חנוכה עם אמנות

"פופ-אפ" גלריה לצילום של מיכאל גלעדי, במסגרת "בתים פתוחים" בקצרין, במהלך חנוכה. "אני מאמין שצילום הוא כלי עוצמתי לחיבור בין אנשים", אומר גלעדי

במהלך חג החנוכה הקרוב, העיר קצרין תלבש חג ותציע לתושביה ולתושבי רמת הגולן ותיירים קצת תרבות ואמנות.

אירוע "בתים פתוחים" היה נהוג בעבר עד הקורונה. באירוע, אמני העיר פותחים את הסטודיו בבתיהם בעיר עבור שוחרי אמנות מקצרין ועבור מבקרים מחוץ לעיר. הפרויקט המבורך, בהובלת מנהלת התרבות המוערכת במתנ"ס קצרין, עדה סימוניץ בארי, יכלול השנה 20 אמנים ואמניות אשר יחשפו את סגנון עבודתם ויצירותיהם בחללי העבודה שלהם, במהלך שבוע חג החנוכה.

מיכאל גלעדי, תושב העיר קצרין, הנו צלם עיתונות ותיק, יליד בלגיה ואב לשישה ילדים. גלעדי מצלם ברמת הגולן ובאזור סובב כנרת עבור סוכנויות צילום בארץ ובחו"ל, לא רק בזמן מלחמה. השבוע, התבשר כי זכה במקום ראשון בתחרות "עדות מקומית 2025" (בקטגוריה אורבניזם ותרבות) וזו השנה השנייה ברצף. הפתיחה לתערוכת "עדות מקומית 2025" היא ב-11 בדצמבר, בשעה 20:00, במוזאון ארץ ישראל (מוז"א) ברמת אביב, צפון תל אביב.

כלי לחיבור

הגלריה "פופ-אפ" ממוקמת בסטודיו באזור התעשייה של העיר קצרין, מול בניין הרישוי לרכב החדש (מכון טסטים), בסוף אזור התעשייה קצרין, בדרך היין 316.

בגלריה, בקומת הקרקע של מבנה מודרני ומוקפד, הקים גלעדי סטודיו לצילום כחצי שנה לפני השבעה באוקטובר 2023 והשבוע, הסטודיו עבר מתיחת פנים מסטודיו לצילום מסחרי, לגלריית אמנות יחידה במינה בנוף המקומי.

גלעדי: "הקמת גלריה לצילום היא סוג של עוד חלום שמתגשם, גם אם הוא בתצורת פופ-אפ זמני. לכן בא לי להציג ולשתף אותם, על מנת שייהנו מאמנות ייחודית ואולי אף יחזרו הביתה עם יצירה אחת או שתיים לבית, למשרד, או לצימר…".

הגלריה תיפָּתח במסגרת אירועי "בתים פתוחים", המתקיימים במהלך השבוע של חג האורות (15-18 בדצמבר 2025) ותציע לקהל הרחב הזדמנות ייחודית להתרשם מעבודותיו האסתטיות והמגוונות של גלעדי, אשר ידוע בכישרונו לתעד את הרגעים החשובים בחיינו כאן, בקצרין וברמת הגולן.

הגלריה תציג מבחר צילומים הממחישים את החיים בצל המלחמה, עם דגש על הנופים המהממים של גולן דרך עינו החדה של גלעדי. כל צילום, אשר ממוסגר במקצועיות, מהווה סיפור בפני עצמו, ומשקף את הניסיון והרגש של גלעדי כצלם. "אני מאמין שצילום הוא כלי עוצמתי לחיבור בין אנשים", אומר גלעדי. "אני מקווה שהעבודות שלי יגרמו למבקרים לחוש את הראייה הפרטית שלי בכל תמונה".

מחירים חגיגיים

בכל יום, בשעה 12:00, יתקיים שיח גלריה עם האמן ויוצעו מגוון פעילויות צילום נוספות, כולל סדנאות צילום בסמארטפונים, חשיפה לעולם חדר החושך של הצילום האנלוגי, מפגשים בלתי אמצעיים עם האמן, שיביאו את רוח החג ויאפשרו לכל מבקר ליהנות מיום מעניין ומשמעותי.

מאחורי "פופ-אפ" גלריה זו עומד רצון להעניק לאנשים חוויה של אמנות בקהילה והבנה לגודל החשיבות של תרבות ואמנות באזורנו.

"אני מזמין את כולם לבוא, לראות ולהרגיש את האמנות שהיא חלק בלתי נפרד מהחיים כאן", מוסיף גלעדי.

הגלריה תיפתח בשבוע הבא, ביום שני, ה-15 בדצמבר ותישאר פתוחה במהלך החג, עד יום חמישי ה-18 בדצמבר. הכניסה חופשית לכולם, לכן אל תפספסו את ההזדמנות להכיר וללמוד על האמנים המקומיים וליהנות מבילוי תרבותי מהנה.

בחנוכה הזה, במסגרת בתים פתוחים בקצרין, אתם מוזמנים להציץ ולהתאהב בסטודיו הצילום של הצלם מיכאל גלעדי. לכבוד האירוע, כל עבודותיו יימכרו במחירים חגיגיים במיוחד, לכן זאת הזדמנות חד-פעמית לבקר בגלריה לאמנות, להכיר את מאחורי הקלעים ולצאת עם יצירת אמנות גולנית מרהיבה ומקורית.

חנוכה תשפ"ו 2025 – "בתים פתוחים", קצרין

מיכאל גלעדי – לתיאום ביקור 0506475756, (מול מכון הרישוי/ טסט)

ימים ב'-ה' (18-15 בדצמבר 2025, 16:00-10:00)

דרך היין 316 , א.ת. קצרין (בווייז: מיכאל גלעדי-סטודיו לצילום מסחרי)