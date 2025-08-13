חיפוש

זה כל הקסם

בשבוע שעבר, יצאו "הגולניסטים" לאירוע שיא של השנה – יומיים של מחנה קיץ עם 22 חניכים בעלי צרכים מיוחדים

בשבוע שעבר, יצאו "הגולניסטים" לאירוע שיא של השנה – מחנה קיץ אדיר!

אלו היו יומיים חווייתיים ומהנים, בהם טיילנו ברחבי הצפון. יצאו 22 חניכים, בעלי צרכים מיוחדים ו-38 מדריכים ואנשי צוות, כולם תושבי הגולן.

את הפעילות מרכזת תמנת ג'ייקובס, מחיספין ובעזרת החונכים והחניכים הנפלאים, כל הקסם הזה קורה.

צפינו בסרט "תעלול של מרוץ", בסינמה קצרין, קפצנו על מתנפחים של "אטרקציה בדרכים", מחצור, קטפנו פירות יער ביונתן, נהנינו מאוד בפארק "גרביטי" בכרמיאל, שטנו על הכנרת עם "לידו טבריה" וחגגנו עם די-ג'יי מושיקו מיבניאל, שעשה לנו שמח והרים את כולם על הרגליים.

להצלחה הזו היו הרבה מאוד שותפים שנתנו לנו הנחות משמעותיות וחלקם אף תרומה מלאה:

מכינת "תמיר" בקצרין נתנו לנו לישון במכינה ומחסן עודפים "פוקס", בגבעת יואב, תרמו לנו חולצות.

קיבלנו חסות מ"רוח הגולן" ומשמעון שיין. 

שפע של ארוחות ואוכל קיבלנו ממשק רם, באבנ"י איתן", "גוטסופר", בחיספין, "המרפסת בחיספין", "אצל אילן", בקצרין, ו"פיצה שמש", בכרמיאל.

תודה גדולה למועצה האזורית גולן שתמיד מאחורינו, עוזרים לדברים לקרות, ועמותת הצדקה של חיספין, "בצדק תכונני", בראשותו של הרב איזנטל, שנמצאים תמיד איפה שצריך אותם ועוזרים לנו בלב רחב.

תודה גם להורים הנפלאים שמפרגנים ועוזרים ללא סוף.

חונכים רבים עוזבים אותנו לטובת גיוס לצה"ל ולשירות הלאומי. אנחנו מודים לכל אחד ואחת מהם ומאחלים להם הצלחה גדולה בהמשך.

הפעילות שלנו תמשיך ותתרחב גם בשנה הבאה!

