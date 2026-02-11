התמונות של רפאל

תערוכת אמנות חדשה, מאת רפאל בלומבנרג נפתחה בקמפוס קצרין. האמן משתמש בפרחים להעביר מסר חזק בקווים מינימליסטיים

רפאל בלומבנרג משתמש בפרחים להעביר מסר חזק בקווים מינימליסטיים, רק של פרחים ואנשים ובאמצעותם הוא מספר סיפור אנושי וחברתי.

כשצוות היחידה לחדשנות בהוראה ראה את התמונות של רפאל, הם הבינו שיש בהן גם מסרים ערכיים, כאלה שמכוונים אנשים ובעיקר מחנכים.

מנהלת היחידה לחדשנות בהוראה של תל-חי, ד"ר יפעת לינדר: "כל תמונה היא עולם ומלואו וכשמסתכלים עליה בעיניים של מחנך, אפשר לתת לה פרשנות ערכית וחינוכית – ממתן מענה לפרט, דרך כוחה של קבוצה ועד ליציאה לדרך חדשה.

"אנחנו מלמדים את דור המחנכים הבא של מערכת החינוך ומזמינים אתכם להביט בתמונות, לבחור אחת, לחשוב מהו המסר הערכי שהיא מספרת לכם ואיך היא מתחברת לתפיסה שלכם כמחנכים. לשאול את עצמכם, איך אפשר להשתמש בה עם התלמידים שאתם פוגשים בבתי הספר".

היחידה לחדשנות בהוראה מזמינה אתכם לקחת לוח, לרשום עליו את הערך שעולה בעיניכם מהתמונה ולהוסיף אותו לעציץ הערכים. הסתכלו בערכים שאחרים מצאו בתמונה וחשבו האם אתם מסכימים? האם יש לכם הארה?

זהו כוחן של התמונות של רפאל, לספר סיפור מורכב וכל כך רב גוני!