ויצא הכהן

בימים הטעונים ביותר בלוח השנה הישראלי, על קו התפר החד והכואב שבין אפר השואה לתקומת העצמאות, מרחפת מעלינו שאלה קיומית אחת שניצבת בבסיס ההוויה שלנו: היכן באמת נמדדת העוצמה של האומה?

היכן מדדת העוצמה של האומה? האם היא נמדדת ביכולת לבנות חומות גבוהות כדי להגן על המרכז "הטהור" והבטוח, או דווקא בנכונות לצאת החוצה אל השוליים, אל מי שיושב שבור ומבודד מחוץ למחנה?

פרשות "תזריע" ו"מצורע" מתארות מציאות חברתית קשה. אדם שנגוע בצרעת נשלח החוצה. "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו". הוא הופך, כביכול, לבעיה של עצמו. מנודה, מבודד, רחוק מהמרכז הפועם של החיים והמשפחה. אבל התורה לא משאירה אותו שם לבד. מי שאחראי על הריפוי שלו ועל החזרתו לחברה איננו רופא עור מומחה, או פקיד של רשות כזו או אחרת, אלא הכהן. התורה קובעת עובדה מדהימה: "ויצא הכהן אל מחוץ למחנה". הכהן, נציג הרוח, איש הממסד והקדושה, לא ממתין באזור הנוחות של אוהל מועד, שהמצורע יבריא ויבוא אליו. הוא יוצא אליו, אל הלכלוך, אל הבדידות, אל המקום הנמוך ביותר.

מחנה ישראל במדבר היה מחנה שבטי, מסודר להפליא. שנים עשר שבטים, לכל אחד דגל משלו, תפקיד משלו ומקום ברור סביב המשכן. הייתה בו היררכיה נוקשה. אבל ברגע שאדם נדחק אל מחוץ למחנה, הכהן שיצא אליו לא שאל שאלות של ייחוס. הוא לא בדק אם המצורע מגיע משבט יהודה האליטיסטי, או ממאסף המחנה של שבט דן. הצרעת אינה מבדילה בין מעמדות וכך גם הכהן היוצא אליהם. כולם קיבלו את אותו יחס, את אותה נכונות לרדת אל השטח כדי להעלות אותם חזרה.

הצרעת המודרנית

הרמב"ם מסביר שצרעת הגוף והבתים לא הייתה מחלה טבעית, אלא אות אזהרה אלוקי על חטא לשון הרע וצרוּת עין חברתית. הצרעת מופיעה כשאנחנו מתחילים לדבר רעות זה על זה, כשאנחנו מקימים מחיצות מיותרות. לאחרונה, נדמה שיש מי שמנסה לעורר מתרדמתם שדים ישנים של עדתיות ומעמדות שליוו את ראשית ימי ההתיישבות והמדינה. מנסים לצייר לנו מציאות מדומה של "ישראל הראשונה" ו"ישראל השנייה", של מייסדים מול עולים, של שבטים עוינים שמתחרים על משאבים, תרבות וכבוד. זוהי הצרעת המודרנית שלנו. היא מבודדת אותנו, מפרקת את המחנה מבפנים ושולחת מגזרים שלמים לשבת מחוץ למחנה, בתחושת קיפוח וזעם.

ביום השואה, אנו נזכרים באויב שלא הבדיל בין דוקטור מברלין לבין חייט מוורשה, בין חסיד פולני לסוחר מסלוניקי. בגיא הצלמוות, כולנו היינו אחים לגורל, כולנו היינו מחוץ למחנה האנושי. ביום הזיכרון, כשאנו עומדים מול שורות הקברים בהר הרצל ובכל רחבי הארץ, אנו רואים את תמצית השוויון האבסולוטי. הדם שנשפך למען הארץ הזו לא נצבע בצבעים של עדות, או מעמדות. אם המוות והאויבים יודעים לאחד אותנו בצורה כל כך מוחלטת, איך ייתכן שבחיים העצמאיים שלנו אנחנו עדיין נותנים לפוליטיקה של זהויות לפורר אותנו מבפנים?

הראי"ה קוק זצ"ל, בראייתו המעמיקה, עמד על כך שתפקידם של אנשי הרוח וההנהגה אינו להסתגר בדלת אמות של הלכה ולהגן על טהרתם האישית. הנהגה אמיתית פירושה לרדת אל העם, אל המקומות הכואבים, המסובכים והמדממים ביותר. הצדיקים הטהורים, הוא מלמד, אינם קובלים על הרִשעה, אלא מוסיפים צדק. הם מבינים שהקדושה לא נמצאת רק בהיכלות התורה המפוארים, אלא ביכולת לחבר מחדש את השברים בקצה המחנה.

נוכחות מחברת

את התפיסה הזו חי הלכה למעשה מי שכונה "אבי האסירים", רבי אריה לוין. מעבר לביקוריו המפורסמים אצל לוחמי המחתרות, הייתה לו שגרה נוספת, מוכרת פחות, אך מטלטלת לא פחות. הוא הקפיד לבקר בקביעות בבית החולים למצורעים בירושלים. באותם ימים, המחלה נחשבה לחשוכת מרפא והחולים ננעלו מאחורי חומות גבוהות, מבודדים מהעולם ורחוקים ממשפחותיהם. אנשים פחדו אפילו להתקרב לשערי המקום. אבל רבי אריה לוין נכנס לשם פעם אחר פעם, מתיישב לידם, מלטף את ידיהם הפגועות ומדבר אתם בגובה העיניים.

באחת הפעמים, כשנשאל איך אינו חושש להידבק וכיצד אדם במעמדו מבלה את זמנו במקום כה דחוי, הוא ענה בפשטות שחותכת את הלב: "המחלה המסוכנת והמדבקת ביותר בעולם איננה צרעת, אלא מחלת הבדידות. התרופה היחידה לבדידות היא נוכחות אנושית".

היציאה של הכהן אל מחוץ למחנה היא לא אקט של רחמים, או טובה אישית, אלא המבחן העליון של חברה מתוקנת. במעבר המטלטל שבין אימת השואה לדמעות יום הזיכרון, ומשם לתקומת העצמאות, מתחדדת ההבנה כי החוזק הלאומי שלנו לא נשען רק על עוצמה צבאית, או חומות בצורות. הוא נשען על ההבנה שכל עוד אדם אחד, קהילה אחת או מגזר שלם מרגישים "מחוץ למחנה", בגלל מוצאם, או מעמדם – כולנו נושאים בכתם הצרעת. אומה החפצה בחירוּת אמיתית לא יכולה להרשות לעצמה להשאיר פצועים חברתיים מאחור.

אנחנו לא נדרשים לייצר חברה אוטופית שאין בה משברים, מעמדות או חילוקי דעות. חברה חיה פועמת דווקא מתוך השונות שבה. אך הבקשה ההיסטורית מאתנו היא לאמץ את אותו קוד התנהגות של הכהן: לדעת לצאת מאזור הנוחות, לדלג מעל פוליטיקה של זהויות ולהביא נוכחות אנושית מחברת דווקא אל השוליים. כי בסופו של דבר, הקדושה של העם הישראלי לא נמדדת בפאר ההיכלות שבנינו בתוכו, אלא באותם צעדים שקטים של מי שמוכן לצאת אל החושך, כדי להבטיח שאף אח לא נשאר שם לבד.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • על הנתינה

    פורים, מלבד היותו חג של שמחה ומגילה ותחפושות, הוא גם חג של נתינה, משלוחי מנות…

  • על זעם של זאטוטים

    ככל שהילד גדל ומתפתח, מתעצמת בו התחושה של "אני יכול", "לא יגידו לי מה לעשות"…

  • החיים על יד

    זה תמיד ליד, כמו הטלוויזיה, שאני בוהה בה ולא באמת מסתכלת עליה. לפעמים, אני דוחקת…

