מצוינות ב"כללית"

ד"ר ולריה שייקיס, מומחית ברדיולוגיה אבחנתית במחוז צפון ב"כללית", נבחרה כעובדת מצטיינת

ד"ר ולריה שייקיס, מומחית ברדיולוגיה אבחנתית, במערך הדימות של "כללית" במחוז צפון, נבחרה כעובדת מצטיינת מנכ"ל לשנת 2025. הבחירה בה מהווה הוקרה על תרומתה לקידום רפואת הדימות בקהילה, על הובלת תהליכים מקצועיים ועל מחויבותה המתמשכת לשיפור איכות האבחון והשירות למטופלים.

עם היוודע דבר בחירתה, ציינה ד"ר שייקיס כי בעיניה ההצטיינות שייכת לצוות כולו: "מבחינתי, כל יום שבו אני יכולה לסייע באבחון נכון ובקבלת החלטות רפואיות הוא זכות גדולה".

ד"ר שייקיס עלתה לישראל בשנת 2000 והשלימה את התמחותה ברדיולוגיה אבחנתית במרכז הרפואי "העמק". לאחר שנים של עבודה בתחום הרדיולוגיה הפולשנית, וניהול יחידת ה-CT במרכז הרפואי "צפון", הצטרפה בשנת 2018 ל"כללית" והפכה לדמות מרכזית במערך הדימות במחוז.

במסגרת תפקידה, היא מפענחת בדיקות דימות למחוז צפון ובדיקות CT מורכבות עבור בית החולים "בילינסון", מבצעת בדיקות אולטרסאונד מיוחדות לתינוקות, ילדים ומבוגרים ומעניקה ייעוץ מקצועי לרופאים ברחבי המחוז. לצד עבודתה הקלינית, היא מדריכה דימותנים רפואיים ומלווה סטודנטים לרפואה. בשנה האחרונה, מתוך תחושת שליחות וציונות רפואית, היא מגיעה באופן קבוע לקריית שמונה ופועלת להרחבת שירותי האולטרסאונד באזור.

אירית בחבוט, דימותנית מחוזית, אמרה: "ד"ר ולריה שייקיס היא עוגן מקצועי עבור כלל צוות הדימות במחוז. הידע הרחב שלה, הנכונות הבלתי פוסקת לסייע והמחויבות שלה למצוינות מקצועית משפיעים מדי יום על איכות השירות שאנחנו מעניקים למטופלים. לצד עבודתה הקלינית, היא משקיעה רבות בהדרכה, בליווי ובהעצמת אנשי הצוות".

מנהל מחוז צפון ב"כללית", רפי ברום, בירך: "ד"ר שייקיס משלבת ידע מקצועי עמוק, ראייה מערכתית ומחויבות יוצאת דופן למטופלים. היא שותפה משמעותית בקידום שירותי הדימות בקהילה ובהרחבת הנגישות לשירותים מתקדמים. הבחירה בה משקפת את הערכתנו על תרומתה למטופלים, לצוותים ולמערכת הבריאות".