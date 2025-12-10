חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

התערוכה של שפרה

כתבה: עדה בארי סימוניץ

ביום חמישי האחרון, נפתחה בלובי היכל התרבות תערוכת ציורים של שפרה בירנבוים, ציירת תושבת קצרין. אורחים רבים הגיעו לתערוכה מקצרין ומרחבי הארץ. בפתיחה, בירכו ונשאו דברים ראש המועצה, יהודה דואה, הרב אלי מזוז, אוצרת התערוכה, עדה בארי סימוניץ וכמובן שפרה בירנבוים, שאמרה מזמור לתודה –
"על היכולת לבטא רחשי לב, בצבע ובתמונה, על הסיפוק והשמחה שנותנת לי היצירה, על החיבור שהיא מחברת אותי לעצמי ולסביבה" וכן על דברי הרב קוק בהקשר לאמנות וליצירה.

התערוכה תוצג עד 20.01.2026

מוזמנים להגיע לגלריה בלובי היכל התרבות קצרין.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • על הנתינה

    פורים, מלבד היותו חג של שמחה ומגילה ותחפושות, הוא גם חג של נתינה, משלוחי מנות…

  • על זעם של זאטוטים

    ככל שהילד גדל ומתפתח, מתעצמת בו התחושה של "אני יכול", "לא יגידו לי מה לעשות"…

  • הקיץ של קצרין

    בעוד כל הסביבה חוגגת את החופש הגדול, במועצה המקומית קצרין שוקדים במרץ על קידום התכנית…

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Events for 1st דצמבר
No Events
Events for 2nd דצמבר
No Events
Events for 3rd דצמבר
No Events
Events for 4th דצמבר
No Events
Events for 5th דצמבר
No Events
Events for 6th דצמבר
No Events
Events for 7th דצמבר
No Events
Events for 8th דצמבר
No Events
Events for 9th דצמבר
No Events
Events for 10th דצמבר
No Events
Events for 11th דצמבר
No Events
Events for 12th דצמבר
No Events
Events for 13th דצמבר
No Events
Events for 14th דצמבר
No Events
Events for 15th דצמבר
No Events
Events for 16th דצמבר
No Events
Events for 17th דצמבר
No Events
Events for 18th דצמבר
No Events
Events for 19th דצמבר
No Events
Events for 20th דצמבר
No Events
Events for 21st דצמבר
No Events
Events for 22nd דצמבר
No Events
Events for 23rd דצמבר
No Events
Events for 24th דצמבר
No Events
Events for 25th דצמבר
No Events
Events for 26th דצמבר
No Events
Events for 27th דצמבר
No Events
Events for 28th דצמבר
No Events
Events for 29th דצמבר
No Events
Events for 30th דצמבר
No Events
Events for 31st דצמבר
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!