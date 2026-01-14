מקוצר רוח ומעבודה קשה

בפעם הראשונה, משה מגיע לעם עם בשורת גאולה והם מאמינים לו. בשפעם השנייה, אותו משה, אותה בשורה – "וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה מִקֹּצֶר רוּחַ וּמֵעֲבֹדָה קָשָׁה". על כוח השכנוע והתקווה – פרשת "וארא"

הסתירה מפתיעה: בפרשת "שמות", משה חוזר מסיני עם בשורת הגאולה. התורה מתארת: "וַיַּאֲמֵן הָעָם, וַיִּשְׁמְעוּ כִּי פָקַד ה' אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל… וַיִּקְּדוּ וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ", (שמות ד', ל"א). אמונה, הקשבה, השתחוויה.

אך פרקים אחדים לאחר מכן, בפרשתנו ("וארא"), התמונה מתהפכת. משה שב עם אותה בשורה בדיוק – "אֲנִי ה' וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם", (שמות ו', ו'), אך הפעם: "וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה מִקֹּצֶר רוּחַ וּמֵעֲבֹדָה קָשָׁה", (שמות ו', ט').

מה השתנה? איך אותו עם, אותה בשורה ואותו מנהיג – יוצרים תוצאה הפוכה? ומעבר לכך: מה נלמד על טבע השכנוע ועל האפשרות להשפיע על ציבור – לטובה או לרעה?

מה קרה ביניהם?

רש"י מבאר: "מקוצר רוח – לא יכלו להאריך רוח לשמוע". העבדות קיצרה את נשימתם הרוחנית. אך העבדות הייתה קשה גם בפרשה הקודמת! מדוע אז האמינו ועכשיו לא?

הרמב"ן מעמיק: "וייתכן שמקודם שמעו ממשה שהוא שלוח מאלוהי אבותם לפדותם ושמחו מאוד. ואחר כך, כאשר ראו שנתקשתה עליהם העבודה, חשבו שאין זה רצון האלוהים". העם פירש את החמרת המצב כהוכחה שמשה טעה. כאן מתגלה עיקרון עמוק: אנשים לא מפרשים מציאות באופן ניטרלי. כשהכאב בהווה צורב מדי, הוא מסנוור את היכולת לראות את הבטחת העתיד. הנרטיב לא סתם קורס – הוא נדחק מפני הישרדות.

נקודת המפנה: החמרת העבודה

בין שתי הפגישות עם העם, עומד אירוע מכריע: משה ואהרן מבקרים אצל פרעה. תגובתו קשה: "מִי ה' אֲשֶׁר אֶשְׁמַע בְּקֹלוֹ", (שמות ה', ב'). אך פרעה לא מסתפק בדחייה – הוא נוקט בצעד חכם ואכזרי: ביטול אספקת התבן לעבדים, תוך דרישה לאותו היקף של ייצור לבנים.

הספורנו מסביר את החכמה האפלה: "והוא הוסיף עבודה למען שלא יוכלו להתבונן בדבר האלוהים". פרעה הבין שהאויב האמיתי שלו אינו משה, אלא הזמן והמרחב המחשבתי של העבדים. אם ימלא כל שנייה, לא רק במאמץ פיזי, אלא בדאגה מתמדת וניהול לוגיסטי של הישרדות (חיפוש התבן) – לא יישאר במוחם פנאי ("רוח") להקשיב למסר של תקווה.

זוהי שיטה שהשתכללה על ידי משטרים טוטליטריים לאורך ההיסטוריה: לא רק להכניע את הגוף, אלא למנוע את יכולת החשיבה עצמה.

הקושי לשכנע אדם במצוקה

בספר "גבורות ה'", המהר"ל מעמיק את ההבנה הפסיכולוגית: "כי האדם שהוא בצער גדול, אין לו דעת להבין דברים שיהיו לעתיד, רק מה שהוא עתה, בצער – זה מה שמרגיש". כאב ומצוקה מצמצמים את אופק התודעה להווה הכואב בלבד.

זהו עיקרון שכל מטפל ומחנך מכיר: אי אפשר לדבר על עתיד, כשההווה בוער. הנה הפרדוקס: דווקא ברגעים שבהם אנשים זקוקים ביותר לתקווה, דווקא אז הם פחות מסוגלים לקלוט אותה.

שני סוֵגי שכנוע

ב"צדקת הצדיק", רבי צדוק הכהן מלובלין כותב: "יש שני מיני שכנוע: שכנוע שפונה אל השכל ושכנוע שפונה אל היצר. השכל צריך זמן, צריך התבוננות, צריך שקט. היצר – מידי. הוא פועל ברגש, בפחד, בכאב".

פרעה לא שכנע בטיעונים – הוא גרם לכאוב יותר והכאב "שכנע" שמשה מזיק. זוהי הדרך השחורה של השכנוע: לא לפנות לחשיבה, אלא לעקוף אותה, להציף ברגשות כה חזקים, עד שאי אפשר לחשוב בצורה ביקורתית.

בעולם המודרני השיטות השתכללו: כלכלת הקשב המודרנית פועלת בדיוק כך: התראות בלתי פוסקות, גלילה אין-סופית ופחד מהחמצה (FOMO). אלו הן הלבנים והתבן של ימינו – הסחות דעת תמידיות שיוצרות "קוצר רוח" כרוני ומונעות מאתנו את המרחב הנפשי ("יישוב הדעת") הנדרש כדי לשמוע אמת עמוקה.

מקוצר רוח לרוח רחבה

בסופו של דבר, העם יוצא ממצרים. אותם אנשים שלא יכלו לשמוע "מקוצר רוח" – ישירו עם הים "מִי כָמֹכָה בָּאֵלִם ה'". מה השתנה? משה למד שלא מספיק להיות צודק – צריך גם לדעת מתי ואיך לדבר. העם למד שיש הבדל בין כאב שמשתיק לכאב שמעורר.

בדורנו, אנחנו מוקפים בניסיונות שכנוע. השאלה: איך נדע למי להאמין? התשובה בפסוק שלנו: כשמישהו גורם לך לקוצר רוח, כשמישהו מכביד בעבודה קשה של מחשבה מהירה ותגובות אימפולסיביות – עצור.

האמת לא ממהרת. היא נותנת זמן, מזמינה לשאול ולבדוק. היא לא מפחדת מהשאלות – היא מזמינה אותן. זה ההבדל האמיתי: מניפולציה רוצה אותך חלש ומבולבל. אמת רוצה אותך חזק, ער וחופשי, כי רק אדם חופשי יכול באמת לבחור.

"וַיָּקׇם מֶלֶךְ חָדָשׁ עַל מִצְרַיִם אֲשֶׁר לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף" – המדרש מלמד: הוא ידע, אלא שעשה עצמו כאילו לא ידע. זהו שורש המניפולציה: ההתעלמות המכוונת מהאמת וההיסטוריה לטובת אינטרס רגעי. התיקון שלנו הוא להיות ההפך מפרעה: לא "לעשות עצמנו לא יודעים", אלא להתעקש לדעת, להתעקש לנשום ולהתעקש לזכור.

שבת שלום, גיא אדרי