התערוכה של שפרה

כתבה: עדה בארי סימוניץ

ביום חמישי האחרון, נפתחה בלובי היכל התרבות תערוכת ציורים של שפרה בירנבוים, ציירת תושבת קצרין. אורחים רבים הגיעו לתערוכה מקצרין ומרחבי הארץ. בפתיחה, בירכו ונשאו דברים ראש המועצה, יהודה דואה, הרב אלי מזוז, אוצרת התערוכה, עדה בארי סימוניץ וכמובן שפרה בירנבוים, שאמרה מזמור לתודה –

"על היכולת לבטא רחשי לב, בצבע ובתמונה, על הסיפוק והשמחה שנותנת לי היצירה, על החיבור שהיא מחברת אותי לעצמי ולסביבה" וכן על דברי הרב קוק בהקשר לאמנות וליצירה.

התערוכה תוצג עד 20.01.2026

מוזמנים להגיע לגלריה בלובי היכל התרבות קצרין.