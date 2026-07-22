ט"ו באב בגולן: חוויות רומנטיות לזוגות בין כוכבים, יין, טבע וספא

והמלצות לאתרים ונקודות התצפית הכי רומנטיות בגולן

יש מקומות שבהם הרומנטיקה מגיעה כמעט מעצמה – עם שקיעה שצובעת את הנוף, כוס יין מקומי, שמיים זרועי כוכבים ושקט שאפשר למצוא רק בטבע. לקראת ט"ו באב מזמינים התיירנים בגולן את הזוגות ליהנות ממגוון חוויות מיוחדות: מטיולי שקיעה , דרך ארוחות שף, טעימות יין ותצפיות כוכבים ועד חופשות ספא וטיולי עששיות

אירוע השיא של חגיגות ט"ו באב בגולן יתקיים ביום חמישי, 30.7 עם שוק האיכרים "תוצרת הארץ" ביוזמת משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, אשכול גליל מזרחי והמועצה האזורית גולן, במתחם צנובר.

בין השעות 17:00–23:00 ייהנו המבקרים מדוכני תוצרת חקלאית מקומית, סדנאות יצירה, פודטראקים, עמדת צילום, סדנאות לפיקניק, מוזיקה ואווירה ישראלית. הכניסה חופשית, ובשעה 20:00 יופיע הזמר, היוצר והמלחין אביחי הולנדר – הזדמנות מצוינת לשלב ביקור בשוק עם אחת מחוויות ט"ו באב שמציעים עסקי התיירות ברחבי הגולן.

האתרים הכי רומנטיים בגולן:

מצפה מבוא חמה – טיילת מצוקי האון | דרום הגולן

תצפית פנורמית מרהיבה המשקיפה אל הכנרת, עמק הירדן, הר הארבל, התבור, הרי הגליל, צפון הגולן והחרמון. מהמקום יוצאת טיילת מצוקי האון – מסלול הליכה נגיש ונוח באורך כ־1.5 ק"מ, המתאים גם לעגלות ולכיסאות גלגלים, ומוביל עד מצפה השלום.

איפה? מצפה מבוא חמה, דרום הגולן.

למה כדאי? זהו אחד המקומות היפים בגולן לצפייה בשקיעה, עם נוף פתוח ואווירה שקטה ורומנטית. לאורך השנה משתנה הנוף עם פריחות עונתיות, ובהן חלמוניות בסתיו, רקפות בחורף ופרחי בר באביב.

כמה? הכניסה ללא תשלום.

הערות: מתאים לזוגות, למשפחות ולמטיילים המחפשים נקודת תצפית מרשימה ומסלול הליכה קליל מול נופי הכנרת.

מצפה השלום | דרום הגולן

נקודת תצפית מרהיבה המשקיפה אל הכנרת, עמק הירדן, טבריה, הר תבור, מצוקי הארבל, הרי הגליל ובימים של ראות טובה אף אל הכרמל. מהמקום יוצאת טיילת נגישה לאורך מצוקי האון, המחברת בין מצפה השלום למצפה מבוא חמה.

איפה? סמוך לקיבוץ כפר חרוב, דרום הגולן.

למה כדאי? אחת מנקודות השקיעה היפות והמבוקשות בגולן, עם נוף פנורמי מרשים ואווירה שקטה ורומנטית. ניתן לשלב הליכה קצרה לאורך הטיילת או מסלול מעגלי אל מעיין השלום, החבוי בין עצי הבוסתן.

כמה? הכניסה ללא תשלום.

הערות: הטיילת הסלולה מתאימה גם לעגלות ילדים ולכיסאות גלגלים, ולאורכה ספסלי ישיבה מול הנוף. המקום משלב תצפית, טבע והיסטוריה, ומהווה יעד מושלם לעצירה זוגית או לפיקניק מול הכנרת.

מצפה אופיר | דרום הגולן

מה? נקודת תצפית מרהיבה בגובה כ־450 מטר מעל הכנרת, המשקיפה אל טבריה, צפת, הרי הגליל, נחל סמך, בקעת בית ציידא וצפון הגולן עד החרמון. במצפה מרפסת תצפית, חורשת זיתים מוצלת ופינות ישיבה מול הנוף.

איפה? סמוך למושב גבעת יואב, דרום הגולן.

למה כדאי? אחד המקומות הרומנטיים ביותר בגולן לצפייה בזריחה ובשקיעה, עם נוף פנורמי מרשים ואווירה שקטה. באביב נהנים מפריחת בר צבעונית, ובחורף פורחות רקפות בחורשת המצפה.

כמה? הכניסה ללא תשלום.

הערות: המצפה הוקם לזכרו של אופיר שעל ז"ל. במקום עובר שביל הגולן ומספר מסלולי הליכה, בהם מסלול אל בני יהודה הישנה ועין גב, המתאים למטיילים המעוניינים לשלב את התצפית עם טיול בטבע.

הר שיפון | מרכז הגולן

נקודת תצפית מרהיבה מראש הר שיפון, המשקיפה אל נופי מרכז וצפון הגולן, הרי הגעש, המרחבים הפתוחים ועמק קוניטרה. מהפסגה נשקפים נופי בזלת, כרמים ומטעים המשתנים עם עונות השנה.

איפה? סמוך לכביש 98, בין עין זיוון לאלוני הבשן.

למה כדאי? מקום שקט, המציע נוף רחב ואווירה אינטימית, במיוחד בשעות השקיעה כשהאור הרך צובע את הרי הגעש והמרחבים בגוונים זהובים. נקודת עצירה מושלמת לזוגות המחפשים תצפית קסומה הרחק מהמולת המטיילים.

כמה? הכניסה ללא תשלום.

הערות: בפסגת ההר ניצבת אנדרטה לזכר לוחמי חטיבה 679, שלחמו בקרבות הבלימה וההבקעה במלחמת יום הכיפורים. השילוב בין הנוף הפתוח, השקט והמורשת ההיסטורית מעניק לביקור במקום עומק ומשמעות לצד חוויית התצפית

מצפה קוניטרה–רונן | צפון הגולן

נקודת תצפית המשקיפה אל עמק קוניטרה, מטעי התפוחים והדובדבנים, הרי הגעש של הגולן והגבול עם סוריה. מהמצפה ניתן לראות את מחנה האו"ם, העיירה הנטושה קוניטרה הישנה, מאגר קוניטרה וחוות טורבינות הרוח שברכס בני רסן.

איפה? סמוך לקיבוץ עין זיוון, על כביש 98.

למה כדאי? תצפית רחבת ידיים המשלבת נופי טבע, חקלאות והיסטוריה. בסתיו נצבעים המטעים בצבעי שלכת מרהיבים, ובכל עונות השנה המקום מציע נקודת עצירה שקטה ורומנטית מול הנוף הפתוח.

כמה? הכניסה ללא תשלום.

הערות: במקום מסבירן קולי המספר על הקרבות שהתחוללו באזור במלחמת יום הכיפורים ובמלחמת ששת הימים. המצפה נקרא גם על שמו של רונן גלבוע ז"ל, איש תיירות ואוהב הגולן.

הר בנטל | צפון הגולן

אחת מנקודות התצפית המרשימות בגולן, בפסגת הר געש המתנשא לגובה 1,165 מטר מעל פני הים. מהפסגה נשקף נוף פנורמי של 360 מעלות אל החרמון, צפון הגולן, עמק קוניטרה, הגבול עם סוריה, הרי הגליל ומאגרי המים של האזור.

איפה? סמוך לקיבוץ מרום גולן, על כביש 959.

למה כדאי? תצפית עוצרת נשימה המשלבת טבע, היסטוריה ונוף פתוח. המקום מתאים במיוחד לזוגות המחפשים נקודת שקיעה מרשימה לויהנות מהאווירה הייחודית של אחד מסמלי הגולן.

כמה? הכניסה ללא תשלום. השער לתצפית פתוח עד השעה 16:00

הערות: בפסגה נמצא מוצב צה"לי ותעלות קשר שניתן לסייר בהן. מהמקום יוצאים גם מסלולי הליכה, בהם שביל הגולן ושביל היורד לעבר קיבוץ מרום גולן

המלצות לינה:

ספא וילג' חמת גדר | חמת גדר

חבילת ט"ו באב הכוללת לילה במלון, ארוחת בוקר ושני טיפולי ספא זוגיים באווירה שקטה ומפנקת.

מתי? 28–29 ביולי.

כמה?החל מ־1,189 ₪ לזוג.

פרטים נוספים: המבצע תקף בהרשמה מראש (כמות המקומות מוגבלת)

יצירת קשר: 052-489-4893

הזמנות: www.simplebooking.it/ibe2/hotel/7417/offer/242161?lang=HE&cur=ILS

בקתות המצוק | קלע

חופשת ט"ו באב בבקתות אירוח זוגיות ומשפחתיות בלב הנופים של צפון הגולן. האירוח כולל בקתות מאובזרות ומרווחות, המתאימות לזוגות המחפשים חופשה רומנטית וגם למשפחות.

מתי? במהלך סופ"ש ט"ו באב, בכפוף לזמינות.

כמה? מבצע ט"ו באב 1,600 ₪ לזוג לסוף שבוע של שני לילות על בסיס לינה בלבד.

פרטים נוספים: נדרשת הרשמה והזמנה מראש.

יצירת קשר 054-4497721

אתר: www.habiktot.com

אטרקציות ופעילויות ערב:

Go Golan | גבעת יואב

טיול ריינג'רים זוגי בשעת השקיעה לאורך המצוק המזרחי של הכנרת, במסלול המצפים, עם נופי הגולן והכנרת.

מתי? בכל יום, עד השעה 20:00.

כמה450 ? ₪ לזוג | 650 ₪ למשפחה.

פרטים נוספים: מתאים גם למשפחות ולקבוצות. נדרשת הרשמה מראש.

יצירת קשר: 052-6499565

רייזרים מרום גולן | קיבוץ מרום גולן

טיול רייזרים זוגי בנהיגה עצמית בליווי מדריכים מקצועיים, הכולל נופי טבע מרהיבים. לכבוד ט"ו באב תוענק הטבה של בקבוק יין אדום או לבן ושתי כוסות.

מתי ?ימים ראשון-שישי | 09:00-19:00.

כמה? המחיר משתנה בהתאם להרכב המשתתפים.

פרטים נוספים: מתאים לזוגות, משפחות וקבוצות. נדרשת הרשמה מראש.

יצירת קשר: 052-8695832 אתר: http://www.tomcarsmeromgolan.co.il

מטאור תצפיות כוכבים והזקן והיין | שעל

ערב המשלב תצפית כוכבים מודרכת באמצעות טלסקופים לצד סדנת טעימות של יינות בוטיק מקומיים בהדרכת מדריך יין ומדריך אסטרונומיה.

מתי ?יום חמישי | 30.7 | 20:30.

כמה?220 ₪ למשתתף.

פרטים נוספים: מיועד לגילאי 18 ומעלה. מספר המקומות מוגבל ונדרשת הרשמה מראש.

יצירת קשר: 052-3689671

להזמנות: https://www.meteor-stars.co.il/event-details-registration/tw-bb-rb-sl-kwkbym-wyyn-bgwln-2

טיולי עששיות בפארק הירדן | ליד חד נס

טיול עששיות לילי לזוגות בלבד לאור הירח המלא, הכולל תצפית כוכבים, סיפורים, הליכה במים וקוקטייל טבע אלכוהולי.

מתי? יום רביעי | 29.7 | 22:00.

כמה 60 ? ₪ למשתתף (במקום 65 ₪).

פרטים נוספים: משך הפעילות כשעה ורבע. נדרשת הרשמה מראש.

יצירת קשר: 050-4040535 / 050-4000779

בשביל היער | יער אודם

טיול עששיות מודרך בג'ובה הגדולה ביער אודם, הכולל היכרות עם עולם הלילה של היער, תופעות וולקניות, שמי הכוכבים וסיום בכוס תה צמחים.

מתי? בכל ערב, בתיאום מראש.

כמה ? 65₪ למשתתף בקבוצה | 500 ₪ לסיור פרטי לזוג.

פרטים נוספים: מתאים גם לזוגות, משפחות וקבוצות. משך הפעילות כשעתיים.

יצירת קשר: 050-6894560

אתר: www.odemforest.com

קולינריה

ליז ושי – מבשלים סיפור אהבה | מרום גולן

ערב זוגי מיוחד סביב שולחן השף עם ארוחת בשרים מעושנים, מנות יצירתיות מחומרי גלם מקומיים, יין ואירוח אינטימי. קיימת גם אפשרות לצמחונים.

מתי ?יום רביעי | 29.7 | 20:00.

כמה 350 ? ₪ לסועד בהרשמה מוקדמת עד 20.7 | לאחר מכן 375 ₪ לסועד.

פרטים נוספים :האירוע מיועד ל־9 זוגות בלבד. נדרשת הרשמה מראש.

יצירת קשר: 054-4709668

פייסבוק: https://www.facebook.com/share/1EBFNeztgx/

חלהוולאוו | אודם

ערב ט"ו באב מיוחד בעגלת הקפה חלאוולאו המשלב פסטות טריות ויין, בהובלת השפית לירז כהן, באווירה אינטימית ורומנטית.

מתי ?יום שלישי, 28.7, החל מהשעה 19:00.

כמה? כניסה ללא עלות, תפריט בתשלום.

יצירת קשר 058-4345278 :