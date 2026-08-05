חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

"יאללה גליל" – יצאנו לדרך

"יאללה גליל", פסטיבל הקיץ הצפוני, נפתח בהצדעה לתושבי הגליל ומשפחות המילואים, ב"פארק הזהב", קריית שמונה

בתמונה: ערב פתיחת פסטיבל באמפי פארק הזהב בקרית שמונה. צילום: נדב שץ

פסטיבל "יאללה גליל" יצא השבוע לדרך באירוע חגיגי בפארק הזהב, בקריית שמונה, שאליו הגיעו כ-7,000 איש. האירוע, נערך במעמד שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל, יכין זיק, מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא וראשי רשויות הצפון.

בשעות אחר הצהריים, נפתח ב"פארק הזהב" מתחם פעילויות לכל המשפחה, מופעי ילדים והפעלות מגוונות. אושר כהן ונועם קליינשטיין, הלהיבו את הקהל הרב שפקד את הפארק. במקביל, במסגרת הפסטיבל, הופיע הזמר איתי לוי במופע מיוחד לתושבי האזור ולנופשים שבחרו בצפון כיעד מושלם לחופשת הקיץ באמפי "עין הוזים", במרום הגליל .

"יאללה גליל", פסטיבל הקיץ של הצפון, מתקיים לראשונה בהשקעה חסרת תקדים, בהובלת משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל, ובשיתוף הרשויות הצפוניות. הפסטיבל יימשך שלושה שבועות רצופים (בין התאריכים 4-20 באוגוסט), יתפרס על פני כ-15 מוקדים ברחבי הגליל ועד קו הגבול הצפוני, ביניהם: קריית שמונה ("פארק הזהב"), נהריה, כפר גלעדי, מג'דל שמס, בית ג'אן, כפר ורדים, מטולה, מעלה יוסף, לוחמי הגטאות, מרום גליל וצפת.

חגיגה לכל המשפחה

לאורך ימי הפסטיבל, יופיעו על הבמות הגדולות בצפון מיטב אמני ישראל, בהם אושר כהן, בן אל תבורי, רינת בר, עדן חסון, עדן בן זקן, "טיפקס", הפרויקט של רביבו, עילי בוטנר, יובל דיין ועמיר בניון, אהוד בנאי, "אתניקס", "כנסיית השכל", שלומי סרנגה, זוהר פרנסיס ועוד רבים. חלק מהמופעים בתשלום.

לצד הבמות הגדולות, יתקיימו לאורך הפסטיבל שלל תכנים ופעילויות לכל הגילאים ולכל המשפחה, ובהם במות ילדים, סדנאות יצירה, מבוך לייזר, מתקנים מתנפחים, מגרש רולרבליידס, מתחם לגו ענק, ממלכת קריסטלים, מסיבות שישי, קבלות שבת, ירידי יין ואומנות ופסטיבל מדע וים – רובן ללא תשלום, בשעות אחר הצוהריים והערב.

כחלק מאירועי הפסטיבל, ב-11 באוגוסט, תתקיים בצפת ועידת הגליל, תחת הכותרת "מחזירים את הביטחון לצפון" ותדון באתגרים הביטחוניים, לצד הדרכים להחזיר את החוסן ואת הביטחון לקהילות, לתושבים ולמבקרים בגליל.

רכישת כרטיסים למופעים והרשמה לפעילויות – אתר "יאללה גליל" – https://www.Yalla-galil.co.il

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

יולי

אוגוסט 2026

ספטמבר
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1st אוגוסט
No Events
Events for 2nd אוגוסט
No Events
Events for 3rd אוגוסט
No Events
Events for 4th אוגוסט
No Events
Events for 5th אוגוסט
No Events
Events for 6th אוגוסט
No Events
Events for 7th אוגוסט
No Events
Events for 8th אוגוסט
No Events
Events for 9th אוגוסט
No Events
Events for 10th אוגוסט
No Events
Events for 11th אוגוסט
No Events
Events for 12th אוגוסט
No Events
Events for 13th אוגוסט
No Events
Events for 14th אוגוסט
No Events
Events for 15th אוגוסט
No Events
Events for 16th אוגוסט
No Events
Events for 17th אוגוסט
No Events
Events for 18th אוגוסט
No Events
Events for 19th אוגוסט
No Events
Events for 20th אוגוסט
No Events
Events for 21st אוגוסט
No Events
Events for 22nd אוגוסט
No Events
Events for 23rd אוגוסט
No Events
Events for 24th אוגוסט
No Events
Events for 25th אוגוסט
No Events
Events for 26th אוגוסט
No Events
Events for 27th אוגוסט
No Events
Events for 28th אוגוסט
No Events
Events for 29th אוגוסט
No Events
Events for 30th אוגוסט
No Events
Events for 31st אוגוסט
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!