כש"אימא, כולם קונים" פוגש את הארנק המשפחתי

חברה שיתפה אותי שהבן שלה חזר הביתה וביקש טלפון חדש. המכשיר שיש לו ביד עובד מצוין, המסך שלם והסוללה בסדר גמור, אבל לחברים שלו בכיתה כבר יש דגמים מתקדמים וחדשים יותר

מאת: רו"ח רונית סימני

זה בדרך כלל מתחיל ממשפט קטן, כמעט אגבי, שנזרק לחלל החדר בזמן שמכינים ארוחת ערב, או נוסעים יחד ברכב. "לכולם כבר יש את זה", "כולם נוסעים בַּחופש", או "כולם קנו עכשיו את הנעל הזו". ברגעים האלה, נדמה שהמילה "כולם" היא אחת המילים המאתגרות ולפעמים, גם היקרות ביותר, שהילדים שלנו משתמשים בהן. היא מייצרת מיד כיווץ קטן בבטן ותהייה לגבי מה שקורה אצל אחרים, לעומת מה שקורה אצלנו בבית.

חברה שיתפה אותי שהבן שלה חזר הביתה וביקש טלפון חדש. המכשיר שיש לו ביד עובד מצוין, המסך שלם והסוללה בסדר גמור, אבל לחברים שלו בכיתה כבר יש דגמים מתקדמים וחדשים יותר. היא ובעלה מצאו את עצמם בדילמה שמוכרת כמעט לכל הורה: מצד אחד, יש רצון טבעי לשמח את הילדים, לתת להם להרגיש חלק מהחבר'ה ושלא ירגישו שונים, או מקופחים. מצד שני, הגיוני מאוד להרגיש שאין שום סיבה להחליף מכשיר תקין רק בגלל שאחרים החליפו.

הקושי האמיתי הוא שאין בסיטואציות האלה תשובה אחת נכונה. לפעמים, הבקשה של הילדים מגיעה מצורך אמיתי להרגיש שייכים לחברים וזה קושי שקשה להם אתו ואי אפשר סתם לנפנף אותו. בפעמים אחרות, זו פשוט תוצאה של החשיפה הבלתי פוסקת לפרסומות, לסרטונים ברשתות ולתכנים שגורמים להם – ולפעמים גם לנו – להרגיש שאנחנו חייבים לקנות עוד ועוד כדי להיות מרוצים.

לעצור רגע

דווקא ברגעים האלה, כשהרצון שלהם פוגש את מה שאפשר או נכון בבית שלנו, יש לנו הזדמנות לעשות משהו אחר. במקום לעסוק רק בשאלה הטכנית של "קונים או לא קונים", אפשר לקחת נשימה ולפתוח את זה לשיחה.

בלי לכעוס ובלי להישמע שיפוטיים, אפשר פשוט לשאול אותם כמה דברים שיגרמו להם לעצור ולחשוב:

מה הכי מושך אותך בטלפון, או בבגד הזה?

איך תרגישו אחרי שזה יהיה אצלכם?

יש משהו אחר שיכול לתת לכם את אותה הרגשה טובה, גם בלי לקנות את זה?

זה משהו שבאמת חשוב לכם, או שזה מרגיש דחוף בעיקר בגלל שנראה שלכולם כבר יש?

הילדים לא תמיד יאהבו את השאלות האלה ולפעמים, השיחה הזו תסתיים באנחה, או בחוסר הסכמה. זה חלק מהעניין. אבל עצם העובדה שאנחנו לא עונים ישר באוטומט, אלא יוצרים מרחב של מחשבה, מלמדת אותם לעצור, רגע אחד לפני שהכסף יוצא, ולחשוב.

בסופו של דבר, החינוך הכלכלי הכי משמעותי שאנחנו מעניקים לילדים לא קורה כשאנחנו מדברים אתם על תקציבים, או על חיסכון. הוא מתרחש בדיוק ברגעים היום-יומיים האלה, מול הבקשה לעוד משחק, לעוד מותג, או לגאדג'ט הבא. המטרה שלנו אינה לגדל ילדים שלא מבקשים כלום, אלא לגדל ילדים שיודעים לעצור ולשאול את עצמם למה הם מבקשים.

טיפ קטן לפעם הבאה :כשעולה בקשה כזו, נסו להשהות לרגע את התשובה. במקום להגיד מיד "כן" או "לא", אפשר להגיד: "בואו נשב רגע ונחשוב על זה ביחד. לפעמים, כמה דקות של הקשבה אמיתית לצורך שלהם מעניקות להם תחושה טובה והרבה יותר ערך מאשר עוד מוצר שיישָכח במגירה בעוד שבועיים.