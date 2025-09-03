חיפוש

העולם רועד מהטכנולוגיה

אוגוסט-ספטמבר 2025 מביאים אתם שבועות סוערים במיוחד – פִּרצת אבטחה חמורה באינטל, קריאות דחופות לאסטרטגיה לאומית בבינה מלאכותית בישראל, ניסוי נדיר של שיתוף פעולה בין OpenAI לאנתרופיק, דיון מחודש סביב נאסדק ו-S&P והכרזה דרמטית של וואווי על עצמאות טכנולוגית. כל מה שצריך לדעת – פשוט וברור

אינטל נחשפת – 270 אלף עובדים בפרצה אחת

חוקר אבטחה מצא חור במערכות הפנימיות של אינטל. דרך מנגנון כניסה פשוט הוא הצליח להוריד קובץ ענק, כמעט ג'יגה, ובו מידע אישי של 270 אלף איש, שמות, תפקידים ופרטי קשר. המידע הזה עלול לשמש להונאות וגניבת זהויות.

הבעיה נחשפה כבר באוקטובר 2024 ותוקנה רק השנה. במשך חודשים שלמים, הנתונים היו חשופים.

ישראל והבינה המלאכותית: עדיין בלי כיוון

דווקא עכשיו, כשהעולם כולו נכנס לעומק מהפכת הבינה המלאכותית, בישראל אין עדיין אסטרטגיה לאומית. בזמן שמדינות אחרות משקיעות מיליארדים, אצלנו אין רשות מרכזית, אין תקציב מסודר ואין מפת דרכים.

המומחים מזהירים – אם לא תוקם במהרה רשות לאומית שתאגד את המאמצים, ישראל תאבד את יתרון הסטארט-אפ ניישן, בעיקר בתחומי הסייבר והתכנות.

OpenAI מול Anthropic, מה ניסוי הבטיחות גילה?

שתי ענקיות הבינה, שבדרך כלל מתחרות זו בזו, פתחו את המודלים שלהן לניסוי משותף. המטרה הייתה לבדוק איך כל מודל מתמודד עם שאלות רגישות.

התוצאה: מודלי Anthropic נטו לסרב לענות כשלא היו בטוחים, עד 70% מהמקרים. לעומתם, מודלי OpenAI ניסו לענות גם בלי מספיק מידע. הניסוי הזה מדגיש את החשיבות של בדיקות חיצוניות, במיוחד בתקופה שבה הבינה נכנסת כמעט לכל תחום בחיים.

נאסדק, או S&P, השאלה שוב על השולחן

באוגוסט 2025, עלתה מחדש השוואת הבורסות הגדולות בארהב. הנתונים ברורים: בין 2007 ל-2024 מדד נאסדק 100 קפץ ביותר מ-900%, הרבה יותר מה-S&P500. אבל, בטווח הארוך של 30 שנה, ה-S&P עדיין נחשב יציב ומגוון יותר. לכן הוויכוח בין השניים חזר לכותרות בשבועות האחרונים, עם דגש על השאלה: צמיחה מהירה, או יציבות ממושכת.

וואווי: ניצחנו את אמריקה

בסוף אוגוסט, הכריזה חברת וואווי הסינית על עצמאות טכנולוגית מלאה. אחרי הסנקציות האמריקניות, היא פיתחה בעצמה מערכת הפעלה HarmonyOS – ושבב חדש בשם Kirin 9000S.

ההישג הוצג כבר בשנה שעברה עם מכשיר ה-Mate 60 Pro, אבל כעת וואווי אומרת בפה מלא: אנחנו לא צריכים את ארהב. עם זאת, מומחים מציינים שהטכנולוגיה הסינית עדיין בפיגור דור אחד לעומת המובילים בעולם.

שבוע אחד בלבד, חמישה סיפורים דרמטיים: אינטל מתמודדת עם פרצה מביכה, ישראל מחפשת אסטרטגיה, ענקיות בינה עושות ניסוי נדיר, הבורסות שוב במרכז תשומת הלב וסין מנופפת בעצמאות.

אלו לא ידיעות מהעבר הרחוק, אלא ממש מהשבועות האחרונים, שמציירות את התמונה של העולם שבו אנחנו חיים עכשיו.

