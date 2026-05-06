המדים של הנשמה

פרשיות "בהר-בחוקותי" מדגישות את ערכי המוסר. הבגד הוא סמל חשוב, אך חשוב ממנו דרך הארץ של לובשו. כשסמל דתי פוגש את המציאות

תארו לעצמכם שאתם עומדים בצד הכביש, רכבכם תקוע ולפתע עוצרת לידכם ניידת. שוטר במדים מלאים יוצא ממנה, ניגש אליכם… ובמקום להגיש עזרה, הוא בועט בגלגל, צועק עליכם שאתם מפריעים לתנועה ונוסע משם. ההלם שלכם לא ינבע רק מההתנהגות הגסה, אלא מהפער העצום שבין המדים לבין המעשה.

מדים של שוטר, רופא, או חייל, אינם סתם בגד; הם חוזה לא-כתוב בין הלובש לבין החברה. הם משדרים ביטחון, עזרה וסמכות. כשהאדם שבתוך המדים פועל בניגוד למה שהם מייצגים, הוא לא רק פוגע בכם, הוא מועל באמון הציבורי.

העיקרון הזה תקף ביתר שאת כשאנחנו מדברים על המרחב הרוחני שלנו. נתונים דמוגרפיים מראים שרוב מוחלט מתושבי ישראל מחוברים למסורת, בדרך כזו או אחרת וסמלים דתיים הם חלק טבעי מהנוף שלנו. אבל לפעמים, העין צדה סיטואציה שצורבת את הלב: אדם עטוי בסממנים דתיים מובהקים – כיפה גדולה, ציצית מתבדרת – מתנהג בגסות רוח, או גרוע מכך – נוטל חלק באלימות של ממש. כולנו נחרדנו לראות את התופעה הזו בלילה שבו נרצח ימנו זלקה ז"ל, כשחלק מהמעורבים בקטטה הקטלנית עטו ציציות ואנו עדים לכך, לצערנו, בעוד לא מעט אירועי אלימות. לראות סממנים של קדושה בלב התנהגות אכזרית כזו, זהו שבר שמוציא שם רע לדת וליהדות כולה. ברגעים כאלה, השאלה שעולה איננה קנטרנית אלא כואבת ומהותית: האם קיום מצוות ללא דרך ארץ, תורם משהו לבניינו של האדם, או שמא הוא עושה בדיוק את ההפך?

מראָה של שכר ועונש

השאלה הזו, על היחס שבין המעטפת לבין התוכן, היא החוט המקשר שרץ לאורך שתי פרשיות השבוע המחוברות שאנו נקרא השבת, "בהר-בחוקותי".

פרשת "בהר" כמעט שלא עוסקת בטקסים דתיים. היא מדברת על ה"ריל-אסטייט" של החיים: כלכלה, חברה, הלוואות, איסור הונאה במסחר ושמיטת כספים. היא מניחה את התשתית של דרך ארץ ומוסר אנושי בסיסי. מיד אחריה, מגיעה פרשת "בחוקותי", שלא מוסיפה רשימת מצוות, אלא מציבה בפנינו מראה אסטרטגית ענקית של שכר ועונש, ברכה וקללה. היא פותחת בהבטחה המפורסמת: "אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ…", ומבהירה שהקיום שלנו, השלום, השגשוג והביטחון הלאומי, תלויים לחלוטין באופן שבו ניישם את המוסר החברתי שלמדנו קודם לכן.

רבי חיים בן עטר, ה"אור החיים" הקדוש, עוצר על הפסוק הזה ובמהלך פרשני נדיר ועוצר נשימה מציע לו לא פחות מ-42 הסברים שונים. רבים מהם מחדדים את הנקודה הזו בדיוק: "חוקותי" אינן רק גזירות עליונות שאין בהן היגיון, אלא הן היסודות, החוקים החברתיים והדרך ארץ שקדמה לתורה. ה"אור החיים" רומז לנו שאם אין הליכה נכונה בחוקים של בין אדם לחברו מפרשת "בהר", כל אותן ברכות והבטחות של פרשת "בחוקותי", פשוט לא יוכלו לחול עלינו, הא בהא תליא.

לאורך השנים, התרגלנו למנטרה החינוכית של "מתוך שלא לשמה, בא לשמה". כלומר, גם אם אדם מתחיל לקיים מצוות ממניעים חיצוניים, עם הזמן המעשה יחלחל פנימה ויזקק את לבו. אבל המקורות שלנו מציבים גם תמרור אזהרה בוהק. במסכת תענית, התלמוד אומר במפורש שמי שעוסק בתורה שלא לשמה – יכולה התורה להיעשות לו "סם המוות". לא פחות. איך ייתכן שדבר כל כך קדוש הופך לסכנה?

הרמב"ם בהלכות דעות מסביר זאת היטב. מידות רעות משחיתות את בסיס הנפש. כשאדם לובש את "מדי הקדושה", אבל במקביל מתעלם מחוקי המוסר והכבוד לזולת, הוא לא נמצא בדרך "לשמה". הוא מייצר קצר חשמלי. המדים שהוא נושא עליו משדרים לסביבה ציפייה לאצילות, ליושרה ועדינות וכשהוא מתנהג בנבזות, הוא אינו פוגע רק בעצמו; הוא מרוקן את הסמלים הללו ממשמעותם ויוצר חילול השם עצום, עד שחז"ל מזהירים שאדם כזה עלול לאבד את חלקו לעולם הבא.

להיות ראוי לבגד

ישנו סיפור חסידי שנון על רבי מנחם מנדל מקוצק, איש האמת הבלתי מתפשרת. יום אחד, נכנס אליו חסיד לבוש כולו לבן, מוקפד מכף רגל ועד ראש, בלבוש של קדושה. הוא התהדר בפני הרבי בכך שהוא מרבה בצומות, טובל במקווה שעות ומתלבש רק בבגדים טהורים, אך התלונן שהוא עדיין אינו מרגיש את אור הקדושה בחייו.

הרבי מקוצק הביט בו מבעד למשקפיו, חייך קלות ואמר: "הבט מהחלון. אתה רואה שם את הברבור בחצר? הוא לבוש כולו בלבן צחור. הנוצות שלו נקיות ומושלמות, ובכל זאת, הוא מבלה את כל יומו בהתבוססות בבוץ".

הקדושה, אומר לנו הרבי מקוצק, אינה נמדדת בבד שאנחנו עוטים על עצמנו. הלבוש הדתי הוא יפה, הוא חשוב, והוא סמל למסורת עמוקה של אלפי שנים. איננו מזלזלים בו חלילה. אך כמו כל סמל, הוא דורש מהאדם שלובש אותם להיות ראוי להם.

אנחנו חיים בדור מופלא. אי אפשר שלא להתרגש מההתעוררות האדירה שאנו רואים סביבנו – צמא אמתי של המונים לחזור למסורת, לחפש משמעות יהודית ולשאת בגאווה סמלים של זהות. הרצון להיות חלק מהדבר הגדול הזה הוא מבורך, אך כמו כל עניין מהותי ביהדות, הוא תובע מאתנו שינוי פנימי עמוק ולא רק אימוץ של מעטפת חיצונית וחומרית.

הציבור שמבקש באמת קרבה לה' חייב לזכור: אנחנו "עם סגולה" לא בגלל קוד הלבוש שלנו, אלא בזכות המעשים שלנו. האסטרטגיה היהודית האמיתית איננה מסתכמת בתליית תעודת כשרות, או בהוספת פריט לבוש, אלא ביצירת חברה שבה אדם מתנהג ביושרה (כדרישת פרשת "בהר"), כדי שנהיה ראויים לכל הברכות וההבטחות (המתוארות בפרשת "בחוקותי").

פרשיות השבוע שלנו מניחות בפנינו את המראה המדויקת ביותר. הן קוראות לכל מי שלוקח על עצמו לייצג משהו – בין אם אלו מדי צבא, חלוק של רופא, או ציצית וכיפה – לזכור שהבגד נועד להזכיר לנו מי אנחנו ומה מצופה מאתנו. המבחן הגדול לא מתקיים רק ברגע שבו אנו מתעטפים בטלית בבית הכנסת, אלא ברגע שבו אנו יוצאים החוצה – אל החיים עצמם, אל הדרך שבה אנו מתנהלים ואל האופן שבו אנו מביטים בעיניים של האדם השקוף ביותר בחדר. "אם בחוקותי תלכו" – קודם ההליכה האנושית ואז, רק אז, הסמל מקבל את מלוא קדושתו.