האקדמית צפת פתחה את שעריה

יום פתוח משולב עם הפנינג בריאות, ראשון מסוגו, התקיים במכללה האקדמית צפת, כחלק מהמהלך לחיזוק והנגשת מקצועות הבריאות בצפון

האקדמית צפת קיימה יום פתוח ייחודי, אשר שילב לראשונה הפנינג בריאות חווייתי לקהל הרחב, כחלק מהמהלך לחיזוק והנגשת מקצועות הבריאות בצפון. האירוע התקיים בקמפוס המכללה ומשך עשרות מתעניינים, מועמדים ללימודים ובני משפחותיהם, שהגיעו להתרשם ממסלולי הלימוד ומהעשייה האקדמית והמעשית בתחומי הבריאות.

במסגרת האירוע, נחשפו המבקרים למגוון תחומי לימוד באמצעות תחנות התנסות, הדגמות חיות ומפגשים עם סטודנטים ומרצים מהחוגים השונים. המשתתפים התנסו בהדגמות פיזיותרפיה וטיפולים תנועתיים, צפו בסימולציות מעולמות הרפואה הדחופה, עברו בדיקות ראייה והתנסויות בתחום האופטומטריה ונחשפו לפעילות ריפוי בעיסוק ולתרגולים מעשיים, אשר העניקו הצצה לעשייה המקצועית ולחוויית הלימודים במקצועות הבריאות.

באקדמית צפת ציינו כי שילוב הפנינג הבריאות במסגרת היום הפתוח נועד לאפשר למועמדים ללימודים להיחשף באופן בלתי אמצעי לעולמות התוכן והעשייה של מקצועות הבריאות, תוך יצירת חוויה אינטראקטיבית המחברת בין לימודים אקדמיים, התנסות מעשית וקהילה.

"הצבנו לעצמנו מטרה להיות הבית של מקצועות הבריאות בצפון", ציין מנהל השיווק באקדמית צפת, מיטל טוקר. "אנו לא רק מוסד אקדמי שמכשיר את דור העתיד של אנשי הבריאות, אלא גם מחוברים לקהילה ולגליל. בחרנו לקיים את הפנינג הבריאות במקביל ליום הפתוח, כדי לאפשר למועמדים לראות, להרגיש ולהבין מה זה אומר ללמוד מקצועות בריאות".

במסגרת היום הפתוח, קיבלו המתעניינים ייעוץ אישי והכוונה אקדמית, לצד מידע מקיף על מסלולי הלימוד, תנאי הקבלה והטבות לנרשמים. באקדמית צפת מציינים כי ההרשמה לשנת הלימודים הקרובה עדיין פתוחה לחוגים נבחרים.

