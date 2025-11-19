הכרה אמיתית – תשתית לחוסן נפשי

כאשר הדימוי העצמי שמתפתח אצל הילד מבוסס על מסרים לא אותנטיים מצד המבוגרים, נוצרת "זהות מדומה". מצב כזה פוגע בתחושת היציבות הפנימית שלו

כאשת חינוך ומדריכת הורים, לא פעם אני נתקלת בתמונה חינוכית שמאוד מטרידה: הורים המגיבים לילדיהם בשבחים כלליים, מבלי לשקף בפניהם באמת את המסוגלות שלהם. למשל: ילד שמחזיר ציור מקושקש ללא השקעה מיוחדת – וההורה אומר: "איזה יופי ציירת!". או מבחן בציון 70 שמקבל תגובה כמו: "כל הכבוד, השקעת!". אמירות כאלה עלולות לבנות דימוי עצמי כוזב.

כאשר הילד מאמין שכל מה שצריך זה "השקעה" בלבד – ללא הכרה אמיתית בעבודה, ביכולת, באתגר – הוא עלול לגלות יום אחד ש"מה שהוא באמת" שונה מהתדמית שנבנתה לו. מחקרים בקרב ילדים ובני נוער מצביעים על כך שהתחושה של "עצמי אמתי" – ההבנה מי אני באמת ומה היכולות שלי – נמצאת בשלבי התגבשות ארוכים.

מצב כזה פוגע בתחושת היציבות הפנימית שלו ואף עלול לפגוע בקשרים החברתיים בעתיד, משום שהוא מתקשה להבין כיצד להתנהל בעולם בהתאם ליכולות האמיתיות שלו. ילדים שמקבלים הכרה מדויקת ואמיתית מרגישים שייכים יותר, בטוחים יותר ומסוגלים ליצירת אינטראקציות חברתיות מבריאות ומודעות.

מתנה לחיים

גם ד"ר שמעון אזולאי (2024, תאגיד חדשות של חיפה והסביבה) מדגיש את הצורך באותנטיות, בהורות ובהדרכה: משמעות, קהילה ומנהיגות אמיתית – לא פנטזיה של הצלחה. לכן חשוב מאוד – לא רק לראות את הילד, אלא לראות מה באמת נכנס לפעולה: האם הוא התאמן ובעקבות כך הציון? כך נבנית אצל הילד לא רק ההרגשה "אני בסדר", אלא "אני יכול, אני עושה, אני מתפתח".

כשאנו מדברים עם הילדים בצורה אמיתית – על הקושי, על ההשתדלות, על הקשיים הכרוכים – אנו מעניקים להם כלי לבניית חוסן נפשי. הם לומדים שההצלחות מגיעות בתהליך, בעשייה, באמונה בכוח שלהם להיות בשינוי.

בספרי "הרוח בחינוך", אני נותנת מבט על מחקרים עדכניים המראים ששבחים מנופחים כמו "אתה הכי מוכשר בעולם!", או "אף אחד לא מצייר כמוך!", אינם מעצימים, אלא דווקא מגבירים חרדה. ילדים בעלי דימוי עצמי נמוך עלולים להימנע ממצבים מאתגרים, כדי לא לסתור את תדמית ה"מצוינות" שקיבלו מהסביבה. בכך, מתערערת היכולת שלהם להתמודד עם אכזבות, לשגשג בעולם הלמידה ולהתפתח חברתית.

לעומת זאת, שבח מדויק, המתמקד במאמץ, בבחירה, או בשיפור, מאפשר להם לחוות הצלחה שמבוססת על עשייה ולא על פנטזיה. אם נספק לילדינו אמירה כמו "ראיתי איך עבדת, ממש רצית להבין – יפה!", במקום "כל הכבוד", הם ילמדו: אני ראוי, אני מסוגל וזה בסדר אם אני לא מושלם. זו בדיוק מתנה לחיים.