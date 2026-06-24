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חדש בנטור, נופי הגולן בזכוכית

עשרה חלונות ויטראז' מרהיבים, כולם בהשראת נופי הגולן, הוצבו לאחרונה בבית הכנסת בנטור ומעניקים למקום אור, צבע וסיפור מקומי ייחודי

כתבה: רינה אפלבאום

את היצירות יצר אמן הזכוכית ברק אורנובסקי, מבני ראם, ביוזמתה ובהובלתה של תושבת נטור, ד"ר מרים הרשקוביץ, שהוסיפה את הפרויקט לבית הכנסת מתוך רצון לחבר בין קהילה, מורשת ונופי הגולן.

החלונות מציגים את פסיפס הנופים של הגולן, מהחרמון ועד הכנרת, דרך חוטמיות פורחות, כרמים, מפלי מים ופינות טבע אהובות.

בין היצירות, בולט חלון מיוחד המתאר את בית הכנסת העתיק בעין קשתות, לצד חלון עליון שבו משולבת דמות ציפור גדולה לזכרו של סגן הדר גולדין ז"ל. דמות הציפור מבוססת על ציור שצייר הדר עצמו.

התוצאה היא מפגש מרגש בין אמנות, מורשת ונופי הארץ. הציבור מוזמן להגיע, להתרשם ולראות כיצד נופי הגולן זוהרים מחדש דרך הזכוכית.

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