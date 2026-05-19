יחסים עם אוכל

היא דיאטנית קלינית ובעלת העסק "My Loop". מטפלת אישית ומעבירה סדנאות והרצאות, לַ"מחפשים גישה אחרת, פחות תפריטים וחוקים נוקשים ויותר חיבור לעצמם". האורחת שלנו לשבועות ולשבת היא הדר שטיינווג, מגבעת יואב

קצת על עצמך

"הדר שטיינווג, נשואה לאופיר, בן הזוג שלי כבר 26 שנים, מאז שהיינו יחד בתיכון 'בית ירח'. אנחנו הורים לשלוש בנות מהממות: אלונה בת 11 וחצי, דיה בת תשע וחצי וקמה בת שש".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי במושב גבעת יואב, בת למשפחה חקלאית, בנצי ושרה צפריר, ממקימי המושב. גדלתי כשהרפת ממש בחצר הבית, עם חלב טרי ישר מהפרה, הורים שתמיד סביב הבית, טבע, קהילה והמון חופש. גדלתי כילדת טבע אמיתית הרבה חוץ, שדות, כנרת, חברים וקהילה. הייתי פעילה בתנועת 'בני המושבים', מד"צית, ותמיד אהבתי להיות בעשייה חברתית ולהוביל. הייתה לי ילדות קסומה בגולן, ותמיד חלמתי שגם הילדים שלי יגדלו כאן".

מגורים

"גבעת יואב. אחרי שסיימתי את לימודי התזונה, חזרנו אני ואופיר בעלי לגור בגבעת יואב. היה לי ברור שאני רוצה לגדל כאן את המשפחה שלי, קרוב לטבע, לקהילה ולמשפחה. הבת הבכורה שלי, שעוד מעט חוגגת בת מצווה, כבר נולדה כאן בגולן".

עיסוק

"דיאטנית קלינית ובעלת העסק 'My Loop'. בשנה האחרונה, יצאתי לעצמאות מלאה ואני מלווה בעיקר בני נוער והורים, אבל גם מבוגרים וגיל שלישי, שמחפשים גישה אחרת, פחות תפריטים וחוקים נוקשים ויותר חיבור לעצמם, לאכילה ולחיים.

"בנוסף לליווי האישי, אני מעבירה הרצאות וסדנאות על תזונה, דימוי גוף, אכילה רגשית ויחסים עם אוכל. גולת הכותרת שלי היא כמובן תכנית 'My Loop', תכנית הליווי הדיגיטלית היומית לבני נוער, שהיא מבחינתי שליחות אמיתית.

"אחרי כמעט עשור כדיאטנית קלינית במגזר הציבורי, קיבלתי החלטה אמיצה לצאת לעצמאות, גם בלי לדעת בדיוק מהו הצעד הבא. בדיעבד, זו הייתה אחת ההחלטות המשמעותיות בחיי. מתוך תקופה של חיפוש והתבוננות נולד המיזם שלי 'My Loop', תכנית ליווי תזונתית דיגיטלית יומית לבני נוער.

"התכנית נבנתה מתוך ההבנה שבני נוער היום מתמודדים עם הרבה יותר מאוכל, או משקל. הם חיים בעולם של שפע, מסכים, רשתות חברתיות, לחץ חברתי וחוסר שגרה.

"התכנית מעניקה להם ליווי יום-יומי, כלים פרקטיים והרגלים לחיים: איך לבנות סדר יום, איך לאכול בצורה מאוזנת בלי קיצוניות, איך ליהנות עם חברים, במסעדות, בחגים ובשבתות ועדיין לחזור לשגרה בריאה ומיטיבה בלי רגשות אשם ובלי 'דיאטות'.

"התכנית משלבת גם הדרכת הורים, מתוך ההבנה שלמשפחה ולשיח בבית יש תפקיד משמעותי ביצירת שינוי אמתי ובריא לאורך זמן".

איך נראה יום שישי שלך?

"יום שישי אצלי מתחיל בדרך כלל בניקיונות, אני אוהבת את התחושה של בית נקי ומסודר לקראת שבת. בין לבין, אני תמיד משתדלת להספיק קפה עם ההורים לפני כניסת השבת.

"על הבישולים, אחראי אופיר, בעלי האהוב, שיש לו ידי זהב והוא באמת נהנה לבשל. מצחיק לומר, אבל דווקא בישולים הם פחות הצד החזק שלי, למרות שאני דיאטנית…".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"לפחות פעם בחודש, אנחנו מתכנסים אצל ההורים שלי לארוחה משפחתית גדולה. שתי האחיות שלי שגרות במושב מגיעות עם הילדים וביחד יש כבר תשעה נכדים סביב השולחן, מתוך שנים עשר.

"אימא שלי תמיד מכינה את אותו מרק ירקות ואת אותו העוף, שכל הנכדים מחכים לו וכל אחד מביא משהו אחר בלי יותר מדי תיאומים. איכשהו, תמיד נוצר שולחן ענק, מלא בשפע, באוכל טוב ובאהבה. כשאחי מגיע מקיבוץ גת, עם אשתו והילדים, זו בכלל חגיגה משפחתית שלמה".

זיכרון ילדות משבת

"סיר חמין ב'מצפה אופיר', ביום חורפי, עם רוח קרה ונוף עוצר נשימה של הכנרת".

מה הכי כיף בשבת שלך?

"להיות עם המשפחה שלי, אופיר והבנות. אנחנו אוהבים לטייל, להיות בבריכה ובעיקר בכנרת. בתחילת ובסוף כל קיץ, אנחנו יוצאים לקמפינג משפחתי בכנרת, הכי פשוט והכי קרוב לבית. מבחינתי, זה אושר אמתי, טבע, פשטות, זמן יחד ושקט".

איך אתם חוגגים את שבועות?

"שבועות הוא ללא ספק החג האהוב עליי מכל חגי ישראל. אולי כי הוא חג החלב, ואולי כי הוא מחבר אותי כל כך עמוק לבית, לחקלאות ולילדות שלי. מדי שנה, אנחנו משתתפים בטקס השבועות היפה של גבעת יואב. המשפחה שלנו שותפה בבניית עגלת הביכורים של הרפתנים ויש טקס מרגש שמציג את כל התוצרת החקלאית של המושב וגם את העשייה החדשה והלא-חקלאית שהולכת ומתפתחת עם השנים.

"יש ריקודים וריקוד רונדו טרקטורים מסורתי, בהובלת נשות המושב החקלאיות, ביניהן גם אימא שלי ואחותי, שממשיכה יחד עם אבי את ניהול הרפת המשפחתית. אחרי הטקס, כולם מתכנסים בבית ההורים שלי לארוחה גדולה, עם משפחה, חברים ואורחים רבים.

המלצה על ספר

"בשנה האחרונה, חזרתי לקרוא יותר ספרים של התפתחות אישית ורוח. מאוד נהניתי מהספר 'להעיר את הענק שבפנים', של אנטוני רובינס".

עם מי היית רוצה לשבת לכוס קפה?

"עם יהודית כץ. יש בה משהו מאוד נעים, נגיש ואנושי. בכל פעם שאני מקשיבה לפודקאסט שלה, 'חושבים טוב', אני יוצאת עם עוד תובנה קטנה על החיים ועל איך לחיות אותם קצת יותר בטוב".

בשעות הפנאי, מה עושה?

"אני פותחת כל בוקר ביוגה ומדיטציה, זה ממש שינה לי את החיים ונותן לי שקט לפני שהיום מתחיל.

"במהלך המלחמה, אימצנו כלב גדול במיוחד… הייתה לי פנטזיה שהבנות ייקחו עליו אחריות, אבל בפועל, אני זאת שמוציאה אותו לטיולים, פעמיים ביום. בדיעבד, זו דווקא מתנה בשבילי, זמן של שקט, טבע ואוויר".

איך משפיעה עלייך המלחמה?

"המלחמה טרפה לי את כל הקלפים. בדיוק התחלתי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית, מתוך מחשבה להתקדם לתפקידי ניהול ב'כללית', אבל התקופה הזאת גרמה לי לעצור ולשאול את עצמי איפה אני באמת יכולה להשפיע.

"בסופו של דבר, בחרתי ללכת עם הלב, לצאת לעצמאות ולהקים את ' My Loop', מקום שבו אני יכולה לעזור לבני נוער ולמשפחות לבנות מערכת יחסים בריאה יותר עם אוכל ועם עצמם".

מהו המוטו שלך בחיים?

"לחיות את הרגע, להודות על מה שיש ולעשות שלפחות בסביבה הקרובה שלנו יהיה קצת יותר טוב, נעים ושמח".

מהו החלום שלך?

"להמשיך לעסוק במה שאני כל כך אוהבת, לגדל את הבנות שלי בנחת ובשמחה ולהוביל שינוי אמתי בשיח סביב אוכל ודימוי גוף.

"אני חולמת שיגדל כאן דור שלא מדבר במונחים של 'דיאטות', אלא דור שמכבד את הגוף שלו, יודע להזין אותו, להקשיב לו וגם ליהנות מאוכל, כי אוכל הוא חלק מהחיים ומהשמחה שבהם".

מה את הכי אוהבת בגולן?

"לפני הכול, את המשפחה שלי ואת הקהילה. ויש כמובן גם את הנופים… במיוחד בחורף, כשהכול ירוק והגולן בשיא היופי שלו."

מה את מאחלת לעצמך?

"להמשיך להיות מוקפת במשפחה, חברים ואנשים טובים, להמשיך להפיץ אור ולעזור לאנשים לבנות מערכת יחסים בריאה, רגועה ושמחה יותר עם אוכל ועם עצמם".