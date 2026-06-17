לא לוותר

ספורטאית השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן, היא אריאל אסייג, שחקנית כדורשת, בת 12 ממושב קדמת צבי

אריאל עוסקת בספורט מספר שנים, החלה את דרכה בכדורסל והייתה גם בהתעמלות קרקע. בסופו של דבר, מצאה את מקומה בקבוצת הכדורשת ה'-ח', באשכול "אביטל".

מדוע בחרת בענף?

"אני אוהבת משחקי כדור, הכרתי את הספורט הזה ואני נהנית לשחק ממש מאותו הרגע ועד היום".

מהן התוכניות שלך לעתיד?

"אני רוצה להמשיך לשחק בנבחרת כדורשת ב'אביטל' ולהביא הישגים מרשימים לעצמי ולקבוצה שלי".

מה את עושה בימים אלו ממש?

"אני מסיימת כיתה ו', מתכוננת לחופש הגדול, ממשיכה לשחק כדורשת ב'אביטל' וליהנות מהמשחק".

מהו המסר שלך?

"להתמיד בחיים בכללי בדברים שאני אוהבת ולא לוותר, לשאוף כמה שיותר גבוה בכל דבר".

מכאן, אנחנו מאחלים לאריאל המון הצלחה בהמשך הדרך, ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן. עלי והצליחי 🙂

