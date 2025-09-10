לזכר הגיבורים

המרכז הרפואי "זיו", בצפת, חונך מערך כירורגיה חדש, לזכרם של גיבורי מלחמת "חרבות ברזל"

השבוע, במרכז הרפואי "זיו", נחנך מערך כירורגיה חדש, הכולל את היחידה הנוירוכירורגית ואת יחידת כירורגיית החזה. המחלקות מהוות מהפכה ברפואת הצפון ויוקדשו לזכרם של לוחמים גיבורים שנפלו במלחמת "חרבות ברזל".

המערך הכירורגי החדש כולל שתי מחלקות מצילות חיים: היחידה הנוירוכירורגית לטיפול בפגיעות ראש קשות ובניתוחי מוח מורכבים; ויחידת כירורגיית חזה, המספקת מענה מתקדם לגידולי ריאה, ושט, דופן בית החזה ומחלות נוספות. המחלקות נפתחו בשיתוף פעולה אסטרטגי עם "המרכז הרפואי לגליל" ובית החולים "רמב"ם".

פתיחת המערך הנה מהלך דרמטי, כחלק מההכרה של "זיו" כמרכז-על לטראומה ולחיזוק מערכת הבריאות בצפון ומהווה בשורה של ממש עבור תושבי הצפון ותושבי הגליל המזרחי, בפרט: לראשונה, יינתן מענה רפואי מתקדם ומציל חיים בתחומים אלו – קרוב לבית, ללא צורך בנסיעה ארוכה למרכז הארץ.

הגיבורים

שתי היחידות החדשות יוקדשו לזכרם של לוחמים גיבורים שנפלו במלחמת "חרבות ברזל":

היחידה הנוירוכירורגית תוקדש לזכרם של סא"ל תומר גרינברג ז"ל, מפקד גדוד 13 וסא"ל סלמאן חבקה ז"ל, מפקד גדוד 53.

יחידת כירורגיית חזה תוקדש לזכרם של רס"ן ג'מאל עבאס ז"ל, מ"פ בגדוד 101, וסמ"ר שחר פרידמן ז"ל, קשר המ"פ.

סא"ל תומר גרינברג ז"ל וסא"ל סלמאן חבקה ז"ל היו לא רק חברים לנשק, אלא גם חברים קרובים בחיים האישיים והפכו לסמל לרעות אמיצה ולשותפות בחברה הישראלית. כך גם רס"ן ג'מאל עבאס ז"ל וסמ"ר שחר פרידמן ז"ל, שלחמו יחד ונפלו יחד בקרב, מהווים סמל לחיבור האנושי והחברתי שמעל לכל מחלוקת.

הערכים הללו משיקים לערכיו של המרכז הרפואי "זיו", שבו עובדים יחד יהודים, ערבים, דרוזים ובני כל הדתות והחברות ומעניקים טיפול שוויוני לכל מטופל.

ערך קדושת החיים

במעמד הטקס, השתתפו מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלוף ומנהל המרכז הרפואי "זיו", פרופ' סלמאן זרקא. לצד אנשי הציבור, נכחו גם משפחות הלוחמים שנפלו ויחד עם הצוותים הרפואיים נטלו חלק בטקס הסרת הלוט מעל שלטי ההנצחה – סמל לערכים של רעות, שותפות והמשכיות החיים.

את המערך החדש מוביל פרופ' אבירם ניסן, כירורג אונקולוגי בעל שם עולמי, עם מעל 30 שנות ניסיון, שפרש מעבודתו אך שב לשדה הרפואה בעקבות אירועי השבעה באוקטובר ובחר להוביל מהפכה רפואית דווקא בצפון. לצדו, פועלים ד"ר סמואל טוביאס, נוירוכירורג בכיר ובעל שם בין-לאומי, מנהל יחידת הנוירוכירורגיה, וד"ר עמית כץ, מנהל כירורגיית החזה ברמב"ם, מומחה בכירורגיה אונקולוגית של בית החזה.

מנהל המרכז הרפואי "זיו", פרופ' סלמאן זרקא: "זהו צעד ענק נוסף בצמיחת 'זיו' למען כל הצפון. כעת, נוכל לטפל בחיילים ובאזרחים ובכל נזקק, בפציעות מורכבות בראש ובחזה וכן במחלות וגידולים, על ידי צוות מקצועי ובטכנולוגיה מתקדמת, אצלנו ב'זיו', קרוב לבית.

"הגיבורים הנופלים ציוו לנו את החיים במותם והנצחתם דרך מחלקות שנועדו להציל חיים היא חובה וזכות גדולה. כך נחזק את ערכי התרומה, ההקרבה והרעות הכה מיוחדים שהראו לנו. חיים משותפים ועשייה יחד, הם ליבת העשייה שלנו כאן ב'זיו'. יהודים, ערבים, דרוזים וכל מרכיבי החברה בישראל עובדים יחד, כתף אל כתף ומטפלים בכל מטופל מתוך שליחות אמיתית.

"תודה לשותפים ולעושים להגשמת חזון זה, משרדי הבריאות, נגב גליל וכמובן, הצוות המסור והתורמים".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב: "הברית ארוכת-השנים עם העדה הדרוזית מוצאת את ביטוייה לא רק בשדה המערכה – בוודאי בשנתיים האחרונות כפי שכולנו חווים – אלא גם בכל הנוגע למענה הרפואי. הטיפול באדם החולה, מכל מוצא ורקע שהם, מחדד את ערך קדושת החיים ואת עוצמתה של הערבות ההדדית בינינו. מתוך מטרה לפעול להנצחתם של הנופלים במערכה, שכולנו חבים להם רבות כל כך, אנו רואים זכות גדולה באפשרות לממש מיזם זה בבית החולים 'זיו', המהווה דוגמה ומופת לקיומה של אותה שותפות אמיתית הניכרת בימי שגרה ובעתות חירום כאחד. כשם שעמדנו לצד אחינו הדרוזים, בימים הקשים שעוברים עליהם בסוריה, כך נמשיך ונעניק סיוע רפואי ככל שיידרש".

אהבה, נתינה וערבות הדדית

שר הנגב, הגליל, והחוסן הלאומי ח"כ יצחק וסרלאוף: "במהלך המלחמה, הגעתי לבית החולים 'זיו' ושמעתי מפרופסור סלמאן זרקא על הצורך הדחוף בהקמת מחלקה נוירוכירורגית, כצעד מציל חיים לכל המרחב. באותו רגע, פעלנו יחד עם משרד הבריאות לקידום המהלך. קריאת המחלקות על שם לוחמי צה"ל הגיבורים שנפלו היא צדק ואמת. המרכז הרפואי 'זיו' הוא דוגמה ומופת לערכים של אהבה, נתינה וערבות הדדית. מקום שבו מקצועיות רפואית פוגשת חסד וחמלה. כאן אנחנו מתמקדים בטוב שבכוחנו לעשות: אהבה, נתינה וערבות הדדית".

יו"ר אשכול גליל מזרחי, בני בן מובחר: "המרכז הרפואי 'זיו' בצפת מציל חיים כבר שנים רבות ובשנים האחרונות, אנו עדים לשינוי מרגש – רפואה מיטבית ברמה הגבוהה ביותר, בלב הגליל. יש כאן חיבור יוצא דופן בין לוחמים מהחברה הדרוזית ומהחברה היהודית, חיבור שהוא סמל לחברה הישראלית במיטבה. הבחירה להנציח את בנינו כאן, במקום שמציל חיים מדי יום, מבטאת את הערכים של אחדות, רעות ושותפות שאנו מבקשים להנחיל לדורות הבאים".

יו"ר השדולה לצמצום פערים בבריאות, ח"כ טטיאנה מזרסקי: "זהו יום מרגש. מערך הכירורגיה החדש בצפת מבטיח שירותים מצילי חיים לתושבי הצפון וצעד בצמצום הפערים מול המרכז. המחלקות נושאות את שמם של גיבורים שנפלו וזכרם מעניק משמעות עמוקה, ותקווה לריפוי. מברכת את המרכז הרפואי 'זיו' ואת תושבי הצפון".

היחידות החדשות מצטרפות למערך כירורגי חזק ומוביל הקיים ב'זיו', הכולל: כירורגיה מורכבת, אורתופדיה, טראומה, ניתוחי כלי דם מורכבים, נשים, עיניים, אף אוזן גרון ואורולוגיה. מערך הכירורגיה החדש הוא חלק מחזון המרכז הרפואי "זיו" להציב את בריאות הצפון מעל הכול, תוך קידום שירותים רפואיים מתקדמים ברמה הגבוהה ביותר, כאן בצפון – קרוב לבית.