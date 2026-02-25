חודש של הכלה, שוויון וקהילה: קצרין מציינת את "פברואר יוצא מן הכלל"

מיום "החלפת שלטון" מיוחד, דרך יצירת דגל שוויון יישובי ועד לפעילות בין-דורית – קצרין הוכיחה שוב – בבירת הגולן רואים כל אחת ואחד

חודש פברואר, המוכר כמיזם הארצי "פברואר יוצא מן הכלל", מבית החברה למתנ"סים, הוקדש גם השנה להעלאת המודעות לאנשים עם מוגבלות. בקצרין, החודש הזה הפך למפגן מרגש של עשייה קהילתית רחבה, חיבורים עמוקים והעמקת השיח סביב ערכי ההכלה, השוויון והשייכות עבור כלל התושבים – מילדים ונוער ועד למבוגרים וותיקי היישוב.

כשהתלמידים לקחו את המושכות

במרכז אירועי החודש, עמד אירוע חינוכי וקהילתי ייחודי – יום "החלפת השלטון". במסגרת המיזם, הגיעו 24 תלמידי חינוך מיוחד, מבית הספר "שבילי הלב", למועצה המקומית והחליפו ליום אחד את נושאי התפקידים השונים. התלמידים זכו לחוות מקרוב מהי אחריות ציבורית, השתתפו בתהליכי קבלת החלטות והרגישו חלק בלתי נפרד מהעשייה המקומית.

מי שהוחלף גם ליום אחד היה ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה. "החינוך המיוחד הוא נושא שקצרין בהובלתי שמה בחזית", אמר דואה. "הקמנו לראשונה בית ספר לבעלי צרכים מיוחדים, יצרנו מענים, מעטפת ומסגרות ייעודיות למשפחות המיוחדות והחודש הזה, הוא חלק ממהלך שלם שקצרין מובילה.

"לראות את תלמידי 'שבילי הלב' משתלבים בעשייה המועצתית, לוקחים אחריות ומובילים – זה אירוע מדהים. נמשיך לפעול בכל המישורים כדי להבטיח שוויון הזדמנויות מלא לכולם. אני רוצה להודות לרכזת צמי"ד במתנ"ס, קרן ביצ'ו, על הובלה של חודש ערכי ומיוחד".

לאחר הפעילות במועצה, המשיכו התלמידים לסיור בתחנת כיבוי האש ובתחנת המשטרה המקומית. בהובלת השוטר הקהילתי, אלי וייזגן, הם השתתפו בפעילויות חווייתיות, למדו על עבודת כוחות הביטחון בשטח וקיבלו תעודות ומדליות שחתמו יום של העצמה משמעותית.

מניפים את דגל השוויון

אירוע שיא נוסף התקיים בבית הספר "שבילי הלב", שם הונף "דגל השוויון", בטקס מרגש במעמד ראש המועצה, מנהלי המועצה, תלמידים, צוותי חינוך ונציגי הנהגת היישוב. הדגל שהונף לא נבחר במקרה, הוא תוצר של תהליך חינוכי עמוק שהחל בעקבות ההצגה "חלומות פשוטים", בהשתתפות שחקנים בוגרים עם צרכים מיוחדים.

ההצגה, שהועלתה בפני תלמידי כיתות ה'-ו' מבתי הספר "דרכי נועם", "גמלא" ו"שבילי הלב", פתחה שיח ערכי על כבוד, חברות וקבלת האחר. בעקבותיה, התבקשו התלמידים לעצב דגלים המבטאים ערכים אלו, כאשר הדגל שזכה ונבחר לייצג את המיזם עוצב על ידי תלמידי שכבת ו', מבית הספר "גמלא".

השראה, מיצוי זכויות וחיבור בין-דורי

לצד האירועים המרכזיים, חודש פברואר בקצרין היה גדוש בפעילויות שהותאמו לקהלים מגוונים בקהילה:

תרבות וזכויות: התושבים נהנו ממופע מעורר השראה של השחקנית בת אל פאפורה, מהקרנת הסרט המרגש "היא הייתה אימא שלי" ומהרצאה מקצועית בנושא מיצוי זכויות לאנשים עם מוגבלות ולבני משפחותיהם.

קול מהקהילה: אירוע משמעותי במיוחד היה הרצאתה של צופיה דרי, תושבת קצרין ואם לשלושה ילדים עם צרכים מיוחדים. דרי שיתפה באומץ בסיפור חייה האישי ובדרכי ההתמודדות שלה וחיזקה את תחושת ההזדהות והשיח הפתוח בקהילה.

הגיל השלישי: גם האוכלוסייה הוותיקה לקחה חלק פעיל בחודש זה. בהיכל התרבות, נערך בוקר של כיף והשראה וב"בית גיל הזהב", התקיימה פעילות בין-דורית מרגשת שחיברה בין ילדי גן תקשורת לוותיקי היישוב.

קרן ביצ'ו, אשר הובילה את הפעילויות השונות במסגרת החודש, סיפרה: "החלפת השלטון, יחד עם שאר אירועי החודש, הם דוגמה לעשייה שמחברת בין ערכים, חינוך וקהילה. זו הזדמנות אמיתית לאפשר לילדים ולנוער לחוות שייכות, אחריות ומשמעות, כחלק מתהליך מתמשך ומיוחד, שאני שמחה לקחת בו חלק משמעותי".

בקצרין, כל אחד ואחד הוא מיוחד ומשמעותי.