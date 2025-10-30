התפתחות הילד בגולן – יוצאים לדרך חדשה

שיתוף פעולה בין המועצה האזורית גולן ל"כללית" מבטיח שירותי התפתחות הילד קרובים לבית, במסגרת מכון משותף לטובת ילדי הגולן והמשפחות

תושבי הגולן נהנים מעתה ממכון להתפתחות הילד חדש ומחודש, שימשיך לפעול בקצרין, בצמוד למבנה המועצה, במסגרת שיתוף פעולה ייחודי בין המועצה האזורית גולן לבין "כללית". השינוי מבטיח שירות מקצועי, זמין ועם צוות רב-מקצועי ומשאבים משמעותיים.

המועצה רואה בגיל הרך ובפיתוח שירותי הבריאות מרכיב אסטרטגי בחיזוק קהילת הגולן, והשותפות עם גוף רפואי גדול ומנוסה כמו "כללית" מאפשרת לה להרחיב את סל השירותים ולהציע טיפול מותאם אישית ואיכותי יותר. המכון החדש מנוהל על ידי "כללית" לטובת כלל המבוטחים בגולן ובקצרין.

"חשוב לנו שהמשפחות ירגישו שיש להן אוזן קשבת וכתובת מקצועית קרובה, שתלך אתן יד ביד לאורך הדרך", מוסיפה מנהלת תחום התפתחות הילד ב"כללית" מחוז צפון, ד"ר אריאלה עופרן.

מהו מכון להתפתחות הילד ומה הוא מציע?

המכון להתפתחות הילד מיועד לילדים מגיל לידה ועד גיל שש ומעניק שירותי אבחון, ייעוץ, טיפול וליווי מקצועי לילדים המתמודדים עם אתגרים שונים: התפתחותיים, תקשורתיים, מוטוריים, רגשיים, או התנהגותיים.

הצוות הרב-מקצועי של המכון כולל רופאה התפתחותית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קלינאות תקשורת, תזונאית ושירותי משרד – מִנהל.

"המכון בגולן הוא בשורה אמיתית להורים ולילדים תושבי הגולן וקצרין. כל ילד הוא עולם ומלואו וכאן אנו מעניקים לו בצורה מקצועית את הטיפול, הידע והכלים שיאפשרו לו להתפתח במלוא הפוטנציאל שלו", מסבירה מנהלת המכון, שרון הילמן.

"פתיחת המכון בגולן היא ביטוי למחויבות שלנו להעניק שירות רפואי איכותי, מקצועי ונגיש לכל משפחה וילד. זהו מהלך משמעותי שמחזק את מערך הבריאות באזור ומבטיח שכל ילד יקבל את הליווי, התמיכה והטיפול שהוא זקוק לו מצוות מקצועי ומסור", סיכם מנהל מחוז צפון ב"כללית", רפי ברום.

ההיסטוריה של היחידה בגולן

היחידה להתפתחות הילד הוקמה לפני למעלה מ-30 שנה, כאשר פרופ' רחל לב (רוחה), ממושב רמות, התבקשה להקים את מערך השירותים החברתיים בגולן. כבר אז, נבנתה תפיסה מקצועית חדשנית, ששילבה מלכתחילה את שירותי הרווחה, השירות הפסיכולוגי והיחידה להתפתחות הילד, תחת קורת גג אחת. השירות כונה אז באופן לא פורמלי "התחנה" ופעל מדירה צנועה בקצרין, בכל חדר – שירות אחר. כך החלה דרך ארוכת שנים שמחזיקה עד היום את התפיסה הרב-תחומית המאגדת את שירותי הרווחה, השירות הפסיכולוגי-חינוכי, בריאות והתפתחות הילד.

לימים, הפכה היחידה ל"מיט"ר" ובהמשך, ל"אגף הייעוץ והטיפול". צוות היחידה היה חלק בלתי נפרד מהאגף, דבר שאִפשר קשר ישיר עם הפסיכולוגיות של הגנים ועם העובדות הסוציאליות.

מנהלת אגף הייעוץ והטיפול, אביטל פלכטמן, משתפת שלפני כ-15 שנה, הושקה תכנית "מט"ן – מערך טיפולי נייד", אשר הוציאה את צוותי היחידה אל המעונות ברחבי הגולן, לצורך איתור מוקדם של ילדים בסיכון התפתחותי,

רגשי, או משפחתי.

"התכנית, שמומנה לאורך השנים על ידי המחלקה לשירותים חברתיים, שדרגה באופן משמעותי את איכות החינוך בגיל הרך בגולן. צוותי המעונות קיבלו הדרכה מקצועית, הורים זכו לייעוץ וליווי ופעוטות רבים אותרו בזמן וקיבלו טיפול מותאם".

החל משנת 2025, פועלת תכנית מט"ן באמצעות אגף החינוך של המועצה, במימון תקציב החינוך, המועצה והתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון – "360".

השקעה בגיל הרך ובקהילה

במהלך השנים, ניהלו את היחידה ברסי ספקטור, עדינה גור והדס פרנקו ועבדו בה מטפלות רבות מיישובי הגולן. חלקן במשך שנים רבות, בהן: רויטל צאלון, עפרי שלם, מיכל נאור, אורלי צלצר, נעמי נתיבי ויעל גל, הפסיכולוגית המיתולוגית של היחידה. משפחות רבות, תושבי הגולן וקצרין, קיבלו ביחידה ליווי מקצועי ואנושי, מהתמודדות עם קשיים קלים של תינוקות ופעוטות ועד מוגבלויות מורכבות, שלעתים יצרו קשר טיפולי ארוך טווח עם הצוות.

במכרז שיצא השנה, זכתה "שירותי בריאות כללית", שתפעיל את המכון החדש, החל מספטמבר השנה. "כללית" תספק את השירות גם למבוטחי קופות "מכבי" ו"לאומית" ותפעל בשיתוף פעולה עם צוותי המועצה.

סגנית ראש המועצה והממונה על תחום הטיפול במועצה, דליה יוסף: "השותפות עם 'כללית' תאפשר לתת שירות מלא לכל הילדים וההורים בגיל הרך בגולן. אחד היעדים המרכזיים שהמועצה שמה לנגד עיניה הוא נושא הגיל הרך. בימים אלו, אנו פועלים להקים, תוך ראייה של רצף חינוכי והרחבת השירות, את המרכז לגיל הרך, שייתן מענים מניעתיים וקהילתיים לילדים, הורים וצוותים חינוכיים".

המכון המחודש מהווה חלק מרשת שירותי הבריאות הרחבה של "כללית" במחוז הצפון ומחזק את מעטפת התמיכה בילדי הגולן ומשפחותיהם קרוב לבית, בלב הקהילה.

זהו צעד חשוב לשמירה על השירות בגולן, לטובת המשפחות והילדים. במועצה וב"כללית" מאחלים הצלחה רבה בפתיחת הפרק החדש הזה ובשותפות.