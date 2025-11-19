לביאות הגולן

נשים מחברות – קולות של תקווה וצמיחה. המהדורה השנייה יוצאת לדרך ומזמינה את נשות הגולן וקצרין לספר את סיפורן

המהדורה הראשונה של "לביאות הגולן", שראתה אור מתוך הימים המורכבים של המלחמה, והציגה את פניהן ועשייתן של נשות הגולן בעוצמה, זכתה להצלחה מרגשת. כעת, יוזמה זו חוזרת ובגדול.

המהדורה השנייה מבקשת להאיר לא רק את החוסן שאפיין את אותן נשים, אלא את הצמיחה, התקווה והשותפות הקהילתית שנולדו ממנו, את החיבורים החדשים שנוצרו ואת העשייה הממשיכה לפעום בלב הגולן.

המהדורה הראשונה הציגה נשים שהיו סמל לעשייה ולנתינה: נשים שיזמו, הובילו, התנדבו, חיזקו קהילות ועמדו בחזית הרוח הגולנית. הן הפכו לסמל של עוצמה נשית ולביטוי חי של חוסן קהילתי, במובנו העמוק ביותר, חוסן הנבנה מתוך אחריות הדדית, אמונה, ועשייה משותפת.

כעת, תחת הכותרת "נשים מחברות – קולות של תקווה, צמיחה ושותפות", המהדורה השנייה של "לביאות הגולן" מוקדשת לנשים שפועלות מדי יום למען החברה, הקהילה והחינוך. נשים שהפכו את האתגר להזדמנות, את המשבר למקור השראה, ואת היוזמה הפרטית לעשייה קהילתית רחבה.

מדובר בנשים שבאמצעות חזון, רגישות ויצירתיות הצליחו לחבר בין אנשים, בין קהילות ובין יישובים והפכו למנועים של שינוי מתמשך ושל תרבות קהילתית חיה בגולן.

מהדורה זו יוצאת לאור בשיתוף פעולה מרגש בין המועצה האזורית גולן והמועצה המקומית קצרין, כחלק מחיזוק החיבורים הקהילתיים והאזוריים ולקידום החוסן, הצמיחה והמנהיגות הנשית בגולן.

מעוררות השראה

במסגרת "הקול הקורא", ייבחנו סיפורים של נשים הפועלות במגוון תחומים, החל ממיזמים חינוכיים, או חברתיים שנולדו בשטח, דרך שיתופי פעולה אזוריים ועד יוזמות שהפכו למסורת קבועה.

כולן יחד מייצגות את ערכי הגולן: חוסן, ערבות הדדית, יזמות, אמונה באדם ובקהילה וחתירה מתמדת לצמיחה.

מי יכולה להגיש מועמדות?

הקריאה פתוחה לנשות הגולן וקצרין הפועלות למען החברה, החינוך והקהילה. נשים שהעשייה שלהן מעוררת השראה ושותפות ושבזכותן המציאות בגולן נעשית טובה, מחברת ומלאת אמונה. ניתן להציע מועמדות אישית, או להמליץ על אישה אחרת, שמעשיה ראויים לחשיפה ולכבוד.

תהליך הבחירה

הבחירה ב"לביאות הגולן" של המהדורה השנייה תיעשה על ידי ועדה ייעודית, שתבחן את ההצעות ותבחר את הנשים שסיפוריהן משקפים את רוח הגולן ואת ערכיו: חוסן, צמיחה, מנהיגות וקהילתיות.

הגשת "הקול הקורא" פתוחה עד 1 בדצמבר, 2025 (י"א בכסלו, תשפ"ו) בסריקת הברקוד:

לצד ההתרגשות מהמהדורה החדשה, עומדת ההבנה כי כל אישה שנבחרת מסמלת את הסיפור הרחב יותר, סיפור של גולן מאוחד, יוזם, מחזק ומאמין בכוח האנשים שבו. כך הופכת "לביאות הגולן" ליותר מיוזמה. היא תעודת זהות קהילתית, מסמך של השראה והוכחה לכך שבלב הגולן פועם חוסן נשי, ערכי ואנושי שאין לו תחליף.

צוות לביאות הגולן בנוי מעובדות במועצה האזורית גולן, מתנ"ס קצרין, המרכז הקהילתי גולן והחברה הכלכלית גולן: אביטל שדה, אביב פלס אשכולי, אבישג מירוני, גלית מזרחי, ליאורה חסתוי, מיכל טייטלבאום, מיכל רוזנפלד, עדה סימוניץ, עידית בדיחי, עופרי גולדמן ופז בן דוד.