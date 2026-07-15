חיזוק משמעותי: נחנכה שלוחת הקבע של מרכז החוסן קצרין-גולן

המבנה החדש, שהוקם ב"מרכז הצעירים" בקצרין, הודות לתרומה של למעלה ממיליון שקלים מ"הקרן לידידות", יעניק מענה רגשי וטיפולי מתקדם, בשגרה ובחירום, לתושבי האזור

לאחר חודשים, שבהם פעלה במבנים זמניים במהלך המלחמה, שלוחת מרכז החוסן קצרין-גולן עוברת למשכן קבע חדש ב"מרכז הצעירים" בקצרין. הקמת המבנה התאפשרה בזכות תרומה של למעלה ממיליון שקל מ"הקרן לידידות" והיא תכלול חדרי טיפול ומרחבים ייעודיים, למתן טיפול רגשי ולחיזוק החוסן האישי והקהילתי של תושבי האזור.

בטקס החגיגי שהתקיים השבוע, השתתפו ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, מנהלת התוכניות במרחב צפון ב"קרן לידידות", כרמלה גרבינר, מנכ"ל אשכול גליל מזרחי, יורם אזולאי, מנכ"ל עמותת "משאבים", יפתח בנבנישתי, נציגי מִנהלת "תנופה", משרד הבריאות ושותפים נוספים.

מרכז החוסן פועל במסגרת שיתוף פעולה בין אשכול גליל מזרחי, המועצה האזורית גולן, המועצה המקומית קצרין ועמותת "משאבים", המפעילה את מרכזי החוסן בקו העימות הצפוני. פעילות המרכז ממומנת על ידי משרד הבריאות, מנהלת "תנופה" לצפון והמוסד לביטוח לאומי.

המעבר למבנה הקבע מהווה צעד משמעותי בהרחבת השירותים ובשיפור זמינותם. המרכז יאפשר להעניק טיפול מקצועי ללא עלות, לצמצם זמני המתנה ולהרחיב את המענה לתושבים הזקוקים לסיוע נפשי, בתקופה של מציאות ביטחונית מתמשכת.

המרכז החדש יפעל במודל דו-תכליתי: בשגרה, ישמש מוקד לחיזוק החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי ובשעת חירום, יספק מענה ראשוני לנפגעי חרדה וטראומה.

עוגן של תקווה

במקום, יפעלו חדרי טיפול פרטניים, תוכניות טיפול לכלל הגילים, מילדים ועד אזרחים ותיקים וכן מתחם ייעודי למשפחות משרתי המילואים. בנוסף, ימשיכו לפעול שירותי תמיכה מרחוק, סדנאות קהילתיות וקו סיוע מקצועי.

מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", טופלו במרכז החוסן כ-800 תושבים שנזקקו לטיפול בעקבות חרדה, טראומה, תחושת חוסר ביטחון מתמשכת והשלכות הלחימה בצפון. במקביל, התקיימו יותר מ-1,950 סדנאות, מפגשי חוסן והכשרות לצוותי חינוך, בעלי תפקידים ומתנדבים בקהילה.

מאז תחילת המלחמה, השקיעה "הקרן לידידות" למעלה ממיליארד וחצי שקל במגוון תוכניות סיוע לאזרחי ישראל ובהן חלוקת חבילות מזון ותווי קנייה, הצבת מיגוניות, הקמת מחלקות ממוגנות בבתי חולים, אספקת ציוד מציל חיים לכוחות הביטחון וההצלה ותמיכה רחבת היקף בתוכניות לחיזוק החוסן הנפשי.

נשיאת "הקרן לידידות", יעל אקשטיין: "הקרן לידידות מחויבת לחיזוק החוסן הלאומי והחברתי של ישראל, במיוחד ביישובי קווי העימות הצפוני והדרומי, שהתמודדו בשנים האחרונות עם מציאות ביטחונית מורכבת. אנו גאים להיות שותפים בהקמת מרכז החוסן בקצרין המהווה עוגן של תקווה שיספק לתושבי הגולן והגליל מענה מקצועי, נגיש ואיכותי ויחזק את יכולתם להתמודד עם אתגרי ההווה והעתיד. נמשיך לעמוד לצד תושבי הצפון ולסייע בשיקום, בחיזוק הקהילה ובבניית חוסן לטווח הארוך".

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "חניכת משכן הקבע של מרכז החוסן בקצרין היא רגע משמעותי. דווקא בימים מורכבים אלו, המעבר ממבנים זמניים למשכן קבע ייעודי ומודרני, שהוקם הודות לשותפות המצוינת עם 'הקרן לידידות', הוא הצהרת מחויבות מובהקת לעתיד החברתי והנפשי של בירת הגולן. המרכז החדש לא רק שיקצר את זמני ההמתנה וינגיש טיפול מקצועי ללא עלות, אלא יהווה בית חם ועוגן של יציבות עבור משפחות משרתי המילואים, הילדים, המבוגרים והצוותים המקצועיים שלנו. נמשיך לפעול בנחישות כדי לבצר את החוסן האזרחי ולהבטיח קהילה חזקה, מוגנת וערוכה לכל אתגר".

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "בגולן הקמנו מרכז חוסן כבר בשנת 2014. הבנו שעל מנת להעצים את הקהילה ולהכין אותה לרגעי משבר, צריך גוף שייתן לתושבים מענה מקצועי וקהילתי, בשגרה ובחירום. השנים האחרונות הוכיחו עד כמה ההחלטה הזו הייתה חיונית ועד כמה החוסן של קהילת הגולן חזק ויציב בזכות מאמציהם של אנשי המקצוע מסורים. השותפות בין הגולן לקצרין מאפשרת לנו לאחד כוחות, להרחיב את המענים ולהיות שם עבור התושבים ברגעים שבהם הם זקוקים לנו ביותר. חנוכת מרכז החוסן האזורי בקצרין, עם שלוחות בדרום הגולן ובצפון הגולן, היא צעד משמעותי נוסף בבניית מעטפת יציבה, נגישה ומקצועית, שתמשיך לחזק את תושבי האזור ואת הקהילות שלנו לאורך שנים".

מגוון מענים

מנכ"ל "משאבים", יפתח בנבנישתי: "אנחנו נרגשים עם פתיחתה של שלוחת הקבע החדשה של מרכז החוסן האשכולי, המופעל על ידי מרכז 'משאבים' עבור אשכול רשויות גליל מזרחי. זהו ציון דרך משמעותי עבור תושבי קצרין והגולן, ועבור השותפות האזורית כולה.

"בשלוש השנים האחרונות, פעלנו יחד עם יורם, דובי וצוות אשכול רשויות גליל מזרחי, עם הרשויות קצרין וגולן ועם שותפים רבים נוספים, בהיקף פעילות חסר תקדים, מתוך מבנים זמניים שהעמידו הרשויות לטובת השירות. המעבר למבנה הקבע מאפשר לנו להעניק לתושבים ולצוותים המקצועיים מרחב איכותי, יציב ומותאם להמשך העשייה.

"אנחנו מבקשים להודות לאשכול רשויות גליל מזרחי על ההובלה, האמון והשותפות המתמשכת, למועצה המקומית קצרין, על הובלת הקמת המבנה, ל'קרן לידידות', על התרומה המשמעותית שאִפשרה את מימוש הפרויקט, למשרד הבריאות, למנהלת 'תנופה' ולמשרדי הממשלה השותפים, אשר ממשיכים לחזק את התשתיות האזרחיות ואת מערך החוסן בצפון.

"מרכז החוסן מעניק לתושבי קצרין ויישובי הגולן מגוון מענים בתחום החוסן הקהילתי, הרשותי והטיפול הרגשי במצבי חרדה וטראומה, עבור ילדים, בני נוער, מבוגרים, משפחות וצוותים מקצועיים. מהלך זה הוא חלק נוסף ומשמעותי מביסוס והקמת שלוחות הקבע האזוריות לכלל רשויות האשכול".

מנכ"ל אשכול גליל מזרחי, יורם אזולאי: "אזוריות אמיתית נבנית מתוך שותפות. כשאשכול, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, ארגונים חברתיים וקרנות משלבים כוחות ופועלים סביב מטרה משותפת, התושבים מקבלים שירותים טובים יותר, נגישים יותר ומדויקים יותר לצרכים שלהם. הקמת שלוחת הקבע של מרכז החוסן בקצרין והגולן היא דוגמה לכך ששיתוף פעולה אינו רק דרך עבודה, אלא תפיסת עולם. יחד אנחנו מחזקים את החוסן האזורי, יוצרים רצף של מענים ומוכיחים שכאשר עובדים יחד, כל הקהילה מרוויחה".

בפרויקט מרכז חוסן קצרין גולן, הניהול והפיקוח – גל אריה, עיצוב פנים – טל דהאן והקבלן בפועל הוא דני ברנט.