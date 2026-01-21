חיפוש

מבית החולים ועד לשגרה: טיפות החלב של "מכבי" בצפון הרחוק

ב"מכבי שירותי בריאות", ברמת מגשימים, בני יהודה ובקצרין, שמים דגש על ביקורי בית לתינוק ראשון, רצף טיפולי ושיתוף פעולה הדוק בין אחיות לרופאי ילדים

משפחות צעירות המתגוררות בצפון הרחוק מתמודדות עם אתגרים ייחודיים כבר מהשלבים הראשונים של ההורות. מרחקים, זמינות שירותים והצורך במענה מקצועי רציף הופכים את הטיפול בגיל הרך למשמעותי במיוחד. בטיפות החלב של "מכבי שירותי בריאות", ברמת מגשימים, בני יהודה וקצרין, פועלים מתוך הבנה זו, עם מודל עבודה שמחבר בין מקצועיות רפואית, נגישות וראייה רחבה של התא המשפחתי.

אחד המאפיינים המרכזיים הוא ביצוע ביקורי בית לכל תינוק ראשון במשפחה, גם ביישובים מרוחקים. הביקור מאפשר לצוות להכיר את המשפחה בסביבה הטבעית שלה, לזהות צרכים מוקדמים ולבסס קשר אישי כבר בתחילת הדרך. התהליך מתבסס על רצף טיפולי, מתינוק בכור ועד גיל צעיר. המשפחות פוגשות צוות מוכר ויציב, המכיר את ההיסטוריה הרפואית והמשפחתית ומלווה את ההתפתחות לאורך זמן.

מרכיב נוסף הוא שיתוף הפעולה ההדוק בין אחיות טיפת החלב לרופאי הילדים. הקשר המקצועי הרציף מאפשר תיאום, העברת מידע והסתכלות משותפת על מצבו של התינוק, תוך קבלת החלטות שמבוססות על תמונה מלאה ולא על מפגש בודד.

העבודה מול נשים ותינוקות מתבצעת בגישה אישית והוליסטית, עם התייחסות לא רק למעקב הרפואי, אלא גם למעטפת המשפחתית כולה. הגמישות של הצוות והזמינות לשאלות מחזקות את תחושת הביטחון של ההורים בתקופה רגישה ומשמעותית.

בטיפות החלב של "מכבי", בצפון הרחוק, מדגישים כי המטרה היא לייצר רצף של אמון, מקצועיות ונוכחות. טיפול שמתחיל בבית, נמשך בקליניקה ומעניק לתינוקות הנולדים ולמשפחותיהם בסיס בריאותי ורגשי יציב, כבר מהיום הראשון.

  • גילגולה של אבן

    בזמן שהגולן היה סורי, חמדו תושביו אבנים עתיקות, במיוחד המעוטרות שבהן ושילבו אותן בבנייה של…

  • עיר של יהודים

    מול רמת מגשימים, כ-15 ק"מ מזרחית לגבול הסורי, שכנה ה"עיר של יהודים" – נווה. בתלמוד…

  • הקסם של "קלרה"

     את "קלרה", מסעדה איטלקית משפחתית קסומה, חלבית וכשרה למהדרין, הקים אורי אזולאי, בא.ת. קצרין, בשביל…

