מהגולן – עבור הגולן

קרן AMARA מציבה מודל השקעה אזורי, בשולי הפריפריה, המשלב היגיון כלכלי עם פיתוח מקומי

הצלחות משמעותיות ראשונות לקרן הון סיכון הגולנית AMARA (אמארא), בעקבות ההשקעה בחברת מאולק (Maolac) החברה מעבירה פעילות לגולן ותקים את מפעלה המרכזי החדש באזור התעשיה בני יהודה.

בגולן פועלת בשנים האחרונות קרן ההשקעות שהוקמה ביוזמה של יישובי הגולן, קיבוצים, מושבים, "מכון שמיר לחקר" והחברה הכלכלית גולן וגופים אזוריים נוספים. המטרה היא לייצר פלטפורמת השקעה הנשענת על הון מקומי, ידע אזורי וחיבור ישיר לשטח. הקרן מבקשת לבסס מודל השקעה אזורי, המשלב היגיון כלכלי עם פיתוח מקומי. הקרן מתמקדת בחברות ובמיזמים שיש להם זיקה ישירה לגולן – תעסוקתית, תשתיתית, או קהילתית, מתוך תפיסה של אחריות עצמית (במקרה זה אזורית).

"העקרון שהביא להקמת 'אמארא' הנו ההבנה שהשינוי לא יגיע מבחוץ ושקהילות המרוחקות ממוקדי הכוח וההון חייבות ליזום, לפעול ולבנות לעצמן מנגנונים כלכליים עצמאיים, גם אם הדרך מורכבת ודורשת מאמץ מתמשך", מסביר עידו ברפמן, מנכ"ל קרן השקעות גולן ("AMARA").

השקעות עם השפעה מידית

עד כה, השקיעה הקרן בשתי חברות, שכל אחת מהן מייצגת היבט אחר של חזון ההשקעה האזורי.

ההשקעה הראשונה היא בחברת ״ToBe", המפתחת פתרון להתמודדות עם אקרית הוורואה – אחד האיומים המרכזיים על אוכלוסיות הדבורים בעולם. כחלק מההשקעה, בנוסף לשיתוף פעולה אקדמי של החברה עם "מכון שמיר למחקר", מקימה חברת "טו בי" בימים אלה שלוחה גולנית, שבשלב הראשון תספק תמיכה מקצועית למספר מגדלי דבורים בגולן ובגליל, שם מתקיימים חלק מניסויי השדה של החברה. בהמשך, עם התפתחות הפעילות, צפויה הקמת מערך שירות ותמיכה אזורי וכן צוות בדיקות שטח, שיפעלו מהגולן וייתנו מענה למגדלים ברחבי הארץ.

ההשקעה השנייה של הקרן היא בחברת "Maolac", הפועלת בתחום מוצרי התזונה המבוססים על קולוסטרום, החלב הראשוני שמופק מפרות לאחר המלטה. כחלק מההשקעה, הוקם קו איסוף קולוסטרום מרפתות הקרן בגולן ונרקם שיתוף פעולה שמחבר בין חומר גלם מקומי לבין טכנולוגיה מתקדמת. במקביל, מתוכננת הקמת מפעל באזור התעשייה בני יהודה, שצפוי להעסיק כ-60 עובדים, רבים מהם במשרות הנדסת חומרים ומזון, טכנאי מעבדה ועובדי ייצור.

חזון כלכלי במבחן המציאות

בקרן רואים בהשקעה ב"מאולאק" מימוש מובהק של חזון הפעילות: הצגת השקעות בעלות אופק פיננסי ופוטנציאל רווח ליישובי הקרן המשקיעים, לצד השפעה מידית על כלכלת הגולן באמצעות תעסוקה, תשתיות ושרשראות ערך מקומיות. החזון של "אמארא" משתלב במגמה רחבה יותר של יישום מודלים כלכליים אזוריים בישראל.

קהילה לפני שוק

להבדיל מהחיים במרכז הארץ, שם רוב האנשים אינם קמים בבוקר עם מחשבה יום-יומית על חיזוק הקהילה המקומית, בפריפריה הגישה שונה. תושבים מבינים כי עליהם לדאוג לעצמם, לפתח מקורות פרנסה מקומיים ולחזק את סביבת חייהם, ולא להמתין אך ורק לתמיכות חיצוניות, גם אם אלו מבורכות.

בקרן מציינים כי הדלת למשקיעים מהגולן תמיד פתוחה ומבקשים מיישובים נוספים בגולן, שטרם הצטרפו למהלך, להצטרף, כחלק מהרחבת הבסיס הקהילתי של הקרן והעמקת הרעיון של אחריות אזורית משותפת.

קרן "אמארא" פועלת כתף אל כתף עם הרשות המקומית והחברה הכלכלית לקידום פרויקטים תעשייתיים בקנה מידה אזורי, כאלה שאינם מתמצים רק בחברה הבודדת, אלא יוצרים אפקט רחב של תעסוקה, ידע ותשתיות. השילוב בין יוזמה קהילתית, הון מקומי ותמיכה מוניציפלית מייצר מודל שאפתני אך יעיל המוכיח עצמו בשטח הלכה למעשה.

"הכלכלה בגולן נעה קדימה בעזרת יוזמות ומקוריוּת להתמודד עם האתגרים האזוריים. הקרן עושה את זה, תוך ניצול הזדמנויות בצורה זהירה ומחושבת וההצלחות כבר ניכרות בשטח. אנו נמשיך לדחוף לסיוע לכל יוזמה המפתחת את הכלכלה הגולנית". מסכם ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר.