מהגולן – עד הבית!

העסקים בגולן מציעים מוצרי איכות ותוצרת חקלאית גולנית מובחרת בהזמנה ישירה עד הבית. לעמוד המרכז את כל העסקים המבצעים משלוחים עד הבית: https://tourgolan.org.il/open_golan/

גם בימים אלו, היצרנים והחקלאים בגולן מציעים אפשרות לרכוש תוצרת גולנית מובחרת. חקלאים, יקבים ויצרני בוטיק מהגולן מציעים משלוחים של יין, שמן זית, גבינות, שוקולד, מוצרי טבע ומארזי תוצרת מקומית – ישירות עד הבית. העסקים המקומיים מבצעים משלוחים ארציים, במטרה לעודד הזמנות מהגולן ולחזק את החקלאות והיצרנים המקומיים גם בתקופה מאתגרת זו.

פרטים נוספים אודות מגוון היקבים המבצעים משלוחים באתר תיירות גולן

להלן סקירה של כמה מהעסקים מהם ניתן להזמין מוצרים.

סל הגולן

מארזים של תוצרת חקלאית מקומית ישירות מחקלאי רמת הגולן – פירות, ירקות ומוצרים מהמשקים באזור. הסלים נארזים מהתוצרת הטרייה של החקלאים ונשלחים ללקוחות ברחבי הארץ. הפרויקט מחבר בין החקלאים לצרכנים ומאפשר תמיכה ישירה בחקלאות המקומית של הגולן.

טלפון לפרטים: 050-571-3052

קישור להזמנות: https://salhagolan.co.il

יקבי רמת הגולן

משלוחים לכל רחבי הארץ של מגוון יינות היקב. ניתן להזמין יינות ומארזים דרך החנות המקוונת ולקבלם עד הבית.

טלפון לפרטים: 04-6968435

קישור להזמנות: https://www.golanwines.co.il/shop

יקב "מיקה"

יקב בוטיק המייצר יינות מענבי כרמים שונים. היקב מציע יינות ומארזי יין שניתן להזמין דרך אתר היקב.

טלפון לפרטים: 052-2761026

קישור להזמנות: https://mikawinery.co.il/shop

יקב "הר אודם"

היקב מציע מגוון יינות יקב המיוצרים מענבים הגדלים בכרמי האזור. ניתן להזמין את היינות ישירות מהיקב ולקבלם עד הבית.

טלפון לפרטים: 052-688-1110

קישור להזמנות: https://harodem.co.il/%d7%a7%d7%98%d7%9c%d7%95%d7%92

יקב "תל"

יקב בוטיק שמציע משלוחים לכל רחבי הארץ של היינות המיוצרים בכרמי האזור. ניתן להזמין את בקבוקי היין ישירות מהיקב ולקבלם במשלוח עד הבית, לצד מארזי יין המתאימים גם לאירוח, או כמתנה.

טלפון לפרטים: 054-2177760

קישור להזמנות: https://www.telwinery.com/order-wine

יקב "סקוריה", כנף

יין / בירה / אלכוהול / מארזי יין

משלוחים לכל רחבי הארץ

טלפון לפרטים: 052-4265424

קישור להזמנות: https://www.scoriawinery.com/shop/#%D7%A4%D7%A1%D7%97e

יקב "טרה נובה", כנף

משלוחים של בירה / אלכוהול / שמן זית / דבש / תבלינים

יינות מעולים מהגולן במחירים אטרקטיביים. שמן זית מעולה, זוכה בפרסים בארץ ובעולם.

משלוחים לכל רחבי הארץ – 054-3993514

terranova-winery.co.il

הערות: דרומית לעיר רחובות ומזרחית לעיר ראש העין, תיגבה עלות משלוח שונה

"דה קרינה" – שוקולד בוטיק

מפעל שוקולד בוטיק עם מרכז מבקרים וחנות אונליין המציע פרלינים, טראפלס ומארזי שוקולד.

טלפון לפרטים: 04-6993622

קישור להזמנות:https://de-karina.co.il/collections/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%93-%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%94

"שוקולדי"

חנות המשלוחים של "שוקולדי" – השוקולד של עדי מציעה מגוון מארזי שוקולד מפנקים, בהם פרלינים, טראפלס וממתקי שוקולד בעבודת יד, המתאימים לפינוק אישי, או כמתנה. ניתן להזמין את מארזי השוקולד דרך האתר ולקבלם במשלוח עד הבית לכל רחבי הארץ.

טלפון לפרטים: 054-9772524

קישור להזמנות: https://morning-shops.com/shokolladi-gifts

מחלבת נטור

גבינות עזים בעבודת יד מחלב טרי ומקומי. ניתן להזמין משלוחים (עד באר שבע) של מגוון גבינות עזים טריות ובשלות ומארזי גבינות לאירוח, או מתנה.

טלפון לפרטים: 050-7445904

קישור להזמנות: https://natur-cheese.co.il/shop

"נוביקס"

חנות אונליין בה ניתן להזמין מגוון מוצרי טיפוח ובריאות טבעיים המבוססים על צמחי לבנדר ואזוב הגדלים באזור. המוצרים נארזים ונשלחים במשלוח לכל רחבי הארץ, כך שניתן ליהנות מתוצרת הגולן גם מבלי להגיע למקום.

טלפון לפרטים: 04-666-2800

קישור להזמנות: https://noviks.co.il

"שדה ארומטיקס"

חנות האונליין של "שדה ארומטיקס" מציעה מגוון מוצרי טיפוח ואווירה המבוססים על צמחי ארומה הגדלים בחווה בעין זיוון ובהם שמנים אתריים, קרמים, סבונים, נרות ומארזי מתנה. ניתן להזמין את מוצרי הלבנדר והצמחים הארומטיים דרך האתר ולקבלם במשלוח עד הבית לכל רחבי הארץ.

טלפון לפרטים: 077-6020727

קישור להזמנות: https://sadearomatics.com/collections/all

"עזיזו"

חנות אונליין בה ניתן להזמין מגוון מוצרי לבנדר טבעיים המיוצרים בחווה, בהם שמנים אתריים, סבונים, קרמים, נרות, חליטות תה, דבש ומוצרי קולינריה מבוססי לבנדר. המוצרים נארזים ונשלחים במשלוח עד הבית לכל רחבי הארץ, לצד מארזי מתנה ומוצרי אווירה לבית.

טלפון לפרטים: 050-587-1515

קישור להזמנות: https://azizolavender.com/collections/all

אומן גלריה – כפר האמנים אניעם

תכשיטים בעבודת יד, כסף, זהב בשילוב אבני חן וקריסטלים.

משלוחים לכל רחבי הארץ – 053-2425101

קישור להזמנות: https://omangallery.co.il

"לול ארט", רמות

מארזי מתנה ומוצרים לבית. ערכות יצירה DIY למבוגרים ולילדים + עציצי סוקולנטים.

מארזי מתנה ומוצרים לעיצוב הבית מחנות הגלריה שלנו – "וואי ארט", עציצי סוקולנטים מהחווה שלנו – משק 44, ערכות יצירה DIY למבוגרים ולילדים ממתחם הסדנאות שלנו – "לול ארט".

משלוחים לכל רחבי הארץ: 052-3301222

קישור להזמנות: https://www.lol-art.com/shoponline