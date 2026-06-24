זכויות העובד

התחלתם לעבוד בקיץ? רגע לפני המשמרת הראשונה, יש כמה דברים שכדאי להכיר

בשבוע שעבר, דיברנו על העבודה הראשונה ועל כל הדברים הטובים שהיא יכולה לתת – אחריות, עצמאות, ביטחון עצמי, וכן… גם קצת כסף לבילויים של הקיץ.

אבל רגע לפני שמתחילים לעבוד, יש משהו חשוב שכדאי לדעת: גם בני נוער עובדים הם עובדים לכל דבר, ויש להם זכויות.

הנה כמה דברים שכדאי להכיר, גם להורים וגם לבני הנוער, שקוראים את הטור הזה.

מאיזה גיל אפשר לעבוד?

בחופשת הקיץ, אפשר לעבוד כבר מגיל 14, כמובן בעבודות שמתאימות לגיל.

כמה שעות מותר לעבוד?

עד גיל 16 – עד 8 שעות ביום.

מגיל 16 עד 18 – עד 9 שעות ביום.

בכל מקרה, לא יותר מ-40 שעות בשבוע.

חשוב לדעת שאסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות כמו עובדים בגירים. כלומר, אם סיימתם את מכסת השעות המותרת לאותו יום, המעסיק לא יכול פשוט לבקש מכם להישאר עוד שעה או שעתיים כי "יש לחץ".

מה לגבי עבודה בלילה?

גם כאן החוק נועד להגן על בני הנוער.

עד גיל 16 אסור לעבוד בין השעות 20:00 בערב ל-08:00 בבוקר.

בני נוער בגיל 16-18 יכולים לעבוד עד השעה 22:00 בלילה. בחופשת הקיץ, ובתנאים מסוימים, ניתן להעסיקם עד השעה 24:00 ובלבד שהמעסיק דואג להסעה הביתה.

המטרה של החוקים האלה היא לא להקשות על בני הנוער למצוא עבודה, אלא לוודא שהעבודה הראשונה שלהם תהיה חוויה טובה, בטוחה ומכבדת.

עובדים? מגיע גם תלוש שכר

גם אם עבדתם רק כמה ימים.

גם אם זו עבודת קיץ זמנית.

וגם אם המעסיק נחמד מאוד.

תלוש שכר הוא חובה והוא צריך להראות כמה שעות עבדתם וכמה כסף מגיע לכם.

מה עם הפסקה?

אם עובדים יותר משש שעות ביום, מגיעה גם הפסקה.

כן, גם בעבודת קיץ.

כמה אמורים לשלם?

שכר המינימום לבני נוער נקבע לפי גיל. אלו הסכומים המינימליים לשעת עבודה:

גיל – שכר מינימום לשעה

עד גיל 16 – 26.92 ש"ח

גיל 16 עד 17 – 27.94 ש"ח

גיל 17 עד 18 – 30.92 ש"ח

חשוב לזכור: אלה סכומי המינימום. אפשר לשלם יותר, אבל לא פחות.

אם כבר מדברים על שכר – אל תתביישו לשאול מראש כמה משלמים. בדיוק כמו שהמעסיק רוצה לדעת אם אתם מתאימים לעבודה, גם לכם מותר לדעת מהם תנאי העבודה.

טיפ קטן לפני שמתחילים

אל תתביישו לשאול שאלות.

כמה משלמים?

מתי מקבלים שכר?

יהיה תלוש?

מי הממונה עליי?

אלה לא שאלות של עובדים בעייתיים. אלה שאלות של עובדים אחראיים.

להורים שבינינו – תנו לילדים להתנסות, לעבוד, ללמוד ולהרגיש עצמאיים. אבל תישארו בתמונה. לפעמים, שיחה קצרה בסוף יום העבודה יכולה ללמד הרבה על החוויה שהם עוברים.

העבודה הראשונה היא לא רק הדרך להרוויח כסף. היא גם הזדמנות ללמוד אחריות, לקבל ביטחון ולהכיר קצת יותר טוב את העולם שמחכה להם בהמשך הדרך.

בשבוע הבא נדבר על מה שקורה אחרי שמקבלים את המשכורת הראשונה: האם לבזבז, לחסוך או לשלב בין השניים ואיך אפשר להפוך את הכסף הראשון שמרוויחים להרגלים שילוו אותנו עוד הרבה שנים קדימה.