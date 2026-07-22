הכרה אקדמית יוקרתית למחוז צפון של "כללית"

הפקולטה לרפואה בגליל, ע"ש עזריאלי באוניברסיטת בר אילן בצפת, העניקה למחוז את אות ההצטיינות כמחוז מצטיין בהוראה בקהילה, לשנת הלימודים תשפ"ה

בתמונה מימין: רפי ברום, דיקנית הפקולטה, פרופ' אורלי אבני וד"ר מוסא זובידאת

אות ההוקרה הוענק במסגרת טקס חגיגי שנערך בפקולטה לרפואה, במעמד הנהלת הפקולטה, נציגי האוניברסיטה ונציגי המחוז. את תעודת ההוקרה קיבלו בשם המחוז מנהל מחוז צפון ב"כללית", רפי ברום והמנהל הרפואי, ד"ר מוסא זובידאת.

הבחירה במחוז צפון התבססה על שילוב של מדדי איכות משמעותיים ובהם ציוני סקרי ההוראה ומשוב הסטודנטים, היקף ההשקעה בהוראה המתבטא במספר שעות הלימוד וכן ההערות המילוליות של הסטודנטים. אלה שיבחו את המקצועיות, הליווי האישי והמחויבות של צוותי המחוז להכשרת דור העתיד של הרופאות והרופאים.

מחוז צפון של "כללית" מהווה שדה קליני מרכזי להכשרת סטודנטים לרפואה. מאות סטודנטים מבצעים מדי שנה הכשרות קליניות במרפאות ובמרכזים הרפואיים של המחוז, בהדרכת רופאים ורופאות, צוותי סיעוד ואנשי מקצוע מנוסים.

מנהל מחוז צפון ב"כללית", רפי ברום: "ההכרה במחוז כמצטיין בהוראה בקהילה היא מקור לגאווה גדולה עבור כולנו. היא משקפת את המחויבות העמוקה של הצוותים שלנו למצוינות מקצועית, לשיתוף ידע ולהכשרת דור העתיד של הרפואה בישראל.

"אני מודה לכל הרופאות, הרופאים וצוותי ההוראה שמשקיעים מזמנם, מניסיונם ומלִבם כדי להעניק לסטודנטים סביבת למידה איכותית, מקצועית ומעוררת השראה. ההישג הזה הוא בראש ובראשונה שלהם".