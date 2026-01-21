לנים בגולן

בתיירות גולן יוצאים במבצע אטרקטיבי: לילה שני עד 50% הנחה במגוון אתרי לינה בגולן

באגף התיירות, בחברה הכלכלית גולן, משיקים מהלך תיירותי שיהפוך את החופשה בגולן לאטרקטיבית ומשתלמת מאי פעם, עם הנחות משמעותיות בלינה ועם שיתוף פעולה חסר תקדים בין עשרות עסקים מקומיים. זוהי הזדמנות ליהנות מחופשה איכותית ומגוונת בלב הנופים הירוקים והנחלים הזורמים של האזור.

המהלך צפוי להגדיל את מספר המבקרים במהלך ימי השבוע ובמסגרתו יציעו אתרי הלינה השונים עד 50% הנחה על הלילה השני באמצע השבוע, בין התאריכים 15.3.26-20.1.26.

כ-40 מתחמי לינה, בהם מלונות, צימרים, אתרי גלמפינג, כפרי נופש וחדרי אירוח לוקחים חלק ביוזמה.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "התיירות היא אחד ממנועי הצמיחה הכלכליים המרכזיים של הגולן, היא מחזקת את העסקים המקומיים, מייצרת מקומות עבודה ותורמת באופן ישיר לפיתוח היישובים והקהילה. היוזמה החדשה של לילה שני בהנחה משמעותית היא דוגמה מצוינת לשותפות אזורית רחבה ולרוח הגולנית: יוזמה, יצירתיות וחיבור אמתי בין עשרות עסקים. חיזוק הצפון הוא משימה לאומית וחברתית מהמעלה הראשונה, והתיירות היא הדרך הטובה, המהירה והמשמעותית לעשות זאת בפועל. ולכן, אני מזמין את כל עם ישראל להגיע לגולן דווקא עכשיו, כשהחורף בשיאו, הגולן ירוק, הנחלים זורמים, החרמון מושלג והנוף כאן יפהפה. זה הזמן לצאת להתאוורר, להתחבר לטבע ולחוות את הגולן במיטבו.”

מנהלת אגף התיירות, בחברה הכלכלית גולן, לימור פורטל: "הגולן כרגע בשיא פריחתו, החרמון מושלג, הגשמים האחרונים הביאו לזרימה מרהיבה של נחלים ומפלים והתקופה הקרובה היא ההזדמנות המושלמת ליהנות מהטבע הגולני. המבצע של לילה שני עד 50% הנחה, ומגוון הטבות בעסקים המקומיים, נועד לאפשר לציבור רחב יותר לנפוש בגולן במחיר נגיש ולחזק את קהילת התיירות שממשיכה לפעול במסירות למען המבקרים. למעלה מ-40 מתחמי לינה, לצד עשרות אטרקציות, יקבים ומסעדות, נרתמו למהלך ואנחנו מזמינים את המטיילים להגיע, להתאוורר וליהנות מהטבע המדהים ומהחוויה הגולנית האותנטית".

לרשימת המלונות והצימרים ומקומות אירוח ומגוון ההטבות בימי אמצע שבוע בגולן:

https://tourgolan.org.il/second_night-_50off

פרטים נוספים אודות מסלולים, סיורים ומקומות לינה באתר תיירות גולן:

https://tourgolan.org.il