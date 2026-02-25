חיפוש

בזכותם אנחנו כאן

ותיקי חיספין ביקרו בחוות היישום וההכשרה באבנ"י אית"ן. אווירה חמה ומשפחתית בין מי שהתחילו את כל זה לבין הממשיכים

בשבוע שעבר, התארחו ותיקי חיספין בחוות היישום וההכשרה באבנ"י אית"ן, לביקור מרגש ומעשיר במיוחד. עבורנו היה זה מפגש בעל משמעות מיוחדת – עם הדור שהניח את היסודות להתיישבות בגולן, בעמל, באמונה ובחזון ובזכותו אנו יכולים היום להמשיך ולפתח חקלאות מתקדמת, חדשנית ומשגשגת.

את היום, פתחה הרצאה מקיפה של מנהל התפעול של החווה, עוזר כהן, שסקר בפני המשתתפים את פעילות החווה, החידושים המחקריים והעשייה החקלאית המתקדמת, המתבצעת במקום על ידי היחידה לחקלאות וחדשנות גולן. עוזר שיתף בסיפורים מאחורי הקלעים, באתגרים שבניהול חווה מחקרית ובחזון שמוביל את הצוות קדימה.

לאחר ההרצאה, יצאו הוותיקים לסיור בחממת הבריכות ההידרופוניות, שם נחשפו מקרוב לשיטת גידול יעילה, חסכונית ותורמת לביטחון המזון. המשתתפים גילו עניין רב בטכנולוגיה המאפשרת חיסכון במים, בקרה מדויקת על תנאי הגידול ותנובה איכותית במיוחד.

את הביקור חתמה פעילות חווייתית, בה כל אחד מהמשתתפים הכין לעצמו עציץ קטן עם שתילי חסה – מזכרת ירוקה ורעננה מהיום המיוחד. האווירה הייתה חמה ומשפחתית והמפגש כולו ביטא רצף חי בין דור המייסדים לדור המחדש – שותפות עמוקה של עבר, הווה ועתיד, הממשיכה להצמיח את הגולן.

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

