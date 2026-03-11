הגיאופוליטיקה של שולחן השבת

אנחנו מסתכלים על המפה של המזרח התיכון, מחפשים בריתות בין-לאומיות ומנסים להבין איך מדינה קטנה כמו שלנו שורדת את לוח השחמט המטורף הזה. למה התשובה לאיומים מטהרן מסתתרת בסלון הבית?

בכל פעם שהטלפון רוטט, עם עוד מבזק על התבססות איראנית, על קואליציות אזוריות שמוקמות וקורסות, או על איומים בליסטיים, המוח שלנו נוטה באופן טבעי לעשות "זום-אאוט". אנחנו מסתכלים על המפה של המזרח התיכון, מחפשים בריתות בין-לאומיות ומנסים להבין איך מדינה קטנה כמו שלנו שורדת את לוח השחמט המטורף הזה. האינסטינקט האנושי אומר שמול איום מאקרו-אסטרטגי של טילים ומעצמות, צריך פתרון מאקרו-אסטרטגי של נושאות מטוסים. אף אחד לא חושב שהתשובה נמצאת בסלון הבית.

אבל כשאנחנו פותחים את פרשות השבוע, "ויקהל-פקודי", ומצרפים אליהן את "פרשת החודש", שמכינה אותנו לניסן, אנו נתקלים בפרדוקס שדורש חקירה.

העולם העתיק רעד. מצרים, מעצמת-העל הגדולה בהיסטוריה, קרסה אל תוך עצמה תחת עשר מכות. זו הייתה מלחמת עולם תודעתית ופיזית. מהי ההנחיה האסטרטגית הראשונה שהקב"ה נותן לעם ישראל, רגע לפני שהוא הופך לאומה? האם הוא מצווה עליהם להקים צבא? לבצר את הגבולות? לחתום על הסכמי שלום עם עמי כנען? לא. ההנחיה הראשונה, זו שאנו קוראים בפרשת החודש, היא בלתי נתפסת בפשטותה: "שֶׂה לְבֵית אָבֹת, שֶׂה לַבָּיִת".

השאלה המרכזית שעולה כאן, ושהיא אולי השאלה החשובה ביותר לקיומנו גם היום, היא: למה? למה התשובה לאימפריות קורסות מתחילה בתוך חדר האוכל המשפחתי? איך יכול להיות שהנשק הסודי של העם היהודי נגד איומי השמדה הוא התכנסות משפחתית סביב שולחן?

התשובה טמונה בהבנת המטרה של האויבים שלנו. מאז ועד היום, האויב לא מחפש רק את ההשמדה הפיזית שלנו; הוא מחפש את הפיזור שלנו. הוא רוצה לראות אותנו מפורדים, חרדים, מתווכחים באולפנים וקורעים זה את זה ברשתות החברתיות. הוא מבין שעם מפוזר הוא עם חלש. מול האסטרטגיה הזו של פירוד, התורה מציבה את המילה הראשונה בפרשה שלנו: "וַיַּקְהֵל". משה מקהיל את העם כדי לבנות את המשכן.

תמונת מראה של "ויקהל"

פרשת החודש לוקחת את ה"הקהלה" הזו צעד אחד פנימה. היא לא מסתפקת בהתקהלות בכיכר העיר, אלא מעבירה את מרכז הכובד אל המשפחה.

בספרו "גבורות השם", המהר"ל מפראג עומד על הלכה מרתקת לגבי קורבן הפסח: אסור להוציא את בשר הקורבן מחוץ לבית ("בְּבַיִת אֶחָד יֵאָכֵל… וְלֹא תוֹצִיא מִן הַבַּיִת"). המהר"ל מסביר שהגאולה אינה רק חירות פיזית מכבלים. גאולה משמעותה יצירת אחדות. מצרים מסמלת את הפיזור והפירוד ואילו עם ישראל נבנה דווקא מתוך התא המשפחתי המלוכד. אי אפשר לקחת את היהדות החוצה אל הרחוב, אם היא לא מבוססת הרמטית בתוך הסלון הביתי.

אולי זו גם הסיבה העמוקה לכך שלאורך כל המלחמה הזו, מול האויב שמשלח בנו אש כדי להשמיד ולזרוע פחד ופירוד, ההתגוננות האולטימטיבית שלנו היא דווקא כניסה משותפת אל המרחב המוגן. הממ"ד איננו רק פתרון הנדסי-ביטחוני של פיקוד העורף; הוא תמונת מראה עכשווית של אותו "וַיַּקְהֵל". ברגע האמת, כשהאזעקה עולה ויורדת, אנחנו נדחקים יחד לתוך חדר קטן אחד – שכנים, בני משפחה, עוברי אורח – בלי שום הבדלי מעמדות, או השקפות. האויב יורה כדי לפזר אותנו ואנחנו משיבים לו בהתכנסות הפיזית והאנושית ביותר, שבה כולם שווים ומוגנים יחד.

ישנו סיפור מצמרר ומאיר עיניים על האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג, רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ"ל. הוא איבד בשואה את אשתו ואת אחד עשר ילדיו. לאחר המלחמה, במחנה העקורים פרנוואלד, כשהאפר עדיין לא שקע, הוא התעקש לערוך ליל סדר. לא היו שם משפחות. כולם היו שרידים בודדים, יתומים ואלמנים, שבורים בגוף ובנפש. האדמו"ר אסף עשרות יתומים אל השולחן שלו ואמר להם: "היטלר רצה להרוס את הבית היהודי. הלילה, אנחנו משפחה. הלילה אנחנו בונים את הבית מחדש".

בתוך התופת של המחנה, כשהעולם כולו חרב עליו, האדמו"ר הבין את מה שפרשת החודש מנסה ללמד אותנו אלפי שנים: התשובה היהודית לרוע המוחלט היא לא בניית ארמונות, או אנדרטאות, אלא שיקום השולחן המשפחתי.

הרב קוק זצ"ל כתב שהמשפחה היא "תא החיים של האומה". החוסן הלאומי שלנו לא נמדד רק במספר המטוסים בטייסת, או בכמות המיירטים בסוללה, אלא ביכולת שלנו לנתק את המסכים, לעצור את רעש החדשות ולהתכנס יחד בערב שבת ובליל הסדר.

זו אינה פילוסופיה מופשטת. זוהי תכנית העבודה האמיתית שלנו, של כל אחד ואחת מאתנו. כשאנחנו משקיעים בחיזוק הקהילות שלנו, בטיפוח החיבור למסורת, או פשוט ביצירת שולחן שבת משפחתי חם ומאחד, אנחנו לא רק "שומרים על מנהגים". אנחנו בונים את התשתיות הקריטיות שמאפשרות לחוסן הלאומי שלנו להתקיים. אנחנו דואגים לכך שיש לנו עוגן של זהות משותפת וחיבור לשרשרת הדורות. בסופו של דבר, תשתיות הברזל והביטחון של המדינה יקרסו אם לא יתמכו בהן תשתיות איתנות של רוח ושל יחד.

אנחנו עומדים רגע לפני חודש ניסן. החדשות ימשיכו לדווח על מזרח תיכון בוער, והאיומים כנראה לא ייעלמו מחר בבוקר. יש לנו נטייה טבעית לחפש את הגאולה באירועים היסטוריים הרי גורל, שמתרחשים מעל ראשינו. אבל מסע הקריאה של פרשות השבוע וההיסטוריה שלנו מוכיחים שוב ושוב: נבואות הגאולה לא מתגשמות באולמות של האו"ם, או בחדרי תדרוכים צבאיים. הן מתגשמות כאשר יהודים מתקהלים יחד – בין אם זה בממ"ד בשעת אזעקה, או בסלון בליל הסדר; כשאנחנו סוגרים את הדלת אל מול הרעש בחוץ, ומעבירים את לפיד האמונה מדור לדור, סביב שולחן אחד, ששום אימפריה מעולם לא הצליחה לשבור.