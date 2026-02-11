דורבנים

מכירים את התחושה הזו? אתם קמים בבוקר, מניחים את הרגל על הרצפה, ומרגישים כאילו דרכתם על מסמר חלוּד

הכאב החד הזה בעקב, שמלווה את הצעדים הראשונים של היום נקרא דורבן. דורבן נוטה להשתפר מעט בתנועה, כך שלאחר הליכה קצרה בתוך הבית, הכאב שוקט, אך הוא חוזר בעמידה ממושכת, או בהליכה ממושכת. דורבן אינו גזירת גורל, זו פשוט הדרך של הגוף שלכם לסמן שמשהו יצא מאיזון. רמז – זו לא בהכרח כף הרגל.

מהו בעצם "דורבן"?

השם הרפואי הוא Plantar Fasciitis. למרות השם הציורי, לא מדובר בקוץ, או עצם שצומחת בתוך הרגל. בליטה גרמית של העצם קיימת רק בחלק מהמקרים. מדובר בעצם בדלקת ברקמת החיבור העוטפת את שרירי כף הרגל. הרקמה הזו, שמתחילה מהעקב ונפרסת עד לאצבעות, אמורה לשמש כ"בולם זעזועים". כשנוצר עומס יתר, נוצרים בה קרעים מיקרוסקופיים שמובילים לכאב עז.

האנטומיה שמאחורי הכאב

כף הרגל שלנו היא פלא הנדסי, המורכבת מעצמות רבות, שרירים ורצועות. הדורבן מופיע לרוב בנקודת החיבור של הרצועה לעצם העקב. ברגע שנוצרת שם דלקת, לגוף קשה "לנקות" אותה ולשקם את הרקמה בכוחות עצמו וכל דריכה מחודשת פוצעת את המקום שוב ושוב.

אז מה עושים?

בביקור אצל האורתופד, הפתרונות הנפוצים יהיו לרוב מדרסים, כדורים נוגדי דלקת, או זריקות סטרואידים. פתרונות אלו יכולים להקל על הסימפטומים בטווח הקצר, אך לעתים קרובות, הם מטפלים רק ב"שריפה" ולא במקור שלה. ללא טיפול בשורש הבעיה, הכאב נוטה לחזור ברגע שמפסיקים את הטיפול התרופתי.

מהו השורש?

הרבה פעמים חוסר איזון באגן, שרירי רגליים (ובעיקר שרירי התאומים) מכווצים, יציבה לא נכונה.

בקליניקה, הגישה שלי משלבת מספר כלים שנועדו להחזיר את הגוף לאיזון ולעודד ריפוי טבעי:

• דיקור סיני: המחטים מעודדות את הגוף לשלוח דם טרי וחומרי הזנה דווקא לאותה נקודה "תקועה" בעקב, מה שמאיץ את תהליך הריפוי. • חימום מיוחד במוקסה. מוקסה היא תערובת צמחים מיובשים המגולגלים לסיגר. שימוש בחום עמוק בנקודת הדורבן משפרת את הסירקולציה על הצ'י והדם באזור ומניעה את הסטגנציה. • שיטת סוטאי (Sotai): כאן בעיניי טמון הסוד! דורבן הוא לעתים קרובות תוצאה של חוסר איזון באגן. בעזרת תרגילי סוטאי עדינים, אנו מאזנים את המנח של האגן, מה שמוביל להרפיה מידית של שריר התאומים וגיד אכילס המתוחים מדי. • שיאצו: טיפול במגע שנועד להרגיע את מערכת העצבים, לשחרר חסימות לאורך המרידיאנים ולהזרים צ'י ודם לכל אורך הרגל.

השילוב הזה מאפשר לנו לא רק להעלים את הכאב המציק של הבוקר, אלא למנוע ממנו לחזור, כדי שתוכלו לחזור לצעוד בחיוך ובנוחות. בסופו של דבר, הכאב בעקב הוא רק השליח. הטיפול האמתי מתחיל כשמסתכלים על כל התמונה – מהאגן ועד קצות האצבעות. כשהגוף מאוזן והדם זורם בחופשיות, הדרך להחלמה קצרה בהרבה משחשבתם.

הרבה בריאות, קרן מיכאלי