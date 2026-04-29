הקמתה של יחידת חילוץ גולן

"האנשים בכתום", אנשי יחידת חילוץ גולן – אלו שאנו פוגשים במסלולי הטיול, כשקורה משהו. הסיפור מאחורי הקמת היחידה

נדמה שרובנו, כתושבי הגולן והגליל מכירים את "האנשים בכתום", אנשי יחידת חילוץ גולן – אלו שאנו פוגשים במסלולי הטיול, כשקורה משהו. אותם אנשים שמגיעים לעזור לכל מטייל שצריך.

מאחורי יחידת חילוץ גולן עומד סיפור מרתק על עשייה, חזון ואנשים שעשו הכול רק כדי לעזור לאחרים. הכירו את סיפורם של קובי לפר ושל יחידת חילוץ גולן.

הרבה לפני שיחידות חילוץ הפכו לחלק בלתי נפרד ממערך ההצלה בישראל, ברמת הגולן כבר הבינו שהשטח דורש מענה אחר – מהיר, מקצועי וזמין. מאחורי ההבנה הזו עמד קובי לפר, איש ביטחון, חקלאי ואיש שטח, שהפך את הצורך הדחוף לרעיון ואת הרעיון ליחידת חילוץ מסודרת – ראשונה מסוגה בארץ, שפעלה תחת המשטרה.

לפר הגיע לגולן בשנת 1968, בגיל 18, כחלק מגרעין של תנועת הצופים, שהגיע למבוא חמה. הוא עסק בתחילה בחקלאות, שימש כרבש"צ ואחראי על תחומי הביטחון והפלחה ביישוב.

בהמשך, הפך לקב"ט המועצה האזורית גולן, עם הקמתה בשנת 1981, למרות שלא היה לו רקע מתאים במיוחד. לדבריו, דווקא המקצועיות והיכולת לעבוד עם כלל הגורמים הן שהובילו אותו לתפקיד.

"היו לי קונפליקטים עם המפקדים פה", מספר לפר, "אבל היה שיתוף פעולה יוצא מן הכלל. היינו יכולים לריב ואחרי חמש דקות, להתחבק ולעשות דברים טובים יחד".

ההבנה – חייבים יחידת חילוץ מסודרת

בתחילת שנות ה-80', עם העלייה במספר המטיילים ברמת הגולן, החלו גם יותר מקרים של אובדן דרך, נפילות, התייבשויות וחילוצים מורכבים בשטח. עד אז, מי שטיפל במקרים הללו היה בעיקר הצבא, בצורה לא מסודרת וללא מערך אזרחי מקצועי.

לפר זיהה את הפער: "כקב"ט המועצה, מצאתי את עצמי עוסק בחילוץ מטיילים עם כל מיני חבר'ה מבית ספר שדה גולן, מקשת וממד"א רמת הגולן, שהיה בחיתוליו. הבנתי שאנחנו צריכים משהו יותר מסודר".

הוא פנה למפקד האוגדה וביקש להקים יחידת חילוץ אזרחית, התשובה הראשונית הייתה שלילית. בסופו של דבר, לאחר דין ודברים, בשנת 1982, הצליח לפר לקדם קורס חילוץ ראשון באמצעות מדור טיפוס, גלישה וחילוץ (טג"ח) של הצבא.

האתגרים היו עצומים: גיוס ציוד, תקציבים, כוח אדם ובעיקר ביטוח והכרה רשמית. לפר מספר כי תחילתה של היחידה הייתה עמוסה בקשיים טכניים: "בתור קב"ט המועצה, המשרד שלי שימש כמפקדת היחידה, כל הציוד היה אצלי ברכב. ככה התחלנו. הבנו שצריך ביטוח ולכן נאבקנו עם המשטרה שתקבל אותנו תחתיה".

לפר, יחד עם איתן ליס (ראש המועצה דאז), פנו ישירות לשר המשטרה באותם ימים, חיים בר לב, שהורה להכניס את היחידה תחת כנפי המשמר האזרחי.

כך קמה בשנת 1984 יחידת חילוץ גולן וב-1986 כבר פעלה באופן מסודר תחת המשטרה. זו הייתה יחידת החילוץ הראשונה בארץ שהוסדרה כך.

לפר לא הסתפק רק בהקמת יחידת חילוץ גולן. בהמשך, כשגויס למשטרת ישראל כקצין חילוץ ארצי, סייע בהקמת יחידות חילוץ נוספות בערבה, בגליל ובאזורים נוספים.

"יחידת חילוץ גולן הייתה הראשונה הממוסדת תחת המשטרה. בעקבותיה עוד יחידות כבר הגיעו למשהו מוכן והיה להן בסיס ללמוד ממנו" מדגיש לפר.

היחידה עצמה המשיכה להתפתח ונוספו בה תחומים רבים ומגוונים: רפואת חירום מתקדמת, איתור נעדרים, חילוץ ממים זורמים ובהמשך, גם צוות חוסן לטיפול בהתמודדות נפשית של מחלצים ומחולצים.

ממשיכים להתפתח

מה שהחל כחזון של בן אדם אחד, הפך בסופו של דבר למה שאנו מכירים היום.

היום, יחידת חילוץ גולן פועלת תחת משטרת ישראל והיא מונה 82 מתנדבים מרחבי הגולן והגליל. אנשי היחידה פועלים בהתנדבות מלאה ונכונים להגיע לכל תרחיש ולכל אדם שצריך אותם.

היחידה פועלת במגוון תחומים ובמגוון תנאים, החל מגלישת מצוקים ועד חילוץ ממים זורמים. רוב החילוצים נעשים על גבי אלונקה. היחידה מונה צוות רפואה וגם צוותי מעטפת כמו חוסן ולוגיסטיקה.

לקראת הקיץ, אנשי היחידה עוברים אימונים ומכינים עצמם למטיילים הרבים העתידים לפקוד את מסלולי הטיול.

"החלום שלי? שהיחידה תמשיך קדימה"

לפר פיקד על היחידה במשך 13 שנה. היום, הוא מתגורר ביישוב גבעת יואב ונשוי לאילה. לקובי חמישה ילדים מאומצים.

גם היום, שנים אחרי שעזב, הקשר הרגשי נשאר חזק. כשהוא נשאל מה נשאר אצלו מהיחידה הוא ענה: "האהבה שלי ליחידה".

חשוב לנו להדגיש – לצד קובי ולאורך השנים פעלו (ועדיין פועלים) אנשים רבים וטובים. אנשים שהודות להם היחידה הצליחה לעמוד ולהיות מה שהיא היום. תודתנו נתונה להם ואנו מקווים שבהמשך גם להם ניתן את המקום הראוי.

