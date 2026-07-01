משקים הידרופוניים בגולן

פיילוט המשקים ההידרופוניים בגולן מתקדם לשלב הבא. השבוע הסתיים שלב ועדת השיפוט במסגרת "הקול הקורא" לפיילוט אזורי, להקמת משקים הידרופוניים בשיטת גידול בבריכות בגולן

השבוע הסתיים שלב ועדת השיפוט במסגרת "הקול הקורא" לפיילוט אזורי, להקמת משקים הידרופוניים בשיטת גידול בבריכות בגולן.

במסגרת התהליך, נבחנו שש הגשות של חקלאים ויזמים מהגולן, במסלול הקמת משקי גידול הידרופוניים ובמסלול מערך האריזה האזורי. ההגשות שיקפו עניין משמעותי מצד חקלאים, המבקשים להשתלב במהלך אזורי של חקלאות מתקדמת, מדייקת, חסכונית במים ובעלת פוטנציאל לחיזוק ביטחון המזון.

ועדת השיפוט התקיימה בהשתתפות נציגי הגופים השותפים לפיילוט, בהם "מכון שמיר למחקר", היחידה לחקלאות וחדשנות גולן, המועצה האזורית גולן, החברה הכלכלית גולן ומשרד החקלאות. במסגרת הוועדה, נבחנו המועמדים על פי הקריטריונים שפורסמו ב"קול הקורא" ובהם ניסיון מקצועי, מוכנות תשתיתית, יכולת פיננסית, תכנון מקצועי, השתלבות במודל האזורי ועוד.

הפיילוט נועד לחזק את תחום החקלאות המתקדמת והמדייקת בגולן, באמצעות שילוב בין יישום בשטח, מחקר יישומי, ליווי מקצועי, הדרכה, שיתוף ידע ופיתוח תשתית אזורית שתאפשר לחקלאים לאמץ שיטות גידול חדשניות. שיטת הגידול בבריכות (DWC) מאפשרת ייצור חקלאי יעיל ואינטנסיבי, תוך ניצול מיטבי של מים, שטח ומשאבים והיא מהווה כלי חשוב להתמודדות עם אתגרי החקלאות המודרנית.

מעטפת מקצועית

המהלך מתאפשר בזכות תמיכתה של קרן פילנתרופית, הרואה חשיבות בקידום חקלאות חדשנית ובחיזוק החיבור שבין מחקר, פיתוח מקצועי והטמעה בשטח. תמיכה זו מאפשרת לבנות מעטפת מקצועית שתלווה את החקלאים, תחזק את הידע האזורי ותסייע בביסוס מודל יישומי ובר קיימא לחקלאות מתקדמת בגולן.

מנהל היחידה לחקלאות וחדשנות גולן, נועם אופנהיים: "ההגשות שהתקבלו לפיילוט מבטאות את הכוח האמיתי של חקלאי הגולן – מקצועיות, יזמות ויכולת להוביל חדשנות בשטח. הפיילוט הזה הוא צעד משמעותי בחיזוק החקלאות המתקדמת והמדייקת בגולן, תוך שימוש מושכל במשאבים, חיסכון במים ויצירת מודלים יישומיים שיכולים לתרום גם לביטחון המזון של ישראל".

בשלב הבא, יושלמו ההשלמות הנדרשות מול המועמדים ובהתאם לממצאי ועדת השיפוט, ייבחרו ההגשות המתאימות ביותר להמשך קידום במסגרת הפיילוט. ההגשות שהתקבלו משקפות את האיכות, הרצינות והיזמות של חקלאי הגולן ואת הרצון לקחת חלק בפיתוח חקלאות מתקדמת, מדייקת ובת קיימא באזור. בהמשך, יחל תהליך ההיערכות להקמת המשקים ולבניית מעטפת ההדרכה והליווי המקצועי, יחד עם החקלאים שייבחרו.