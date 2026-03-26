החופש לבחור בחופש – סוד החירות של חג הפסח

למה חג החירות דורש מאתנו כל כך הרבה עבודה ומשמעת? ולמה אנחנו חוגגים את החופש שלנו דווקא עם מצה, שמוגדרת כ"לחם עוני" ועם מרור שמעלה לנו דמעות בעיניים? האם ככה נראית חירות?

אם תנחתו השבוע ממאדים, היישר אל תוך בית ישראלי ממוצע, סביר להניח שתחשבו שהגעתם למחנה עבודה. בימים שלפני החג, אנשים מקרצפים פאנלים בשעות הקטנות של הלילה, שואבים אבק מתוך חריצים נסתרים של ספות, מרוקנים ארונות ונופלים מהרגליים מרוב עייפות.

אחרי שסיימנו את עבודת הפרך של הניקיונות, מגיע ליל הסדר עצמו. בניגוד לכל ארוחת חג ממוצעת, שבה אנחנו פשוט יושבים, אוכלים ונחים, ליל הסדר דורש מאתנו עבודה מוקפדת: קוראים טקסט ארוך, אוכלים כמויות מדויקות של מצה ומרור בזמנים קצובים, מקפידים על הסבה ונשארים ערים עד השעות הקטנות של הלילה. בשיאו של הערב התובעני הזה, אנחנו מכריזים חגיגית: "זמן חירותנו".

צינוק של זהב

כדי לענות על כך, אנחנו צריכים להגדיר מחדש מהו חופש. התרבות המערבית המודרנית מוכרת לנו אשליה שחופש משמעותו אפס מחויבויות. לפי התפיסה הזו, האדם החופשי ביותר הוא זה ששוכב על ערסל באיזה אי בודד, ללא בוס, ללא משכנתא וללא כללים. אבל המציאות, כפי שכולנו יודעים, עובדת אחרת.

קחו, למשל, את התגלמות העושר המודרני. רק לאחרונה, כשאילון מאסק שבר שיאים בלתי נתפסים והוכתר לאיש העשיר בתבל, הוא פרסם ברשת החברתית משפט שתפס את העולם בהפתעה: "מי שאמר שכסף לא יכול לקנות אושר, באמת ידע על מה הוא מדבר". האדם שיש לו הכול, שיכול לקנות כוכבי לכת, להטיס חלליות ולשלוט בכלכלות שלמות, מודה שהכסף לא גואל את הנפש. הוא יכול לחיות בארמון ולשלוט באימפריה, אבל להיות טרוד, מזיע, לא ישן בלילות ומשועבד לחלוטין לאגו, לתקשורת וללחצים אדירים. הנפש שלו כלואה בצינוק של זהב.

מנגד, כולנו פגשנו פעם את אותו אדם פשוט שעובד קשה למחייתו, אבל חוזר הביתה עם שיר בלב. הוא יושב עם משפחתו לארוחת ערב צנועה, מביט בילדיו ועיניו בורקות מאושר. במבחן התוצאה: הראשון הוא עבד מודרני לאימפריה של עצמו והשני הוא בן חורין מוחלט.

בהלכות תשובה, הרמב"ם קובע יסוד אדיר: "רשות לכל אדם נתונה". הבחירה החופשית היא המנוע של המציאות. לא תמיד יכול האדם לבחור את הנסיבות של חייו, אבל הוא תמיד, בכל רגע נתון, שולט לחלוטין באופן שבו הוא מפרש אותן ומגיב אליהן. החירות האמיתית אינה השחרור ממעשים, או ממגבלות, אלא ההחלטה הפנימית שלנו מה לעשות אתם.

הראי"ה קוק זצ"ל זיקק את התובנה הזו למשפט אלמותי: "עבד שרוחו מלאה חירות – יכול להיות בן חורין ובן חורין שרוחו מלאה עבדות – הוא העבד האמתי". כלומר, החירות היא קודם כול מצב תודעתי.

גאולה פנימית

יש סיפור חסידי מפורסם על תלמיד שניגש למגיד ממזריטש ושאל אותו שאלה קשה: "איך ייתכן שהתלמוד מחייב אותנו לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה? איך אפשר לשמוח, כשכואב?". המגיד לא ענה. הוא שלח את התלמיד אל עיירה נידחת, אל רבי זושא מאניפולי.

כשהגיע התלמיד לביתו של רבי זושא, הוא נחרד. הבית היה מט לנפול, קר וריק ממזון. רבי זושא עצמו היה לבוש סמרטוטים וסבל ממכאובים, אך פניו האירו בשמחה עצומה. התלמיד שאל: "רבי, המורה שלי שלח אותי אליך כדי שתסביר לי איך אפשר לברך על הרעה בשמחה". רבי זושא הביט בו בפליאה גמורה ואמר: "אני באמת לא מבין למה המגיד שלח אותך דווקא אליי. מעולם לא חוויתי שום רע בחיים שלי. מיום שנולדתי, היו לי רק ימים טובים ומאושרים!".

רבי זושא לא הכחיש את הדלות, או את הכאב הפיזי. הוא פשוט סירב לתת להם לנהל את עולמו הפנימי. הוא בחר לראות את הטוב ובכך הפעיל את החופש התודעתי המוחלט שלו.

התובנה של רבי זושא מקבלת משמעות עמוקה שבעתיים במציאות שאנו חיים בה היום. אנחנו חיים בעידן שהוא כמעט פלאי. הכול נגיש, הכול מהיר והכול קל. בלחיצת כפתור, אנחנו מזמינים אוכל, מתקשרים עם אנשים בקצה השני של העולם ומשיגים מידע שפעם היה לוקח חיים שלמים לאסוף. מבחינה חומרית וטכנולוגית, אנחנו עטופים בגאולה של ממש. השפע סביבנו הוא בלתי נתפס. אבל השאלה היא האם אנחנו חופשיים יותר?

הגאולה החיצונית כבר כאן, אבל היא דורשת מאתנו גאולה פנימית. הכלים נמצאים בידיים שלנו ואנחנו אלה שצריכים לבחור כיצד להשתמש בהם נכון. החירות שלנו היום היא היכולת להרים את המבט מהמסך, לכבות את רעשי הרקע ולהסתכל באמת בעיניים של הילדים שלנו. טכנולוגיה ושפע הם כלים אדירים, אבל מבלי שנבחר לנהל אותם – הם יהפכו מהר מאוד לשלשלות של ברזל. הבחירה, כמו תמיד, היא בידיים שלנו.

בוחרים בחיים

זהו בדיוק ההסבר לפלא של חג הפסח ולמבנה של ליל הסדר. כשאנחנו מנקים את הבית בפרך לפני החג, אבל עושים זאת מתוך בחירה, מתוך אהבה למסורת ומתוך רצון לייצר מרחב נקי וקדוש למשפחה שלנו – זו לא עבדות. זו יצירה.

כשאנחנו יושבים בליל הסדר ואוכלים מצה, אנחנו אומרים לעולם: נכון, זה לחם עוני, זה יבש, וזה דורש מאמץ לעיכול. אבל אנחנו בוחרים לאכול אותו, כי הוא מסמל את הדרך שעברנו. וכשאנחנו בוחרים לאכול את המרור – אנחנו ממתיקים אותו. העבודה הקשה, העמידה בכללים והמסגרת הברורה של החג, כשהן נעשות מתוך רצון ובחירה, הופכות להיות הדבר המספק והמשמח ביותר שאדם יכול לעשות.

השנה, חג החירות פוגש אותנו, במציאות מורכבת במיוחד. רבים מאחינו לא יחגגו בבתיהם, חיילים רבים יעשו את הסדר בגבולות, בדרום ובצפון, כאן אצלנו בגולן. המציאות סביבנו מלאה באיומים, באתגרים ובכאב. אבל דווקא עכשיו, מול התפאורה הזו, מבחן החירות שלנו מקבל משמעות היסטורית.

אויבינו ניסו לכפות עלינו מציאות של פחד, שכול וייאוש. אבל אנחנו – בדיוק כמו אבותינו באותו לילה היסטורי במצרים – בוחרים בחיים. אנחנו בוחרים לשבת יחד, משפחות משפחות, לפתוח שולחן, לקרוא בהגדה, להעביר את המסורת לילדינו ולהעניק להם ביטחון ותקווה. ההחלטה שלנו להמשיך לבנות, להמשיך לחייך, להמשיך להשתמש בכלים שהעולם מציע לנו כדי לייצר טוב ולראות את האור שבחיינו למרות המרור – היא הניצחון הגדול ביותר. זוהי חירות שאף צבא בעולם לא יכול לקחת מאתנו.

חג הפסח מזכיר לנו שהחץ לא תמיד בשליטתנו לאחר שנורה, אבל הקשת – תמיד בידיים שלנו. הכוח לבחור איך לראות את המציאות שייך לנו, ולנו בלבד.

חג כשר, שמח, מלא באור, במשפחתיות ובחירות אמיתית לכל תושבי הגולן ובית ישראל