 15 יישובים מרחבי הגולן, מתוך רצון אמתי לתמוך בדור הצעיר ולשמר את הידע, החדשנות והקשר לאדמה ולהתיישבות בגולן.

המלגאים השנה מגיעים ממיצר, אניעם, מרום גולן, אורטל, קדמת צבי, כפר חרוב ומבוא חמה. הם מייצגים תחומי לימוד מגוונים: חקלאות, מדעי הצמח, הנדסת מים, קרקע וסביבה ומביאים אתם מחויבות עמוקה להוביל חקלאות מתקדמת, מקיימת וחדשנית בגולן.

מנהל היחידה לחקלאות וחדשנות גולן, נועם אופנהיים, מסכם: "השותפות של המשקים המקומיים היא חלק מרכזי בהצלחת הקרן. תמיכה בקרן המלגות היא תמיכה ישירה בחקלאות הגולן – חקלאות שחושבת קדימה, מטפחת מצוינות ומחנכת דור חדש של מובילים מקצועיים המחוברים לאדמה ולערכי הגולן".

מחשבות ודעות

