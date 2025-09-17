חג של חידושים

מהשבב הסיני ועד הרוחניות הדיגיטלית – כך נראית השנה החדשה בעולם הטכנולוגיה

ראש השנה כבר כאן ויחד אתו מגיעה הזדמנות מצוינת להביט קדימה ולגלות איך העולם סביבנו מתחדש. השבוע, אספנו עבורכם את חמשת הסיפורים הטכנולוגיים והחברתיים הכי מרתקים מהעולם והפעם, ננסה לראות איך כל חידוש שכזה מחובר לרעיון של התחלות חדשות, כמו שאנחנו מרגישים בכל תקיעה של שופר ובכל תפוח בדבש.

"עליבאבא" נגד "אנבידיה": ראש השנה של העצמאות הסינית

הסיפור הראשון לוקח אותנו לסין, שם ענקית הטכנולוגיה "עליבאבא" הכריזה על שבב בינה מלאכותית חדש. אולי זה נשמע טכני מדי, אבל נסביר בפשטות: כל מה שקשור ל-AI (בינה מלאכותית) מבוסס על שבבים מיוחדים, כמו הלב של המחשב. עד היום, מי ששלטה בתחום הייתה חברת "אנבידיה" האמריקנית, אבל בגלל מגבלות ייצוא ואיומים גיאופוליטיים, הסינים החליטו שלא להסתמך יותר על אחרים ולפתח לעצמם פתרון ביתי.

השבב החדש של "עליבאבא" עדיין לא מתקרב לביצועים של "אנבידיה", אבל הוא מסמן התחלה – כמו שתינוק מתחיל ללכת, אולי לא רץ כמו אחיו הגדולים, אבל כבר לא זקוק לעגלת תינוק. מעבר לטכנולוגיה, זהו צעד של עצמאות ושל רצון להחזיק גורל בידיים. בדיוק כמו ברגעי ראש השנה, שבהם אנחנו מחליטים לא להיות תלויים רק בנסיבות, אלא לנסות לקחת שליטה על חיינו.

המסך של "LG" – חלון חדש לעולם הצבעים

נמשיך עם חידוש מרתק מ"LG", מסך חדש בשםUltraFine 6K" ". מדובר במסך בגודל 31.5 אינץ', עם איכות תצוגה שלא ראינו עד היום. מה מיוחד בו? הוא הראשון בעולם שמגיע עם חיבור ,Thunderbolt 5 כבל אחד שמעביר נתונים במהירות עצומה וגם טוען את המחשב.

עבור מי שעובד בצילום, גרפיקה, או וידאו, זה נשמע כמו חלום שמתגשם. הצבעים המדויקים, הבהירות הגבוהה והחיבור המהיר הופכים אותו לכלי עבודה עוצמתי. אבל גם מי שאינו איש מקצוע יכול להבין: זה פשוט מסך שמקרב אותנו למציאות עד שקשה להבדיל אם זו תמונה, או החיים עצמם.

המסך הזה מזכיר את ההתחדשות של ראש השנה. בדיוק כמו שהשנה החדשה פותחת לנו חלון רענן להביט על העולם, גם המסך הזה נותן מבט צלול יותר, נקי יותר ומזמין אותנו לראות פרטים שלא שמנו לב אליהם קודם.

האם ללמוד תכנות בעידן שבו המכונה כותבת קוד?

השאלה השלישית נוגעת ישירות לעתיד ילדינו ונכדינו: האם יש טעם ללמוד תכנות, כשהמחשב כבר יודע לעשות זאת בעצמו?

במפגש מיוחד של צעירים מהנגב והגליל עלתה השאלה הזו. מנכ"לOpenAI" ", סם אלטמן, טוען שהתכנות לא ייעלם, אלא ישתנה. במקום לכתוב שורות קוד אין-סופיות, נצטרך לדעת לחשוב איך פותרים בעיות ולהגיד למחשב מה לעשות. מנכ"ל "אנבידיה", ג'נסן הואנג, הולך עוד צעד ומציע ללמוד דווקא פיזיקה, כי היא מפתחת חשיבה עמוקה.

המסקנה ברורה: העולם משתנה, והלמידה צריכה להשתנות אתו. משרד החינוך בישראל כבר מקדם תכנית חדשה בשם STEM – שילוב של מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה, עם מקצועות שמתמקדים לא רק בידע טכני, אלא גם ביכולת לזהות בעיות ולחשוב יצירתי.

המסר לכולנו בראש השנה הזה: לא משנה מהו הגיל שלנו, תמיד כדאי ללמוד משהו חדש. מי שלומד, מתחדש.

יזמי סולו: עסק של איש אחד בעידן ה-AI

עד לא מזמן, כדי להקים חברה מצליחה היית צריך שותפים, צוות, משרדים גדולים. היום זה כבר לא כך. יותר ויותר יזמים בודדים, "יזמי סולו", מצליחים להקים חברות מבוססות בינה מלאכותית. דוגמה יפה היא חברת "Base44" הישראלית, שהוקמה על ידי יזם יחיד ונמכרה לחברת הענק "WIX".

היתרון ברור: אדם אחד יכול לנוע מהר, לקבל החלטות לבד וליצור מוצרים במהירות שלא הייתה אפשרית בעבר. אבל כאן טמונה גם סכנה: מה קורה אם אותו יזם חולה, או נעלם? מה לגבי שאלות משפטיות של בעלות על קוד שנוצר בעזרת ?AI

למרות הסיכונים, הסיפור הזה מזכיר לנו את כוחו של היחיד. בראש השנה, אנחנו שואלים את עצמנו: מה אני יכול לשנות? מה אני, כאדם יחיד, יכול לעשות אחרת? והנה, יזמים בעולם מראים שאדם אחד יכול להוביל שינוי עצום, גם אם הדרך לא פשוטה.

כשהרוח פוגשת את הטכנולוגיה: טכנו-רוחניות

הידיעה החמישית קצת אחרת ואולי גם מפתיעה. מסתבר שגם המובילים הרוחניים בעולם לא מתעלמים מהבינה המלאכותית. לאחרונה, התקיים מפגש בפירמידה של חפר, שבו שולבו מעגלי תפילה יחד עם שימוש בצ'אטבוטים, כדי לקבל הכוונה רוחנית. המגמה הזו נקראת "טכנו-רוחניות."

יש כאן קסם. מחשב שמסוגל "לדבר" עם אדם בשפה רוחנית ולספק השראה. אבל יש גם חשש: מה קורה אם המחשב אומר משהו שגוי, או מבלבל? אחד המשתתפים באירוע התמוטט באמצע והאירוע עורר שאלות קשות על הגבול בין אמונה לטכנולוגיה.

ההתחדשות כאן היא כפולה: מצד אחד, פתיחות לרעיונות חדשים, מצד שני, אחריות זהירה. גם בחיים שלנו, בראש השנה, אנחנו נדרשים למצוא את האיזון הזה – בין לנסות דברים חדשים לבין לשמור על יציבות וביטחון.

אז מה למדנו מכל החידושים האלה?

השבוע הזה סיפק לנו מבט מרתק על העתיד:

"עליבאבא" מלמדת אותנו על חיפוש עצמאות.

"LG" פותחת חלון חדש לראות את העולם.

הדיון על לימודי תכנות מזכיר שלמידה מתמדת היא מפתח לחיים.

יזמי הסולו מוכיחים שגם יחיד יכול לשנות את העולם.

המובילים הרוחניים מראים שאפשר לחבר טכנולוגיה עם משמעות פנימית, אם רק יודעים לשמור על איזון.

כל אחד מהסיפורים האלו הוא לא רק חדשות טכנולוגיות, אלא גם שיעור קטן על התחדשות. כשאנחנו נכנסים לשנה החדשה, אולי כדאי לקחת השראה מהם: לשאוף לעצמאות, לחפש בהירות, ללמוד משהו חדש, לפעול ביוזמה ולזכור לשלב את כל זה עם הרוח.

קוראי "שישי בגולן" היקרים, ראש השנה הוא לא רק חגים, תפילות ותפוחים בדבש. הוא הזדמנות להתבונן קדימה ולשאול: איך אנחנו מתחדשים? החידושים הטכנולוגיים שראינו השבוע מזכירים לנו שהעתיד מתגלגל מול עינינו והשאלה היא לא אם הוא יגיע, אלא איך אנחנו נבחר להצטרף אליו?

מי ייתן והשנה החדשה תהיה לנו כמו המסך של – "LG" צלולה וברורה. כמו יזם הסולו – נועזת ויצירתית. כמו התלמיד הצעיר – סקרנית ומלאת שאלות ובעיקר – שנה של התחלות טובות, של חדש ושל טוב.

שלכם, עומר סבן