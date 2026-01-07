חיה בתוך גלויה

היא מנהלת משרד יחסי ציבור ומיתוג בשם "המשפיעים". לה ולעלמה, בתה בת התשע, יש פודקאסט משותף של סיפורים לפני השינה, כבר שש שנים. עכשיו, היא מתרגשת לקראת צאתו לאור של ספרה – "הקוד היהודי להצלחה". האורחת שלנו לשבת היא דינה אברמסון, מנווה אטי"ב

קצת על עצמך

"דינה אברמסון, נשואה לשי, אימא של עלמה ותבל. בימים אלו, אני מוציאה לאור בהתרגשות גדולה את הספר החדש שלי – 'הקוד היהודי להצלחה'".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי במושב מתתיהו. ההורים שלי עשו עלייה מארצות הברית כדי להקים מושב שיתופי ובהמשך, גדלתי בירושלים ובבית אל".

מגורים

"נווה אטי"ב.

"לפני שלוש שנים, הגשמנו חלום ועברנו לרמת הגולן. הגענו לנווה אטי"ב עם הנוף הקסום ובימים אלו, זוכים לבנות בית בקהילה של אנשים מקסימים. נווה אטי"ב מרגיש לפעמים כמו לגור בחו"ל. יש כאן משפחות מייסדים שאני מעריצה, שהגיעו והרימו הכול מאפס. גם את החרמון – היה להם את החזון להשקיע בחתיכה של הר שהיא בעצם העיניים של המדינה וחשובה מאוד לשמירה על הביטחון והם מצליחים לפעול יחד כבר 50 שנה!

"לצד זה, יש גל של משפחות חדשות להרחבה כמונו. אנשים שביקשו לצאת מהעיר הגדולה למקום של טבע ואיכות חיים. אלו משפחות שרובן עם ילדים וממש מכניסות אווירה של התחדשות למקום. אנשים מקסימים. הרבה זמן חשבנו לעבור לגור בגולן וזה היה תהליך ארוך מאוד, עד שהגענו לשלב שבו מצאנו את המקום שהתאים לנו וכעת בונים את ביתנו".

עיסוק

"ביום-יום, אני מנהלת משרד יחסי ציבור ומיתוג בשם 'המשפיעים', המלווה לקוחות מעוררי השראה. אני גם מרצה לשיווק ובעברי, עיתונאית וכתבת בערוצים המובילים. השתתפתי גם בסדרה 'מחוברים'.

"בשנת 2026, החלטתי להתמקד בעיקר בעיסוק שלי כסופרת. 'הקוד היהודי להצלחה' הוא ספר שמנסה לפצח שאלה שמסקרנת רבים: איך עם כל כך קטן מככב ברשימות המיליארדרים, הבנקים, ההייטק, הוליווד, פרסי נובל, הפסיכולוגיה ועוד?

"בנוסף, לי ולבתי עלמה בת התשע, שלומדת במרום גולן, יש פודקאסט משותף של סיפורים לפני השינה, כבר שש שנים. הקשיבו לו קרוב לשני מיליון ילדים וכיום הורים מזמינים מעלמה סיפור במתנה ואלה דמי הכיס שלה. אני גאה בה מאוד. השנה נוציא את הסיפורים כסדרת ספרים בכריכה קשה ועלמה תהפוך גם היא רשמית לסופרת.

"הכתיבה אצלנו משפחתית. סבא שלי הוציא ספר, אבא שלי – שלושה ספרים ואחי הוציא במהלך הלחימה בעזה ארבעה ספרים".

איך נראה יום שישי שלך?

"יש לי בעל מקסים בשם שי. למרות שגדל במשפחה חילונית מסורתית, הוא זורם אתי על שמירת שבת כמשפחה. הוא מכין את כל הארוחות 'כדי שיצא טעים', הוא מסעדן לשעבר, עושה קידוש ואחר כך, יש חידון פרשת השבוע. אני גאה במשפחה שלי ששומרת את השבת אתי. זה לא מובן מאליו".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"אוכל בריא ובחורף הקפוא של נווה אטי"ב, בדרך כלל, גם חמין מושלם של שי".

זיכרון ילדות משבת

"אני ואחותי היינו מבלות שעות בחוץ, חוקרות כל שלולית וכל בניין בהקמה, הולכות מחברה לחברה".

מה הכי כיף בשבת שלך?

"שאין מסכים ואני מסתכלת לילדות שלי בעיניים. ה'דיטוקס' הדיגיטלי הזה משנה לי את החיים".

המלצה על ספר

"מותר להמליץ על הספר שלי? בכל זאת, התעוררתי בכל בוקר בארבע כדי למצוא זמן לכתוב אותו והקפדתי שבסיום כל פרק, יהיו תובנות מעשיות להצלחה שאפשר ליישם".

עם מי היית רוצה לשבת לכוס קפה?

"עם הרבי מלובביץ', אופרה ווינפרי ורובין שארמה".

בשעות הפנאי, מה עושה?

"מטיילת בטבע של נווה אטי"ב ואוהבת לפתח רעיונות חדשים".

איך משפיעה עלייך המלחמה?

"זו תקופה שמרגישה ניסית, כמו עוד פרק בתנ"ך. בעלי שירת בכיתת הכוננות 500 ימים ולאחר מכן, הצטרף לסיירת פלנ"ט, כדי לסייע בעזה עם רחפן. דרכו אני מרגישה זכות עצומה להיות חלק קטן בהיסטוריה של העם היהודי, שנכתבת ממש בימים אלו".

מהו המוטו שלך בחיים?

"לחשוב טוב, לראות טוב, לדבר טוב."

מהו החלום שלך?

"להיות יועצת בין-לאומית, סופרת ומרצה לאנשים מעוררי השראה ולחיות באושר".

מה את הכי אוהבת בגולן?

"את העובדה שהפקקים היחידים בדרך לגן הם פרות שחוצות את הכביש. נוף משכר של סוסים, טורבינות, הרים ואגם. לחיות בתוך גלויה".

מה את מאחלת לעצמך?

"להיות כלי להשראת השכינה ולהבין שכל פעולה שלי צריכה לשרת את לב העולם, למען העולם".