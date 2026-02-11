הסודות שנחשפו: איך המחשב ידע שאתם חולים לפניכם ולמה המכוניות המעופפות כבר כאן?

מהפכה בפתח הבית: מהרופא הדיגיטלי של "כללית" שחוסך לכם תורים, דרך המטריות שמרחפות לבד בגשם ועד למכונית המעופפת שתוכלו להחנות בחצר. כל מה שצריך לדעת על החידושים השבוע ועל העתיד המרתק שמשנה את הכללים – בשפה פשוטה שכל אחד יבין

שבת שלום וסוף שבוע נעים, קוראים יקרים. דמיינו לרגע שאתם מתעוררים בבוקר, שותים את הקפה של יום שישי והטלפון מצלצל. על הקו נמצא רופא המשפחה שלכם. הוא לא מתקשר כי התלוננתם על משהו, אלא להפך – הוא מתקשר כי המחשב שלו לחש לו שאתם עומדים להרגיש לא טוב בעוד חודשיים. נשמע כמו קסם? אולי כמו סרט עתידני? אז זהו, שהעולם שבו גדלנו משתנה לנגד עינינו במהירות של מטוס סילון והשבוע קיבלנו כמה הוכחות לכך שהעתיד הוא כבר לא מה שהיה פעם.

אני יודע, לפעמים המילים שזורקים עלינו בחדשות נשמעות כמו סינית. "בינה מלאכותית", "מערכות אוטונומיות", "אינטליגנציה היברידית" – למי יש כוח לכל המושגים הגבוהים האלה? בואו נשים את המילים המסובכות בצד ונדבר תכל'ס. מה באמת קורה שם בחוץ ואיך זה הולך להשפיע על החיים של כולנו?

הרופא שרואה דרך הקירות (והזמן)

נתחיל בבשורה הכי חשובה – הבריאות שלנו. פרופ' רן בליצר, אחד האנשים המפורסמים בקופת חולים "כללית", שיתף השבוע מידע שפשוט עוצר נשימה. הקופה משתמשת היום ב"בינה מלאכותית". מה זה אומר בשבילנו? תחשבו על זה כמו על "מזכיר-על" חכם מאוד. המזכיר הזה לא רק זוכר את כל בדיקות הדם שעשיתם ב-20 השנים האחרונות, הוא גם קרא את כל ספרי הרפואה בעולם, בתוך דקה אחת.

המערכת הזו, שקיבלה את השם AI" פרו", עוברת על כל הנתונים שלכם ומזהה סימנים קטנים – כאלה שעין אנושית, מוכשרת ככל שתהיה, עלולה לפספס. היא יכולה לזהות אם יש לכם סיכון למחלת לב, לסוכרת, או אפילו לדלדול עצם והכול בשלבים כל כך מוקדמים, כשעדיין אין שום סימפטום. רק בחודש ינואר האחרון, המערכת הזו נתנה למעלה מ-100 אלף המלצות לרופאים. זה אומר שאלפי אנשים קיבלו טיפול מונע שהציל להם את החיים, פשוט כי המחשב ידע לחבר בין הנקודות.

בואו נשחק רגע את "פרקליט השטן": האם אנחנו באמת רוצים שהחיים שלנו יהיו מנוהלים על ידי "קופסה שחורה"? אם המחשב טועה, מי לוקח אחריות? האם לא איבדנו את הרופא הישן והטוב, זה שמכיר אותנו אישית, שמבין כשאנחנו לחוצים מהנכדים, או מהמצב? טכנולוגיה זה נהדר, אבל אסור שהיא תחליף את החום האנושי. הרי בסוף, אנחנו רוצים שמישהו יסתכל לנו בעיניים, לא רק בגרפים על המסך.

חצי בן אדם, חצי מכונה: המוח שלנו מקבל חיזוק

אם חשבתם שרופא דיגיטלי זה מרחיק לכת, חכו שתשמעו את ד"ר אלונה ברנע, ממשרד הביטחון. היא מדברת על מושג שנקרא "אינטליגנציה היברידית". בעברית פשוטה? זה שילוב של המוח האנושי עם היכולות של המחשב.

במפא"ת – היחידה שבונה את כל הדברים הסודיים והמתקדמים של הצבא – עובדים על דרכים לחבר בין בני אדם לטכנולוגיה, בצורה הכי קרובה שיש. דמיינו חייל שצריך להפעיל מכשיר מורכב בשדה הקרב. המחשב עוזר לו "לראות" דברים שהעין לא קולטת ומסדר לו את המידע, כדי שלא יתבלבל מרוב עומס. זה יכול לשמש גם ברפואה, למשל ביצירת יד מלאכותית שזזה בדיוק לפי המחשבה של האדם, או דרך לתקשר עם מכשירים רק בעזרת המוח. המטרה היא לקחת את הטוב משני העולמות: היצירתיות והרגש של האדם, יחד עם המהירות והדיוק של המכונה.

אבל גם כאן, יש מקום לשאול – איפה הגבול? אם נחבר את המוח למחשב, האם אנחנו עדיין נהיה אלו שמחליטים? האם זה לא פותח דלת למצב שבו המחשב "יידע" עלינו יותר מדי? הקִדמה היא נפלאה, אבל היא מחייבת אותנו לשמור על הזהות שלנו כבני אדם עצמאיים.

הענק שמעד: למה המניות של "מיקרוסופט" צללו?

לא הכול ורוד בעולם הטכנולוגיה. השבוע, ראינו את אחת הנפילות הגדולות בהיסטוריה של הבורסה. חברת "מיקרוסופט" – החברה שכולנו מכירים בזכות המחשבים הביתיים – איבדה ביום אחד בערך 440 מיליארד דולר מהשווי שלה. זה מספר כל כך גדול שקשה אפילו לדמיין אותו.

למה זה קרה? כי לפעמים, אפילו הענקים הכי גדולים מגזימים. החברה השקיעה סכומי עתק בטכנולוגיות חדשות, אבל המשקיעים נלחצו שהרווחים לא מגיעים מספיק מהר. זהו שיעור חשוב לכולנו: הטכנולוגיה אולי רצה קדימה, אבל הכסף הגדול עדיין מנוהל על ידי פחד ותקווה של בני אדם. זה מזכיר לנו שגם בעולם של רובוטים, היציבות הכלכלית שלנו עדיין תלויה בהחלטות אנושיות.

החלום בדרך לחנייה: המכונית המעופפת והמטרייה המרחפת

לקינוח, בואו נדבר על הדברים שבאמת נראים כאילו הגיעו מתוך סרט. חברת "Pivotal", מקליפורניה, התחילה השבוע למכור מכונית מעופפת אישית שנקראת ."Helix" זהו לא מטוס גדול, אלא כלי קטן וחשמלי, שממריא ונוחת בצורה אנכית, ממש כמו מסוק, אבל הרבה יותר פשוט.

החלק המדהים? לפי החוק בארה"ב, לא צריך רישיון טיס רשמי כדי להטיס אותה, אלא רק הכשרה קצרה של שבועיים. המחיר הוא בסביבות 190,000 דולר. זה אולי נשמע הרבה, אבל זה פחות ממחיר של הרבה מכוניות יוקרה שאנחנו רואים בכבישים. החברה כבר ביצעה מעל 9,000 טיסות ניסוי מוצלחות. דמיינו שאתם יכולים לדלג מעל כל הפקקים בדרך למרכז, פשוט בטיסה קצרה מעל הנופים שלנו.

אם הגשם תפס אתכם בדרך למכולת? מהנדס קנדי חכם פיתח מטרייה רובוטית. היא לא צריכה שתחזיקו אותה. היא פשוט מרחפת מעל הראש שלכם ועוקבת אחריכם לכל מקום. הידיים שלכם חופשיות לסלים, או לנייד והמטרייה דואגת שתישארו יבשים.

אבל שוב, הבה נהיה סקפטיים: אתם מתארים לעצמכם שמים מלאים במכוניות ובמטריות מרחפות? מה עם הרעש? מה עם הבטיחות של האנשים למטה? לפעמים, הפתרון הפשוט – כמו מטרייה ביד, או נסיעה רגועה בכביש – הוא עדיין הפתרון הנכון ביותר.

לסיכום, קוראים יקרים, העולם משתנה, אבל אנחנו נשארים כאן. הטכנולוגיה היא כלי נפלא שיכול להאריך חיים, להקל על העבודה ואפילו לגרום לנו לעוף, אבל המצפן תמיד צריך להישאר אצלנו. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי כל החידושים ולהביא לכם אותם כאן, ב"שישי בגולן", בצורה הכי ברורה שיש.

שיהיה לכולנו סוף שבוע שקט, שבת שלום ושרק נהיה בריאים, עם או בלי עזרת המחשב!

