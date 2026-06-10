המילים שכולנו אומרים לעצמנו

"יאללה, תקני, מה יקרה? כולם קונים", "חיים רק פעם אחת". הקול הזה, בתוך הראש שלי, הוא קול שאני פוגשת כמעט כל יום

מאת: רו"ח רונית סימני

השעה 7:30 בבוקר, אני באמצע חופשה, עומדת לבד בחדר כושר ריק לחלוטין, מול החלון. בחוץ, הים נראה מושלם, כולם עדיין ישנים והקול הקטן בראש שלי עושה הכול כדי לשכנע אותי לוותר: "מה את עושה פה בכלל? את בחופש, מגיע לך לנוח, לכי תכיני קפה ותשבי מול הגלים".

הקול הזה הוא קול שאני פוגשת כמעט כל יום ולא רק בחדר הכושר. הוא מגיע בכל פעם שאנחנו עומדים מול החלטה שדורשת מאמץ ובעיקר כשאנחנו מדברים על הכסף שלנו.

זה הקול שאומר לנו בקניון, או מול המחשב בלילה: "יאללה, תקני, מה יקרה? כולם קונים", "חיים רק פעם אחת", או "ממילא הכול יקר בארץ, אז מה זה כבר משנה".

קל לנו לחשוב שאנשים שהגיעו ליציבות כלכלית, או כאלה שהעסק שלהם ממש מצליח, נולדו עם אופי מיוחד. אנחנו בטוחים שיש להם מזל מטורף, או שהם פשוט טיפוסים כאלה שאוהבים לחסוך ולא מעניין אותם שום דבר אחר.

אבל האמת היא שהם כמו כולם. גם להם בא לקנות את החולצה היקרה הזו עכשיו, גם להם בא לזרום על מסעדה יקרה בלי לחשוב, וגם להם יש בדיוק את אותו קול בראש שמנסה לשכנע אותם לשחרר את הכול. ההבדל היחיד הוא שהם פשוט למדו לא לעשות אוטומטית את כל מה שהקול הזה אומר להם.

הם מבינים שהתמדה היא לא מילה גסה שלקוחה מהרצאות, אלא בסך הכול השריר הזה שעוזר לנו לעשות את מה שנכון לנו, גם ברגעים שבהם הכי פחות מתחשק לנו.

מתוך בחירה

לנהל את הכסף שלנו באמת, זה לא אומר לחיות בצמצום, לסבול או להרגיש בעונש. להפך, חופשה היא זמן מעולה לשחרר וליהנות. אבל החוכמה היא לעשות את זה מתוך בחירה ולא מתוך דחף של רגע. לקבוע מראש כמה מתאים לנו להוציא וליהנות מכל שקל בתוך התקציב הזה, בלי רגשות אשם.

בסופו של דבר, החופש האמיתי שלנו, גם בחיים וגם בחשבון הבנק, לא מגיע מזה שאנחנו זורמים עם כל מה שבא לנו באותו רגע. הוא מגיע מהיכולת להציב לעצמנו גבול קטן, להסתכל קדימה ולדעת שהשקט הנפשי שלנו ביום שאחרי שווה הרבה יותר.

הטיפ שלי לשבוע הקרוב: בפעם הבאה שאתם עומדים מול קנייה ספונטנית, והקול בראש מתחיל לשכנע אתכם ש"חייבים את זה עכשיו", קחו נשימה ועשו לכם חוק של 24 שעות. חכו יום אחד. אם למחרת תרצו את זה באותה מידה, לכו על זה, אבל מתוך בחירה נקייה ולא מתוך דחף של רגע.

תתחילו מהצעד הקטן הזה ותראו איך השריר שלכם מתחיל להיבנות.