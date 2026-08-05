"יאללה גליל" – יצאנו לדרך

"יאללה גליל", פסטיבל הקיץ הצפוני, נפתח בהצדעה לתושבי הגליל ומשפחות המילואים, ב"פארק הזהב", קריית שמונה

בתמונה: ערב פתיחת פסטיבל באמפי פארק הזהב בקרית שמונה. צילום: נדב שץ

פסטיבל "יאללה גליל" יצא השבוע לדרך באירוע חגיגי בפארק הזהב, בקריית שמונה, שאליו הגיעו כ-7,000 איש. האירוע, נערך במעמד שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל, יכין זיק, מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא וראשי רשויות הצפון.

בשעות אחר הצהריים, נפתח ב"פארק הזהב" מתחם פעילויות לכל המשפחה, מופעי ילדים והפעלות מגוונות. אושר כהן ונועם קליינשטיין, הלהיבו את הקהל הרב שפקד את הפארק. במקביל, במסגרת הפסטיבל, הופיע הזמר איתי לוי במופע מיוחד לתושבי האזור ולנופשים שבחרו בצפון כיעד מושלם לחופשת הקיץ באמפי "עין הוזים", במרום הגליל .

"יאללה גליל", פסטיבל הקיץ של הצפון, מתקיים לראשונה בהשקעה חסרת תקדים, בהובלת משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל, ובשיתוף הרשויות הצפוניות. הפסטיבל יימשך שלושה שבועות רצופים (בין התאריכים 4-20 באוגוסט), יתפרס על פני כ-15 מוקדים ברחבי הגליל ועד קו הגבול הצפוני, ביניהם: קריית שמונה ("פארק הזהב"), נהריה, כפר גלעדי, מג'דל שמס, בית ג'אן, כפר ורדים, מטולה, מעלה יוסף, לוחמי הגטאות, מרום גליל וצפת.

חגיגה לכל המשפחה

לאורך ימי הפסטיבל, יופיעו על הבמות הגדולות בצפון מיטב אמני ישראל, בהם אושר כהן, בן אל תבורי, רינת בר, עדן חסון, עדן בן זקן, "טיפקס", הפרויקט של רביבו, עילי בוטנר, יובל דיין ועמיר בניון, אהוד בנאי, "אתניקס", "כנסיית השכל", שלומי סרנגה, זוהר פרנסיס ועוד רבים. חלק מהמופעים בתשלום.

לצד הבמות הגדולות, יתקיימו לאורך הפסטיבל שלל תכנים ופעילויות לכל הגילאים ולכל המשפחה, ובהם במות ילדים, סדנאות יצירה, מבוך לייזר, מתקנים מתנפחים, מגרש רולרבליידס, מתחם לגו ענק, ממלכת קריסטלים, מסיבות שישי, קבלות שבת, ירידי יין ואומנות ופסטיבל מדע וים – רובן ללא תשלום, בשעות אחר הצוהריים והערב.

כחלק מאירועי הפסטיבל, ב-11 באוגוסט, תתקיים בצפת ועידת הגליל, תחת הכותרת "מחזירים את הביטחון לצפון" ותדון באתגרים הביטחוניים, לצד הדרכים להחזיר את החוסן ואת הביטחון לקהילות, לתושבים ולמבקרים בגליל.

רכישת כרטיסים למופעים והרשמה לפעילויות – אתר "יאללה גליל" – https://www.Yalla-galil.co.il