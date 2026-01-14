מה קרה השבוע בעולם הטכנולוגיה

הטכנולוגיה מתקדמת מהר. לפעמים מהר מדי. השבוע היו כמה אירועים שחשוב להבין אותם לא דרך מילים גבוהות, אלא דרך השפעה על החיים עצמם

האם מחשבים חכמים גורמים לנו לחשוב פחות? מחקר גדול מארצות הברית בדק אנשים שמשתמשים הרבה מאוד בתוכנה שרובנו מכירים שנקראתChatGPT, תוכנה שעונה על שאלות וחושבת במקום האדם – תוכנת AI.

החוקרים מצאו דבר מטריד: אצל אנשים שמסתמכים עליה כל הזמן, המוח עובד פחות. אזורים שאחראים על חשיבה, זיכרון ופתרון בעיות היו פחות פעילים משמעותית.

במילים פשוטות: כמו ששריר נחלש, אם לא משתמשים בו, גם המוח נחלש, אם נותנים למחשב לחשוב במקומנו. המסקנה של החוקרים ברורה: המחשב יכול לעזור, אבל אסור לו להחליף חשיבה עצמאית. מי שמפסיק לחשוב לבד, משלם על זה ביכולת שלו.

מכוניות בלי נהג, ויום אחד בלי חשמל

בסן פרנסיסקו, פועלות מוניות בלי נהג, שנוסעות לבד, בעזרת מחשבים. השבוע הייתה הפסקת חשמל גדולה. מה קרה? עשרות מכוניות פשוט נתקעו באמצע הכביש. בצמתים. באמצע נתיב. בלי יכולת לזוז. נהגים במכוניות רגילות נתקעו מאחור. נוצר בלגן גדול.

זה מזכיר דבר חשוב: גם טכנולוגיה חכמה מאוד תלויה בדברים בסיסיים. חשמל. תקשורת. גיבוי אנושי.

בלי זה, הכול נעצר.

דליפת מידע גדולה ב"אינסטגרם"

השבוע, התגלה שפרטים אישיים של מיליוני אנשים נחשפו ב"אינסטגרם", הרשת החברתית המפורסמת מבית META" פייסבוק". שמות, כתובות מייל, מספרי טלפון.

החברה אומרת שהבעיה תוקנה, אבל מי שפרטיו נחשפו עלול לקבל הודעות מזויפות, ניסיונות הונאה וטלפונים מטרידים.

מה כדאי לעשות? להפעיל "אימות כפול". לא ללחוץ על קישורים חשודים שמציפים את המייל! לזכור שברשת, כמו ברחוב, לא כל מי שפונה אליך הוא חבר.

מחשב שעוזר למצוא עבודה – לא תמיד יתרון

CHATGPT, שהזכרנו קודם, השיקה שירות שעוזר לאנשים למצוא עבודה. המחשב כותב קורות חיים, מחפש משרות ומכין לראיונות. זה נשמע נוח. אבל יש כאן בעיה. אם כולם משתמשים באותו מחשב, כולם נשמעים אותו דבר. כולם נראים אותו דבר. בסוף, מי שיבלוט הוא לא מי שהשתמש בתוכנה, אלא מי שיש לו ניסיון, סיפור חיים ויכולת לדבר בכנות על עצמו.

השורה התחתונה

מחשבים חכמים הם כלי. לא מוח חלופי.

טכנולוגיה מתקדמת עדיין תלויה בדברים פשוטים, כמו חשמל.

שמירה על מידע אישי היא אחריותו של כל אחד מאתנו.

בסוף, שום מחשב לא מחליף שיקול דעת, ניסיון וחוכמת חיים.

העולם משתנה.

אבל הדברים החשובים באמת נשארים אותם דברים.