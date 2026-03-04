הכוח שבנתינה

קהילת מתנדבי "חברים לרפואה" פועלת ברחבי יישובי הגולן. בימים אלה, על רקע מציאות ביטחונית מתמשכת ומלחמה, חשיבות העלאת המודעות והגברת איסופי התרופות גדולה מתמיד. דווקא עכשיו נדרשת ערנות קהילתית, פתיחת לב והמשך עשייה נחושה למען מי שזקוקים לכך

אנו מבקשים להרחיב את המעגל ומזמינים תושבות ותושבים מיישובים שבהם טרם נמצא מתנדב להצטרף לעשייה משמעותית, פשוטה ומצילת שגרה.

העשייה שלנו משנה חיים. בחודשים האחרונים, נרשמה עלייה בצריכת תרופות.

בחודש ינואר, נקלטו מעל מאה בקשות חדשות לתרופות כרוניות. עד אמצע החודש הנוכחי, אושרו מעל שישים בקשות נוספות.

יותר ממאה ושישים אנשים ומשפחות זכו לשקט נפשי, לבריאות ולהמשכיות של שגרת חיים. כל זה בזכות ההתמדה, הנוכחות והלב שלכם.

תודה מיוחדת גם לעיתון "שישי בגולן", על סיוע מתמשך בהעלאת המודעות ועל היותו שותף לדרך של ערבות הדדית בקהילה.

תודה גדולה לכולכם.

כך נראית קהילה חזקה.

כל תרופה שנאספת עושה דרך. כל מתנדב מוסיף חוסן.

כך נראית קהילה שפועלת יחד גם בזמנים מורכבים.