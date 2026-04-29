לעשות ספורט כי זה כיף

ספורטאי השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן הוא ארי חלפון, כדורגלן בן 7, ממושב נוב

ארי החל לשחק כדורגל אצל בן אניסימוב, באשכול "אלעל", בקבוצת גן 4-6 כבר לפני שנתיים, כשהיה בן חמש. לאחר מכן, הצטרף לקבוצת א'-ב', בה הוא משחק עד היום.

מדוע בחרת בענף?

"בחרתי לשחק כדורגל כי אני אוהב את זה וזה כיף לי. אני נהנה בכל המשחקים שעושים לנו ובנוסף, שמח להכיר מקומות וחברים חדשים שמתאמנים פה בגולן".

מהן התוכניות שלך לעתיד?

"מתכנן בעתיד להצטרף גם לחוג כדורסל ורוצה להיות מאמן, כמו אבא שלי, ישראל".

מה אתה עושה בימים אלו?

"אני משחק בקבוצות הכדורגל באשכול "אלעל", בחיספין ובנוב, עם המאמנים בן אניסימוב וגיל שושן, מאוד אוהב אותם ומעריך אותם".

מהו המסר שלך לכולם?

"לעשות ספורט כי זה כיף ועוזר לבריאות. בנוסף, הספורט עוזר לי להשתפר בעוד תחומים ולהכיר עוד חברים חדשים".

מאמנו של ארי חלפון בקבוצת הכדורגל א'-ב' שבאשכול "אלעל", בן אניסימוב: "ארי הוא ילד שאני מאמן בשנתיים האחרונות, מגן חובה ועד לכיתה א'. מהרגע הראשון, ראיתי שמדובר בילד שרעב להצליח ומתאמן כמו מקצוען. עובד קשה עם הרבה איכויות ותכונות אופי שהן הרבה מעבר לגילו. אני בדרך כלל רואה דברים כאלו רק אצל חבר'ה בגילאים הרבה יותר מתקדמים. ארי נחוש וחזק, מהיר, משחק בשתי הרגליים ויש לו תמיכה מאוד טובה ובריאה מהבית שלו. אני סמוך ובטוח שעם כל הדברים האלו, יחד עם צניעות וענווה, הוא עוד יגיע רחוק".

מכאן, אנחנו מאחלים לארי המון הצלחה בהמשך הדרך, ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן, עלה והצלח.

