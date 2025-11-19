חוררררררף

לא מאוד אוהבת את החורף. פעם, ממש שנאתי. הגשם היה מתחיל ואתו הקור והרוחות ואני הייתי סובלת ומקטרת בלי סוף. למדתי לקבל ולשחרר

הימים נעשו קצרים. בחמש בערב, כבר חושך מצרים ומרגיש כאילו אמצע הלילה, כי כשבא החושך, אני מרגישה גם עייפות לא מוסברת.

אני לא אוהבת את שעון החורף, אני אוהבת שהימים ארוכים והערב עוד מואר. בכללי, אני מעדיפה אור על חושך. אבל אני לומדת לקבל גם את הימים הקצרים, שאני פחות אוהבת.

אבל כבר כמעט עשור, שאני בסדר גם עם החורף. לומדת להתעטף, ליהנות ממגפיים ומסוודרים, מימים גשומים, מזרימות ומסיר מרק מחמם ביום סוער.

הנה, השבת האחרונה הייתה ממש חורפית ואני אפילו ציפיתי לבואה עם חמין עשיר בטעמים, עוגות מפנקות, ספר טוב והתכרבלות עם הבנות שהיו בבית.

יצא שהבנים לא היו השבת. פעם, זה היה גורם לי לבאסה גדולה, שלא כולם מגיעים לשבת. למדתי לשחרר, כשאני יודעת שהם במקום שטוב להם, הלב שלי רגוע יותר.

אני מבינה שלא אוכל לערסל אותם כל חיי. זה לא אומר שאני לא רוצה אותם יותר לידי, או מוותרת על שיחת הטלפון היומית… אותה אני חייבת. כולל הודעת "בוקר טוב" לכל אחד מהילדים ו"לילה טוב" גם וציפייה שהם יגיבו מהר, שלא אדאג.

יותר משחררת

אבל אין ספק שאני יותר משחררת, נינוחה ומברכת על הטוב שהם נמצאים בו. השבוע, אני והמתבגרת חוגגות יומולדת. יצא ככה שאת שני הקטנים, שהם כבר לא קטנים, קיבלתי במתנה סמוך ליום ההולדת שלי.

השנה, אמרתי למשפחה שאין צורך במתנות וחגיגות… חאלס, אני בת 51, כבר לא עושה עניין, נחגוג בקטנה.

גם המתבגרת אמרה שהיא לא צריכה יותר מדי ליום ההולדת שלה. אולי היא רוצה במתנה את כל ספרי הארי פוטר באנגלית… היא עוד מתלבטת. איזו ילדה מיוחדת יש לי, חמסה-חמסה. אני כל כך גאה בה. ילדה בת 16, שרוצה ספרים באנגלית במתנה… זה ואוו.

לפני כמה שבועות, יצאנו היא ואני לסדנת קרמיקה משותפת. היא עבדה על האובניים, אני יצרתי קערות על שבלונה. כל אחת והכישרון שלה.

מבין שתינו, היא המוכשרת יותר.

כמה כיף וקסם היה בבילוי המשותף הזה של אימא ובת. זו מתנה גדולה שיצא לנו להעניק לעצמינו. לאחרונה, היינו בכמה בילויים משותפים, דייטים קטנים כיפיים, הופעה, קפה טוב ועוד. אני אוהבת את הבילויים הקטנים האלו עם הילדים. זה מרגיש לי כל כך חשוב, כמו מסאז' מענג לנפש.

אולי זה כל היופי – לדעת לעצור לרגע, לנשום ולהודות על מה שיש: על חורף שמביא ברכה, על לב שלומד לשחרר ועל ילדה חכמה, יפה, מוכשרת ואהובה, שחוגגת 16 ושמחה על ילדים שנמצאים במקום טוב בחיים.

הלוואי שנמשיך לחגוג את החיים בפשטות, בטוב, ובשמחה שמתחממת מבפנים, גם כשהימים קרים ומתקצרים.

מתכון לעוגת מייפל פשוטה וטעימה של ליאל

המצרכים:

3 ביצים

1 כוס סוכר

2 כוסות קמח

1 שקית אבקת אפייה

1 כוס שמן

1 שמנת צמחית פרווה

1 אינסטנט פונדינג וניל

ההכנה:

מקציפים ביצים וסוכר, עד שנוצרת תערובת תפוחה ואז מוסיפים את יתר המצרכים.

אפשר גם לפזר אגוזים, פקאנים, שקדים וכד' אם אוהבים.

מכניסים לתנור – 170 מעלות ל-45 דקות.

מיד כשמוציאים מהתנור, מזלפים מעל מייפל בנדיבות.

שבת שלום!