טורניר כדורשת, ים, חברות – השילוב המושלם

קבוצת כדורשת הנשים בגולן בהישג מרשים נוסף, עם זכייה במקום הראשון בבית

בטורניר כדורשת שנערך בשבוע שעבר בשדות ים, ממש מול הים התיכון. זאת, לאחר שקבוצת נשים מהגולן כבר זכתה לפני כשבועיים בטורניר באילת.

הקבוצה, ששיחקה תחת השם "גולנט", הורכבה משמונה נשים גולניות, שחציין משחקות באופן קבוע בקבוצת "בנות הרמה", בבני יהודה וחציין בקבוצת "בזלת", בנטור.

השחקניות שיצאו לטורניר הן לינוי ינון, מקשת, שרון לפיד, מיונתן, הדר צוברי וגיתה קפלן, מנטור, שרית חדשי ועדי קרוב, מרמת מגשימים, ליהי בן-ציו,ן מבני יהודה ויעל בן-ארי, ממיצר.

הקבוצה שיחקה מול יריבות מאתגרות מרחבי הארץ, אם כי כמובן שנשות הגולן הן אלו שהגיעו מהכי רחוק… לאחר יומיים של משחקים, חלקם מותחים במיוחד, קטפה הקבוצה את המקום הראשון בבית.

זו גאווה גדולה לענף הכדורשת המתפתח בגולן, בסיוע מחלקת הספורט של המרכז הקהילתי גולן.

קבוצות הכדורשת השונות בגולן מתפתחות וגדלות וישמחו לקבל לשורותיהן נשים המעוניינות באתגר ספורטיבי מהנה, עם שיפור תמידי, קבוצת חברות וכמובן – התמכרות של ממש.