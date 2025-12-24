חשמל עצמי

בשורה לתושבי קצרין: מגרש ספורט במועצה יקורה בפאנלים סולאריים לטובת התושבים

מגרש ספורט בקצרין יקורה בפאנלים סולאריים. הקירוי ייצור הגנה מפני שמש וגשם, וכך יאפשר להרחיב את שעות הפעילות במגרשים ובנוסף, יגדיל את הביטחון האנרגטי, תוך ייצור חשמל שאינו מזהם, לטובת בריאות התושבים.

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "אנחנו ממשיכים לקדם את קצרין כרשות ירוקה ומתקדמת, בפרויקט שרואה את התושב ואת הסביבה. הקירוי החדש יאפשר לקהילה שלנו להשתמש במגרשים באופן רציף, בקיץ ובחורף. במקביל, יהפוך את המשטחים הללו למקור אנרגיה נקי, שמחזק את העצמאות הכלכלית של המועצה. אני מודה לשר האנרגיה אלי כהן על התמיכה החשובה בפרויקט, ולשותפינו לדרך – השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, שר התרבות והספורט, מיקי זוהר ויו"ר הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, חבר הכנסת ניסים ואטורי. שיתוף הפעולה בין המשרדים מאפשר לנו לשדרג את התשתיות ולשפר את איכות החיים בקצרין".

לצורך הקירוי הסולארי, תקבל המועצה מענק של 375,000 ש"ח. קירוי סולארי למגרשי ספורט מעניק פתרון משולב, הוא יוצר הצללה והגנה מפני תנאי מזג האוויר, מאפשר שימוש רציף במתקנים גם בשעות חמות או גשומות ובכך מאריך באופן משמעותי את זמני הפעילות הספורטיבית והקהילתית לאורך כל השנה. ההגנה מפני קרינה ישירה ושמש קופחת תורמת לבריאות המשתמשים ולשיפור תנאי הפעילות במגרשים.

מעבר לכך, המערכת הסולארית המותקנת על גבי הקירוי מאפשרת ייצור חשמל מקומי, נקי וידידותי לסביבה, ללא פליטות וללא מזהמים. מהלך זה מחזק את החוסן והעצמאות האנרגטית של הרשות המקומית ותורם לאיכות החיים של התושבים. בנוסף, מדובר במיזם חכם, ההופך הוצאה תפעולית למנוף כלכלי לייצור אנרגיה שמייצר הכנסות, מפחית עלויות ומשלב פיתוח סביבתי, קהילתי וכלכלי תחת פתרון אחד.

משק דל־פליטות

שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן: "הפרויקט שלנו לקירוי סולארי של מגרשי ספורט הוא בשורה חשובה לתושבי קצרין. הקירוי הסולארי יגן על ציבור המשתמשים במגרשים מפני הגשם והשמש, כל זאת, תוך ייצור חשמל שאינו מזהם לטובת בריאות התושבים. בנוסף, הפרויקט הזה יגביר את הביטחון האנרגטי של תושבי קצרין ויאפשר למועצה להגדיל את ההשקעה ברווחת התושבים. אני מודה לראש המועצה יהודה דואה, על שיתוף הפעולה".

השרת להגנת הסביבה, עידית סילמן: "קירוי סולארי הוא פתרון סביבתי חכם שמחבר בין אנרגיה מתחדשת, בריאות הציבור והתמודדות עם שינוי האקלים. מדובר במהלך שמפחית פליטות מזהמים וגזי חממה מייצור חשמל, מצמצם איי חום עירוניים ומנצל את המרחב הציבורי לייצור אנרגיה נקייה לטובת הקהילה. המשרד להגנת הסביבה מוביל כבר שנים מדיניות ברורה לקידום פתרונות מסוג זה, כחלק מהחזון להפיכת ישראל למשק דל־פליטות ועמיד יותר לשינויי אקלים. זאת, תוך עבודה הדוקה עם הרשויות המקומיות ועם משרדי הממשלה השותפים, כדי להבטיח יישום יעיל, שוויוני ובעל השפעה סביבתית ממשית בשטח. ישנה חשיבות מיוחדת לסיוע מהקרן לאזרחי ישראל לקידום אנרגיות מתחדשות והמשרד רואה בכך צעד ראשון חשוב לפעילות הקרן בתחום".

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר: "הקירוי הסולארי הוא פתרון יצירתי וחשוב בין ספורט וקיימות ומביא בשורה אמיתית לרשויות המקומיות ולאזרחי ישראל. קירוי סולארי במגרשי ספורט מאפשר את הרחבת שעות הפעילות וייצור אנרגיה נקייה. אני מברך על שיתוף הפעולה החשוב בין המשרדים ואת הרשויות המשתתפות בפרויקט".

יו"ר הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, ח"כ ניסים ואטורי: "שמח וגאה להיות שותף למיזמים שמוביל משרד האנרגיה בראשות השר אלי כהן, יחד עם משרד התרבות והספורט והמשרד להגנת הסביבה. זוהי מהפכה אמיתית שתקדם את ישראל לעצמאות אנרגטית ובנוסף, תייצר קירוי במגרשי הספורט, שיהפכו את המגרשים לנגישים מבחינת מזג אוויר ואת המשחקים למהנים יותר".