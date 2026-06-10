"גאווה מקומית": תערוכה חדשה בגינוסר מחברת בין אמנות, קהילה ותקווה

במסגרת אירועי חודש הגאווה הנערכים ברחבי הארץ, נפתחה בגלריית האמנים בקיבוץ גינוסר התערוכה "גאווה מקומית" – תערוכה קבוצתית המציגה יצירות של אמנים ואמניות מהקהילה הגאה ברמת הגולן ובסביבתה

אוצרת: עדה בארי סימוניץ כתבה: בתיה ברקת גרבי צילום: אביחי רונאל

מאחורי התערוכה "גאווה מקומית", המוצגת בגלריית האמנים בקיבוץ גינוסר, עומדת קבוצה של פעילים, פעילות, אמנים ויוצרים מקומיים, שביקשו ליצור מרחב של ביטוי, שייכות ונראות עבור הקהילה הגאה בגולן, לצד יצירת חיבור אנושי בין הקהילות השונות המרכיבות את הפסיפס האנושי של האזור.

רבים מהאמנים המציגים הם בני קצרין והגולן ואחרים בחרו להפוך את הגולן לביתם בשלב מאוחר יותר בחייהם. עבור כולם, מדובר במקום של שייכות, יצירה ובניית קהילה.

הרעיון לתערוכה התגבש לפני מספר חודשים מתוך מפגשים ושיחות בין פעילים ופעילות מהקהילה המקומית, שביקשו לקדם נראות להטב"קית במרחב הציבורי וליצור הזדמנויות חדשות לחיבור ולשיתוף פעולה. התוצאה הייתה כפולה – הן השקת התערוכה והן הקמת "התא הגאה של רמת הגולן", גוף עצמאי שאינו משתייך למועצה זו או אחרת ומושתת כולו על פעילות של הקהילה למען הקהילה.

לדברי חברי הצוות המארגן, הדרך להקמת התערוכה לא הייתה תמיד פשוטה.

"התחלנו לעבוד על הפרויקט המבורך, וכל אחד תרם את כישרונו, זמנו וחלקו כפי שיכול היה. ככל שהרעיון קרם עור וגידים והפך למוחשי יותר, פגשנו גם התנגדויות, חוסר שיתוף פעולה, מילים מכובסות והמון חושך – הן בדיבור והן במעשה. החושך שהופנה כלפינו גרם לנו לרצות אפילו יותר לגרום לזה לקרות, להוציא את זה אל הפועל ולהגדיל, להעצים ולהיות אנחנו בעצמנו האור שהיה חסר".

בית ליוצרים

לצד האתגרים, מספרים חברי הקבוצה כי הם זכו גם לתמיכה משמעותית מצד אנשים רבים שבחרו להתגייס למען המיזם.

"גילינו שכשדבקים באור ורוצים לעשות טוב, כל החושך מתגמד. פגשנו אנשים מדהימים שנתנו מזמנם, מכספם ומהמקצועיות שלהם בהתנדבות מלאה, החזיקו לנו את היד ועזרו לנו לשמור על האור שלנו גדול, מול כל החושך שפגשנו. חלקם אפילו היו האור עצמו ברגעים מסוימים של חוסר אונים".

את היוזמה לתערוכה הובילה טל פורטוס, תושבת חדשה בגולן, אמנית רב-תחומית, די-ג'יי ומפיקה מוזיקלית. פורטוס זיהתה באמנות הזדמנות ליצור מרחב של מפגש, שיח וחיבור בין קהילות שונות והציעה להקים תערוכה, שתעניק במה ליוצרים מהקהילה הגאה, לצד אמנים ואמניות נוספים התומכים ברעיון. "קול קורא" שפורסם בעקבות היוזמה זכה להיענות רחבה והוביל לגיבוש התערוכה.

סביב הרעיון התגבש צוות מקומי של יוצרים ופעילים שפעל במשך חודשים כדי להפוך אותו למציאות. בצוות המארגן פעלו מארוטי – אמנית רב-תחומית ומעצבת גרפית, אבירם אור איתן – זמר, מלחין וכותב, חנה למביאסי – הפקה, אריאל, ובתיה ברקת גרבי – הפקה.

ערב הפתיחה התקיים בגלריית האמנים בגינוסר, אשר אירחה את התערוכה בהתנדבות מלאה. חברי הצוות ביקשו להודות למנהלת הגלריה, נועה סחייק, על קבלת הפנים החמה, הלב הפתוח והתגייסותה המהירה שאפשרה לתערוכה לקרום עור וגידים. לדבריהם, הגלריה העניקה בית ליצירות וליוצרים והייתה שותפה משמעותית בהפיכת החזון למציאות.

בין חשיפה להסתרה

בין הדוברים בערב הפתיחה היה גם אבי נפרסטק, שליווה את ראשית התהליך, במסגרת תפקידו כמנהל תחום הלהטב"ק בקצרין. בדבריו אמר: "הרבה פעמים מדברים על נראות להטב"קית דרך מאבקים, או דרך פוליטיקה, במיוחד בתקופה הזו, שבה התבשרנו על קיצוץ תקציבי הלהטב"ק במשרד לשוויון חברתי. התערוכה הזאת מזכירה שיש גם דרך אחרת – דרך אמנות, יצירה ותרבות ודרך התגייסות עצמאית של הקהילה בשטח. בלי תקציבים, בלי גיבוי ממסדי ובעיקר בלי שמישהו אחר ינהל את העניינים, או ייקח עליהם בעלות.

התערוכה הזו היא של הקהילה הגאה של הגולן, נטו רק שלכם ואת זה אי אפשר לקחת מכם.

"עבורי, זה גם ערב קצת מיוחד, כי ממש השבוע סיימתי את תפקידי כמנהל תחום להטב"ק בקצרין. אז אני שמח במיוחד שיצא לי להיות חלק מהדרך שהובילה לרגע הזה. בשבילי, לא יכולתי לחשוב על דרך טובה מזו להיפרד מהתפקיד".

את התערוכה אוצרת עדה בארי סימוניץ, אשר התייחסה בדברי הפתיחה לאופי הייחודי של היצירות המוצגות.

"התערוכה שאנו פותחים היום מציגה יצירות של אמנים ואמניות מהקהילה הגאה, אך אין היא עוסקת בזהות באופן ישיר, או הצהרתי. במקום זאת, היא מזמינה אותנו להתבונן בדמויות, בציורים, בגופים מופשטים ובנוכחויות אנושיות שאינן חושפות את זהותן במלואה".

לדבריה, רבות מהיצירות נעות על הגבול שבין חשיפה להסתרה, בין נוכחות להיעדר.

"הדמויות המופיעות בציורים בתערוכה נעות על הגבול שבין חשיפה להסתרה, בין נוכחות להיעדר. הן מזכירות לנו שלעתים, דווקא מה שאינו נאמר בקול רם הוא זה שמספר את הסיפור המשמעותי ביותר".

עוד הוסיפה כי עבור אמנים ואמניות רבים מהקהילה הגאה, שאלות של נראות, זהות, שייכות וקבלה הן חלק בלתי נפרד מחוויית החיים, אך התערוכה אינה מבקשת להגדיר, או לתייג.

"התערוכה מבקשת לפתוח מרחב שבו כל אחד ואחת מאתנו יכולים למצוא את עצמם בתוך הדמויות, ולהעניק להן את הפנים, הזיכרונות והרגשות שלנו. האמנות המוצגת כאן מזכירה לנו שהזהות האנושית היא תמיד מורכבת יותר מכל תווית, ושמאחורי כל דמות, גם כאשר פניה מוסתרות, מסתתר עולם שלם של חוויות, תקוות, אהבות וחלומות".

בסיום דבריה, הודתה בארי סימוניץ לאמנים ולאמניות, לצוות שהוביל את הפרויקט, ולנועה סחייק, מנהלת גלריית האמנים בגינוסר.

בין האמנים המציגים בתערוכה: אבירם אור איתן, בת-חן אורי, בתיה ברקת גרבי, הראל עבודי, טל פורטוס, יניב אוחיון, מאיכו, מארוטי, מיכאל גלעדי, פלג לב ארי, צילי טל ושקד חזן.

התערוכה "גאווה מקומית" תוצג בגלריית האמנים בגינוסר עד ל-20 ביוני 2026.